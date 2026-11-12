Crimen y Justicia

Cayó meses después el tercer acusado por un violento robo a una familia de Mar del Plata

Las autoridades policiales capturaron en William Morris al presunto cómplice que habría oficiado de chofer y campana mientras el resto de la banda golpeaba y amenazaba a las víctimas

Un hombre con el rostro pixelado permanece de pie entre dos agentes con chalecos tácticos frente a un panel con inscripciones oficiales
Un joven de 22 años fue detenido en William Morris acusado de vigilar el exterior y conducir el vehículo en la entradera del barrio San Carlos. (La Capital)
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Un joven de 22 años fue detenido acusado de haber participado en una entradera en el barrio San Carlos, en Mar del Plata, un asalto cometido el 24 de agosto contra una familia que fue reducida dentro de su vivienda. La investigación lo ubica como presunto conductor del vehículo empleado por el grupo y como una de las personas encargadas de vigilar el exterior.

El arresto se concretó este miércoles durante un allanamiento efectuado en William Morris, en una casa situada entre las calles Fitte y Reservistas. Allí, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) secuestraron un celular que será analizado en el marco de la causa.

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En el mismo procedimiento, los policías hallaron un revólver calibre 22 cargado con cinco cartuchos. A raíz de ese hallazgo, la fiscal Mariana Baqueiro ordenó la aprehensión del padre del detenido, de 55 años, por la presunta tenencia del arma.

De acuerdo con la pesquisa, el joven detenido habría manejado un Peugeot 2008 utilizado por los autores del robo para llegar a la zona y desplazarse antes y después del ataque. Los investigadores también sostienen que habría cumplido el rol de “campana”, es decir, habría permanecido fuera de la propiedad para advertir sobre movimientos que pudieran alertar a la banda.

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El hecho que dio origen al expediente ocurrió cerca de las 10 del 24 de agosto en una vivienda de Vieytes al 400, en el barrio San Carlos. La víctima principal, un hombre de 33 años, acababa de ingresar con su camioneta Volkswagen Amarok al garaje cuando fue interceptado.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, los agresores llevaban el rostro cubierto y usaban guantes. Tras reducir al conductor, ingresaron a la casa, donde se encontraban su esposa, de 34 años, y el hijo de ambos, de 11.

Dentro de la vivienda, los delincuentes agredieron al hombre y lo golpearon, incluso con un palo de hockey, según consta en la investigación. Los asaltantes le dijeron a la madre que le cortarían la lengua si continuaba gritando. Los investigadores encuadran el episodio como un robo agravado bajo la modalidad de entradera.

El grupo permaneció alrededor de 20 minutos dentro de la propiedad. Al retirarse, se llevaron la Volkswagen Amarok de la familia, además de dinero y otros bienes. La camioneta fue recuperada ese mismo día, un dato que permitió orientar las primeras medidas de la pesquisa.

Captura de cámara de seguridad en el interior de una casa con personas con ropa oscura y el rostro cubierto
El asalto ocurrió el 24 de agosto cuando el propietario ingresó en su camioneta al garaje de una vivienda en Vieytes al 400.

Un adolescente de 16 años fue aprehendido cuando, aparentemente, conducía la Amarok sustraída. A partir de ese procedimiento, el Gabinete de Menores de la DDI profundizó las tareas para identificar a otros posibles integrantes del grupo involucrado en el asalto.

Según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, la investigación incluyó la intervención de seis líneas telefónicas asociadas a personas bajo análisis. Esa medida, junto con testimonios y otras diligencias, permitió avanzar sobre la presunta participación de más sospechosos.

El 12 de septiembre fue detenido otro adolescente de 16 años. La acusación en su contra indica que habría sujetado del cuello a la mujer durante el robo y la habría amenazado con un destornillador cerca del rostro.

El menor fue localizado en la vivienda de sus padres. Cuando los agentes ingresaron para concretar la medida judicial, intentó escapar por una ventana, pero fue reducido por el personal policial, según la información incorporada a la causa.

Con la detención del joven de 22 años, los investigadores procuran establecer cómo se organizó el traslado de los autores y qué funciones cumplió cada integrante antes, durante y después del ingreso a la casa.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de la misma fiscal.

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