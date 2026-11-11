Crimen y Justicia

Video: así fue el momento en el que dispararon al menos 16 veces contra una radio de Caleta Olivia

Los proyectiles de calibre 9 milímetros perforaron la fachada y alcanzaron el interior del estudio. La emisora difundió un comunicado en el que habló de una amenaza a la libertad de prensa

Las cámaras de seguridad de la radio registraron el momento del ataque y se escuchan las detonaciones
Guardar

Un grupo de desconocidos disparó entre 15 y 16 tiros de calibre 9 milímetros contra la sede de la radio santacruceña El Caletense, ubicada en la ciudad de Caleta Olivia, durante la madrugada del martes. Los proyectiles perforaron la fachada del edificio y algunos llegaron al interior de las instalaciones, incluido el vidrio que separa la sala de operación del estudio. No hubo personas heridas.

Este miércoles, a más de 24 horas del episodio, la emisora difundió en sus redes sociales el video captado por sus cámaras de seguridad, que permitió escuchar por primera vez las detonaciones desde adentro del edificio. Además, los impactos rompieron la fachada del lugar.

PUBLICIDAD

El ataque no fue descubierto de inmediato. Emir Silva, propietario de la emisora, contó que se encontró con la escena cuando llegó a trabajar. “Nosotros nos encontramos con esto cuando veníamos a trabajar hoy temprano en la mañana y a partir de eso llamamos a la Policía”, declaró a La Opinión Austral. Silva vive junto a la radio y, aun así, no escuchó las detonaciones durante la noche. Según testimonios de vecinos, el ataque habría ocurrido entre las 3.30 y las 4 de la madrugada.

Atacaron a tiros una radio en Caleta Olivia
La emisora difundió el registro de sus cámaras de seguridad con el audio de las detonaciones y las marcas de los impactos

“Las balas fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”, indicó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Silva no descartó que los responsables se hubieran movilizado en un vehículo, aunque reconoció que los datos con los que contaba eran escasos. “Obviamente que fueron algunas personas que se bajaron, tiraron, no sé si venían en vehículo porque en principio sería en un vehículo, pero no tengo muchos más datos”, señaló.

Tras la denuncia, personal de Criminalística y de la División de Investigaciones (DDI) se hizo presente en el lugar. Los efectivos realizaron las primeras pericias, levantaron vainas servidas y comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona, además de entrevistar a vecinos para intentar reconstruir la secuencia de los hechos. “La DDI está pidiendo los datos fílmicos de la hora y del momento, a partir de lo que recopilen vamos a tener alguna certeza un poco más clara de qué es lo que pudo haber pasado”, sostuvo Silva.

Atacaron a tiros una radio en Caleta Olivia
La radio El Caletense publicó un comunicado en el que ratificó la continuidad de sus tareas informativas y la defensa de la libertad de prensa (Fotos/El Caletense)

Las motivaciones del ataque aún no fueron establecidas por la investigación, pero Silva no eludió la pregunta. Para el propietario, el episodio podría estar relacionado con el ejercicio de la actividad periodística. “Tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Tiene que ver con eso, con algo que a alguien le molestó en algún momento”, afirmó.

El medio emitió un comunicado bajo el título “Cuando las balas buscan silenciar, la verdad tiene que hablar más fuerte”, en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y lo encuadró como una amenaza a la libertad de prensa. La emisora agradeció las muestras de solidaridad recibidas de vecinos, colegas e instituciones, y reafirmó que continuará con su actividad: “Cada mensaje recibido confirma que la defensa de la libertad de prensa sigue siendo una causa compartida por gran parte de la sociedad. Nuestro lema es ‘Noticias Independientes’. Hoy, después de las balas, ese mensaje adquiere una dimensión especial”. Y cerró: “Nada cambia. Seguiremos trabajando con la misma convicción de siempre, porque creemos que informar es una responsabilidad y porque ninguna amenaza puede reemplazar a la verdad”.

El episodio también tuvo repercusiones políticas. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, calificó lo sucedido como un “hecho de extrema gravedad” y lanzó una advertencia contra las “mafias”. Mientras tanto, la investigación sigue en curso, con el análisis del material fílmico como uno de los ejes centrales para dar con los autores del ataque.

Temas Relacionados

AtaqueCaleta OliviaRadio El CaletenseSanta CruzÚltimas NoticiasADEPAClaudio Vidal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una testigo apuntó contra Nicolás Soria en el juicio por la desaparición de Loan: quiénes declararán este jueves

Dos mujeres declararon sobre lo que ocurrió en el hotel Despertar del Iberá, donde se alojaban familiares y menores ligados a la causa. Este jueves habrá diez nuevos testigos ante el tribunal

Una testigo apuntó contra Nicolás Soria en el juicio por la desaparición de Loan: quiénes declararán este jueves

El crimen de Cristian Díaz y un alegato demoledor para “Pity” Álvarez: “Jugó a ser Dios”, aseguró el fiscal

Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para el músico y su detención cuando finalice la internación psiquiátrica. Durante su exposición, mostró videos de la escena del crimen, cuestionó la legítima defensa y sostuvo que el acusado comprendía la criminalidad de sus actos

El crimen de Cristian Díaz y un alegato demoledor para “Pity” Álvarez: “Jugó a ser Dios”, aseguró el fiscal

Juicio por el femicidio de Micaela García: la fiscalía pidió prisión perpetua para Néstor Pavón

El Ministerio Público y los abogados de la familia de la joven solicitaron la pena máxima para el acusado, a quien señalaron como coautor del secuestro, abuso sexual y crimen ocurrido en 2017. La defensa, por su parte, pidió la absolución. El veredicto se dará a conocer el 30 de noviembre

Juicio por el femicidio de Micaela García: la fiscalía pidió prisión perpetua para Néstor Pavón

Cuádruple crimen de La Loma: apelaron la absolución de los dos testigos condenados por falso testimonio

Se trata del remisero Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, absueltos por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Ambos habían sido sentenciados en primera instancia por sus declaraciones contra Osvaldo Martínez, a quien absolvieron por los asesinatos

Cuádruple crimen de La Loma: apelaron la absolución de los dos testigos condenados por falso testimonio

"Me dolió no escuchar el consejo de mi mamá": los testimonios de los presos de Devoto ante el papa León XIV

Dos internos y un hombre que recuperó la libertad contaron cómo la fe los ayudó a atravesar sus momentos más duros. Sus relatos

"Me dolió no escuchar el consejo de mi mamá": los testimonios de los presos de Devoto ante el papa León XIV

DEPORTES

Se confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Se confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

El argentino Alessandro De Tullio firmó con el equipo más ganador de la IndyCar: el guiño a Maradona y Messi

El impactante tatuaje de una figura de Boca: de la particular técnica “no pain” a la emotiva historia familiar detrás del diseño

Tiene 14 años, lo siguen desde Europa y es el jugador más joven del Mundial Sub 17: "No siento presión"

El peculiar homenaje a Maradona que inaugurarán en Napoli: “Quiero que todos puedan tocar el pie de Diego”

TELESHOW

Julieta Prandi contó cómo transita su divorcio con Emanuel Ortega: “El tiempo acomoda a todos en su lugar”

Julieta Prandi contó cómo transita su divorcio con Emanuel Ortega: “El tiempo acomoda a todos en su lugar”

Un amigo de Norberto Marcos contó los motivos de su internación: “Se venía haciendo mala sangre”

El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi: “Él es una víctima y vive una persecución”

La reacción de Nenu López tras la filtración de sus audios con Zunino: “Me parece increíble”

Marta Fort homenajeó a quien fue su niñera, Marisa López: “Es como mi mamá y se lo dedico con todo mi corazón”

INFOBAE AMÉRICA

El Banco Central ratifica ante el FMI un crecimiento de 4.5% para República Dominicana en 2026

El Banco Central ratifica ante el FMI un crecimiento de 4.5% para República Dominicana en 2026

Salvadoreña podría estar entre las víctimas del accidente que dejó tres muertas en el metro de California

Descubren tres campamentos de minería ilegal en Panamá

Cuba recibe otro lote de arroz vietnamita mientras su producción nacional no llega a cubrir ni la décima parte del consumo anual

Golpe a las pandillas en Honduras: capturan a cinco presuntos miembros de la 18 y la MS-13 con rangos dentro de sus estructuras