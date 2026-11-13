Honduras

Asfura busca nuevo acuerdo con el FMI y gestiona financiamiento para Honduras

Honduras busca asegurar la continuidad del respaldo financiero internacional mientras se prepara para cerrar su actual programa con el organismo multilateral, que podría liberar unos 120 millones de dólares tras la aprobación de su última revisión.

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión de alto nivel con Kristalina Georgieva para abordar un próximo acuerdo entre Honduras y el FMI. (Foto: X / Kristalina Georgieva)
El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión de alto nivel con Kristalina Georgieva para abordar un próximo acuerdo entre Honduras y el FMI. (Foto: X / Kristalina Georgieva)
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este jueves una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para abordar la continuidad de la relación entre el organismo financiero y el Gobierno hondureño, así como la definición de un próximo acuerdo económico para el país.

El encuentro fue confirmado por el Banco Central de Honduras (BCH), cuyo titular, Roberto Lagos, acompañó al mandatario durante la reunión de alto nivel, en la que se discutieron los mecanismos para mantener la cooperación financiera y establecer los términos de un nuevo entendimiento con el organismo internacional.

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A través de sus canales oficiales, el BCH informó que Lagos tuvo el honor de acompañar a Asfura en la reunión con Georgieva, en la que se abordó la continuidad de los vínculos entre Honduras y el FMI en el marco de las conversaciones para definir un próximo acuerdo.

La gestión representa un paso importante para la política económica del Gobierno, debido a que el país busca mantener el respaldo del organismo multilateral y establecer nuevas condiciones de cooperación que contribuyan a la estabilidad macroeconómica, el financiamiento y el desarrollo nacional.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, recibió al mandatario hondureño durante su visita a Estados Unidos. (Foto: X / Kristalina Georgieva)
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, recibió al mandatario hondureño durante su visita a Estados Unidos. (Foto: X / Kristalina Georgieva)

Aunque el encuentro estuvo enfocado en la continuidad de la relación institucional, las autoridades no detallaron los términos, montos ni plazos de un eventual nuevo programa financiero.

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El acercamiento ocurre en un momento en que Honduras busca consolidar sus compromisos económicos y mantener el acompañamiento de los organismos internacionales, después de los acuerdos alcanzados en años anteriores.

Honduras busca concluir programa vigente y negociar nuevo financiamiento

El acercamiento con Georgieva se produce después de que el Gobierno hondureño alcanzara un acuerdo técnico con el FMI sobre la sexta y última revisión de los programas financieros vigentes, correspondientes al Servicio Ampliado y al Servicio de Crédito Ampliado.

La Secretaría de Finanzas informó anteriormente que el acuerdo técnico deberá ser sometido a consideración del Directorio Ejecutivo del organismo internacional en diciembre.

Honduras busca establecer un nuevo programa económico con el FMI que permita mantener la cooperación durante los próximos tres años. (Foto: X / Kristalina Georgieva)
Honduras busca establecer un nuevo programa económico con el FMI que permita mantener la cooperación durante los próximos tres años. (Foto: X / Kristalina Georgieva)

Si recibe la aprobación definitiva, Honduras tendría acceso a aproximadamente 120 millones de dólares, como parte de los recursos asociados al programa que está por concluir.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, había adelantado que la administración de Asfura pretende negociar un nuevo acuerdo que pueda extenderse durante los tres años restantes del actual período presidencial.

Entre las posibilidades planteadas por el funcionario figura un programa de carácter precautorio, que permita al país contar con respaldo ante eventuales dificultades económicas provocadas por factores externos, como las variaciones en los precios internacionales del petróleo y los efectos del cambio climático.

Hércules también señaló que el nuevo entendimiento debería contemplar reformas estructurales que no dependan únicamente del Poder Ejecutivo, sino que involucren al Congreso Nacional.

La intención del Gobierno es mantener el acompañamiento técnico y financiero del FMI, al tiempo que establece compromisos económicos que permitan responder a los desafíos fiscales y fortalecer la estabilidad del país.

Nasry Asfura también sostuvo conversaciones con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre proyectos estratégicos e inversión. (Foto: Casa Presidencial)
Nasry Asfura también sostuvo conversaciones con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre proyectos estratégicos e inversión. (Foto: Casa Presidencial)

Asfura también se reunió con el presidente del BID

Como parte de su agenda internacional, el mandatario hondureño también sostuvo un encuentro con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para abordar las prioridades de Honduras y fortalecer la cooperación en proyectos estratégicos.

Según la información divulgada por el Gobierno, durante la reunión se conversó sobre oportunidades de inversión, financiamiento y desarrollo, con el propósito de impulsar iniciativas consideradas prioritarias para el país.

El acercamiento con el BID representa otro componente de la estrategia económica de la administración de Asfura, que busca ampliar la cooperación con organismos multilaterales y generar condiciones para atraer recursos destinados a proyectos de desarrollo.

Aunque no se detallaron los montos de posibles financiamientos ni los proyectos específicos que podrían recibir respaldo, el encuentro permitió mantener el diálogo sobre las necesidades económicas y las oportunidades de inversión en Honduras.

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