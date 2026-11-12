Crimen y Justicia

Desarticularon una banda que traficaba combustible en Mendoza e incautaron más de 3 mil litros de gasoil

Tras pesquisas iniciadas a mediados de año, la Justicia intenta determinar la procedencia del producto y analiza dispositivos electrónicos junto a documentación contable para precisar el alcance financiero del circuito clandestino

Un agente y un perito con traje protector custodian varios contenedores de líquidos, mangueras y botellas bajo un tinglado al aire libre
La Gendarmería Nacional secuestró 3.118 litros de combustible adulterado en allanamientos realizados en Santa Rosa y Lavalle
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Más de 3.000 litros de combustible adulterado, dinero en varias monedas y equipos tecnológicos fueron secuestrados durante cuatro allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional en los departamentos Santa Rosa y Lavalle, en la provincia de Mendoza. La causa investiga una presunta red dedicada al acopio y la comercialización ilegal de gasoil.

El operativo fue el resultado de una investigación de tres meses, encabezada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”. Cuatro ciudadanos quedaron imputados y a disposición del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Mendoza, aunque permanecen en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

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La investigación apunta a una estructura que habría utilizado camiones cisterna para transportar combustible modificado y distribuirlo en distintos puntos de Santa Rosa. De acuerdo con las constancias incorporadas al expediente, tres de las propiedades inspeccionadas funcionaban como lugares de almacenamiento y despacho no autorizado.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, las tareas comenzaron en agosto, cuando los investigadores de Gendarmería detectaron indicios sobre una posible maniobra vinculada con la venta clandestina de hidrocarburos. A partir de entonces, los efectivos reunieron información para establecer el funcionamiento del circuito, identificar a sus presuntos responsables y localizar los inmuebles relacionados con la actividad.

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La pesquisa también permitió identificar a un camionero con domicilio en Lavalle, señalado como responsable de la provisión logística. Su presunta función consistía en abastecer los puntos de venta bajo investigación y organizar el traslado del hidrocarburo hacia los lugares donde era distribuido.

Los allanamientos se concretaron de manera simultánea en cuatro domicilios de ambos departamentos, con movimientos de vehículos que acudían a cargar combustible fuera de los canales habilitados.

El principal resultado material del operativo fue el secuestro de 3.118 litros de combustible. El gasoil quedó bajo custodia formal en los lugares donde fue encontrado, con la figura de depositario judicial, conforme a las disposiciones adoptadas en el marco de la causa.

La Justicia Federal deberá determinar, entre otros aspectos, el origen del producto, el alcance de su adulteración y el destino que tuvo el combustible que habría sido comercializado antes de los procedimientos.

Los investigadores también incorporaron elementos que podrían aportar información sobre el funcionamiento económico y operativo de la red. En ese sentido, fueron secuestrados comprobantes y documentación considerada relevante para la continuidad de la pesquisa.

Contenedores plásticos con rejilla metálica, bidones y tanques cilíndricos apilados en el interior de un galpón
Cuatro ciudadanos argentinos quedaron imputados a disposición del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Mendoza y permanecen en libertad (Fotos: Gendarmería Nacional)

Durante las inspecciones, el personal de la Gendarmería Nacional encontró dinero en efectivo en distintas divisas. La suma incautada incluyó $ 4.691.700, además de USD 5.615, 114.000 pesos chilenos y 200 pesos bolivianos.

Además, los procedimientos derivaron en el secuestro de cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil HP, seis tarjetas de memoria MicroSD y dos chips SIM. El material tecnológico podrá ser sometido a peritajes para identificar comunicaciones, registros de movimientos u otros datos útiles para la causa.

Los efectivos también hallaron 6,8 gramos de marihuana, distribuidos en 16 cigarrillos de confección artesanal. Esa sustancia, junto con los dispositivos y la documentación, quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por orden del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Mendoza, cuatro personas fueron imputadas en el marco de la investigación. Los involucrados quedaron supeditados a las decisiones de la Justicia, sin medidas de detención informadas hasta el momento.

La situación procesal de los acusados podrá modificarse de acuerdo con el avance de las pericias sobre el combustible, los dispositivos secuestrados y los papeles incorporados al expediente. También resta profundizar el análisis de la logística atribuida al camionero identificado en Lavalle y de la actividad registrada en los tres predios que habrían funcionado como puntos de acopio.

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