Juicio por el femicidio de Micaela García: la fiscalía pidió prisión perpetua para Néstor Pavón

Micaela García y el imputado Néstor Pavón

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La fiscalía pidió este miércoles que Néstor Pavón sea condenado a prisión perpetua como coautor del abuso sexual y femicidio de Micaela García.

El planteo lo realizó el fiscal Gamal Taleb durante los alegatos del juicio que se desarrolla en Gualeguay, luego de que terminara la etapa de incorporación de pruebas. Ante el tribunal, el funcionario sostuvo que Pavón y Sebastián Wagner conformaron una “díada” durante la madrugada del 1 de abril de 2017.

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Según expuso, el acusado tuvo un rol de conducción, mientras que Wagner, condenado a prisión perpetua por el crimen, ejecutó sus órdenes.

El fiscal definió a Pavón como una persona “fría, calculadora, estratégica, manipuladora” y describió a Wagner como “un empleado dependiente, impulsivo que, sin perder la condición de hombre libre, ejecutaba las órdenes del otro”.

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que ambos captaron a Micaela contra su voluntad, la subieron al Renault 18 Break y la llevaron hasta un sector rural de la zona de chacras, alejado de Gualeguay.

“Allí, esta díada la violó y, con la finalidad de evitar ser descubierto, la mató y luego descartó el cuerpo sin vida de Micaela en un punto alejado de la ciudad para evitar que sea encontrado”, expresó Taleb al reconstruir la hipótesis acusatoria.

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Pavón durante su declaración este martes

Al finalizar su intervención y la de su colega Maite Burruchaga, el fiscal solicitó que Pavón sea declarado “coautor penalmente responsable” de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado criminis causa, por alevosía y femicidio.

Además de la prisión perpetua, la fiscalía pidió que Pavón continúe detenido bajo prisión preventiva hasta que una eventual condena quede firme. También solicitó que su perfil genético sea incorporado al Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, que depende del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Pavón ya había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento en el primer juicio por el femicidio. En este segundo debate se analiza si tuvo participación directa en el secuestro, el abuso sexual y el asesinato de Micaela, cometido en abril de 2017.

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Ayer declaró durante casi cuatro horas y rechazó todas las acusaciones, incluida la del propio Wagner, quien en este mismo juicio había asegurado ante los jueces que su entonces empleador participó del ataque contra Micaela y que fue quien la asfixió.

“No soy ningún violador”, dijo. Y agregó, llorando: “Tuve que venir a un juicio sabiendo que soy inocente. Estar acá, que me estén señalando. Que mi familia esté mortificada. Desde chico lo único que me han enseñado es a respetar a las personas, a trabajar”.

Tras contar su versión de los hechos, lamentó: “Lo único que me reprocho es no haber averiguado quién era esta basura que tenía trabajando conmigo”.

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Micaela García tenía 21 años cuando fue asesinada en 2017

La jornada de este miércoles comenzó con la declaración del último testigo citado. Antes de los alegatos, las partes acordaron que cada exposición tendría una duración de entre una hora y media y dos horas.

Tras la intervención de Taleb y Burruchaga, comenzaron a alegar los abogados de la querella, Marcelo Boeykens y José Iparraguirre, quienes acompañaron el pedido de la pena máxima para Pavón.

La defensa, a cargo de los letrados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto, anticipó que solicitará la absolución.