Video: así fue el momento en el que dispararon al menos 16 veces contra una radio de Caleta Olivia

Las cámaras de seguridad de la radio registraron el momento del ataque y se escuchan las detonaciones

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Un grupo de desconocidos disparó entre 15 y 16 tiros de calibre 9 milímetros contra la sede de la radio santacruceña El Caletense, ubicada en la ciudad de Caleta Olivia, durante la madrugada del martes. Los proyectiles perforaron la fachada del edificio y algunos llegaron al interior de las instalaciones, incluido el vidrio que separa la sala de operación del estudio. No hubo personas heridas.

Este miércoles, a más de 24 horas del episodio, la emisora difundió en sus redes sociales el video captado por sus cámaras de seguridad, que permitió escuchar por primera vez las detonaciones desde adentro del edificio. Además, los impactos rompieron la fachada del lugar.

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El ataque no fue descubierto de inmediato. Emir Silva, propietario de la emisora, contó que se encontró con la escena cuando llegó a trabajar. “Nosotros nos encontramos con esto cuando veníamos a trabajar hoy temprano en la mañana y a partir de eso llamamos a la Policía”, declaró a La Opinión Austral. Silva vive junto a la radio y, aun así, no escuchó las detonaciones durante la noche. Según testimonios de vecinos, el ataque habría ocurrido entre las 3.30 y las 4 de la madrugada.

La emisora difundió el registro de sus cámaras de seguridad con el audio de las detonaciones y las marcas de los impactos

“Las balas fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”, indicó.

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Sin embargo, Silva no descartó que los responsables se hubieran movilizado en un vehículo, aunque reconoció que los datos con los que contaba eran escasos. “Obviamente que fueron algunas personas que se bajaron, tiraron, no sé si venían en vehículo porque en principio sería en un vehículo, pero no tengo muchos más datos”, señaló.

Tras la denuncia, personal de Criminalística y de la División de Investigaciones (DDI) se hizo presente en el lugar. Los efectivos realizaron las primeras pericias, levantaron vainas servidas y comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona, además de entrevistar a vecinos para intentar reconstruir la secuencia de los hechos. “La DDI está pidiendo los datos fílmicos de la hora y del momento, a partir de lo que recopilen vamos a tener alguna certeza un poco más clara de qué es lo que pudo haber pasado”, sostuvo Silva.

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La radio El Caletense publicó un comunicado en el que ratificó la continuidad de sus tareas informativas y la defensa de la libertad de prensa (Fotos/El Caletense)

Las motivaciones del ataque aún no fueron establecidas por la investigación, pero Silva no eludió la pregunta. Para el propietario, el episodio podría estar relacionado con el ejercicio de la actividad periodística. “Tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Tiene que ver con eso, con algo que a alguien le molestó en algún momento”, afirmó.

El medio emitió un comunicado bajo el título “Cuando las balas buscan silenciar, la verdad tiene que hablar más fuerte”, en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y lo encuadró como una amenaza a la libertad de prensa. La emisora agradeció las muestras de solidaridad recibidas de vecinos, colegas e instituciones, y reafirmó que continuará con su actividad: “Cada mensaje recibido confirma que la defensa de la libertad de prensa sigue siendo una causa compartida por gran parte de la sociedad. Nuestro lema es ‘Noticias Independientes’. Hoy, después de las balas, ese mensaje adquiere una dimensión especial”. Y cerró: “Nada cambia. Seguiremos trabajando con la misma convicción de siempre, porque creemos que informar es una responsabilidad y porque ninguna amenaza puede reemplazar a la verdad”.

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El episodio también tuvo repercusiones políticas. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, calificó lo sucedido como un “hecho de extrema gravedad” y lanzó una advertencia contra las “mafias”. Mientras tanto, la investigación sigue en curso, con el análisis del material fílmico como uno de los ejes centrales para dar con los autores del ataque.