Imputaron al hombre de Bahía Blanca que amenazó al papa León XIV, pero quedó en libertad

Perrone fue puesto en libertad, tras haber sido imputado por amenazas e intimidación pública

Guardar

La Justicia federal formalizó la investigación contra Flavio Ariel Perrone, el hombre de 58 años acusado de realizar una amenaza de muerte contra el papa León XIV, a través de una llamada al 911. La comunicación se registró el sábado previo a la llegada del Pontífice a la Argentina.

A raíz de esto, el fiscal Carlos Martínez, titular del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, le atribuyó de manera provisoria los delitos de amenazas e intimidación pública, previstos en los artículos 149 bis y 211 del Código Penal. De la audiencia celebrada este miércoles también participó el auxiliar fiscal Juan Martín Vera.

PUBLICIDAD

De la misma manera, a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez federal de Garantías Santiago Inchausti fijó 90 días hábiles para el avance de la pesquisa. Además, el magistrado dispuso la libertad del acusado bajo medidas de coerción.

Entre las condiciones impuestas, el hombre deberá mantener su domicilio en Bahía Blanca, cumplir las pautas establecidas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y no podrá salir de la ciudad sin autorización judicial.

El celular que fue utilizado para hacer el llamado al 911

Según la información publicada por el sitio Fiscales, la Fiscalía solicitó esas medidas para garantizar su comparecencia y evitar eventuales obstáculos en la investigación. Bajo este argumento, Inchausti aceptó el planteo y ordenó que el imputado permanezca en libertad sujeto a esas restricciones.

PUBLICIDAD

La investigación se inició el sábado 7 de noviembre, cerca de las 22:00 horas, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo con una amenaza dirigida al sumo pontífice.

“911, muerte al Papa HDP”, fue la frase que, según supo Infobae de fuentes policiales, pronunció el hombre al comunicarse con el servicio de emergencias. Acto seguido, la División Antiterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires remitió las actuaciones a la Fiscalía federal por la vinculación del episodio con la visita papal.

Por medio de las medidas iniciales, se logró determinar que el teléfono desde el que se efectuó el llamado estaba registrado en Bahía Blanca. Con esa información, los investigadores establecieron el domicilio del hombre y la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento, requisa y la posterior detención del sospechoso.

PUBLICIDAD

El juez federal Santiago Inchausti dispuso la libertad del acusado bajo medidas de restricción en Bahía Blanca y fijó noventa días para la pesquisa.

En este contexto, el procedimiento se realizó el domingo por la tarde, con participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía bonaerense.

Como resultado del operativo, los agentes incautaron el teléfono celular desde el cual se habría realizado la llamada. Así, el hombre fue notificado de sus derechos y permaneció alojado en una comisaría de Tornquist hasta la audiencia de formalización.

Otros dos hombres fueron detenidos durante la visita del Papa

La detención de Perrone se incorporó a otros dos hechos bajo investigación de la Justicia Federal durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

PUBLICIDAD

El primero se conoció el viernes 6 de noviembre, tras otra amenaza de muerte contra el pontífice mediante una comunicación al 911. La investigación permitió identificar a Damián Giles, un albañil de 49 años domiciliado en Villa Rosa, partido de Pilar.

Por orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la Policía Federal Argentina allanó la vivienda de Giles. Allí lo detuvo y secuestró tres teléfonos celulares —uno de los cuales habría sido utilizado para efectuar el llamado— y un dron que quedó bajo análisis. Por esto, fue imputado de manera provisoria por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

PUBLICIDAD

El Juzgado Federal de Campana ordenó la detención de Damián Giles por otra amenaza de muerte previa dirigida al pontífice.

El segundo episodio ocurrió el domingo en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí, la Policía de la Ciudad detuvo a Tomás Natenzon, de 25 años, quien está acusado de intentar ingresar al operativo de seguridad dispuesto para la actividad del jefe de la Iglesia católica.

De acuerdo con la investigación, el joven se desplazaba en una moto Kawasaki con una patente diplomática presuntamente apócrifa. Llevaba cuatro equipos de comunicación y una credencial vaticana falsa que lo presentaba como enlace papal.

La Policía de la Ciudad detuvo a Tomás Natenzon con una credencial vaticana apócrifa y cuatro equipos de comunicación en Palermo.

Por disposición de la jueza federal María Romilda Servini, la Policía Federal allanó el departamento de Natenzon en Palermo. En el inmueble encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, 65 municiones, una placa policial que sería falsa, otra credencial apócrifa y diversos equipos de comunicación.

PUBLICIDAD

Desde ese entonces, Natenzon permanece detenido en una dependencia de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, donde también se encuentra alojado Giles. La causa está a cargo de Servini y del fiscal Carlos Rívolo, y se investiga la presunta falsificación de documento público e intimidación pública.