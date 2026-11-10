Ataque a una radio en Caleta Olivia: dispararon más de 16 veces contra el edificio y el gobernador repudió el hecho

Así quedó la fachada de la radio post ataque (Fotos/El Caletense)

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La radio santacruceña El Caletense denunció este martes que su sede, ubicada en la ciudad de Caleta Olivia, fue atacada a balazos durante la madrugada. Los disparos provocaron daños en la fachada del edificio y algunos proyectiles alcanzaron el interior de las instalaciones, incluida una sala de operación. El episodio generó repercusión en la provincia y motivó el repudio del gobernador Claudio Vidal, quien calificó lo ocurrido como un “hecho de extrema gravedad” y lanzó una advertencia contra las “mafias”.

El ataque fue descubierto durante las primeras horas de la mañana, cuando los trabajadores llegaron a la emisora, ubicada sobre la calle Lavalle, y advirtieron los impactos de bala en el frente del inmueble.

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Según informó el propio medio, más de 16 disparos alcanzaron el edificio. Uno de los proyectiles impactó contra el vidrio que separa la sala de operación del estudio, un sector donde diariamente se desarrollan tareas vinculadas con la transmisión.

Emir Silva, propietario de El Caletense, relató cómo se enteró de lo sucedido. “Nosotros nos encontramos con esto cuando veníamos a trabajar hoy temprano en la mañana y a partir de eso llamamos a la Policía”, explicó en declaraciones a La Opinión Austral.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, el ataque habría ocurrido entre las 3.30 y las 4 de la madrugada. Silva, que vive junto a la radio, aseguró que no escuchó las detonaciones y destacó que los disparos estuvieron dirigidos exclusivamente contra el medio de comunicación.

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El edificio recibió más de 16 disparos (Fotos/El Caletense)

“Las balas fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”, señaló.

Tras la denuncia, intervino personal de Criminalística y de la División de Investigaciones (DDI). Los efectivos realizaron las primeras pericias, levantaron vainas servidas y comenzaron a relevar cámaras de seguridad de la zona, además de entrevistar a vecinos para intentar reconstruir lo ocurrido.

Según publicó ADNSUR, los investigadores detectaron entre 15 y 16 impactos de proyectiles calibre 9 milímetros, aunque el propio medio afectado informó posteriormente que la cantidad superaba esa cifra.

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Más impactos de bala en la fachada del edificio (Fotos/El Caletense)

En cuanto a la mecánica del episodio, Silva no descartó que los responsables se hubieran movilizado en un vehículo. “Obviamente que fueron algunas personas que se bajaron, tiraron, no sé si venían en vehículo porque en principio sería en un vehículo, pero no tengo muchos más datos”, manifestó.

El periodista explicó que los investigadores se encontraban trabajando sobre los registros de las cámaras de vigilancia y que ese material podría resultar determinante para identificar a los atacantes.

“La DDI está pidiendo los datos fílmicos de la hora y del momento, a partir de lo que recopilen vamos a tener alguna certeza un poco más clara de qué es lo que pudo haber pasado”, sostuvo.

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Aunque todavía no se establecieron las motivaciones, el propietario de la emisora consideró que el episodio podría estar relacionado con su actividad periodística. “Tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión”, afirmó. Y agregó: “Tiene que ver con eso, con algo que a alguien le molestó en algún momento”.

“Tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión”, afirmó Emir Silva, propietario de El Caletense

En un comunicado titulado “Cuando las balas buscan silenciar, la verdad tiene que hablar más fuerte”, El Caletense expresó su preocupación y advirtió que lo sucedido representa una amenaza para la libertad de prensa.

El medio también reafirmó que continuará con su actividad periodística y agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de vecinos, colegas e instituciones: “Cada mensaje recibido confirma que la defensa de la libertad de prensa sigue siendo una causa compartida por gran parte de la sociedad. Nuestro lema es ‘Noticias Independientes’. Hoy, después de las balas, ese mensaje adquiere una dimensión especial”.

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Y cerró: “Pero en realidad, nada cambia. Seguiremos trabajando con la misma convicción de siempre, porque creemos que informar es una responsabilidad y porque ninguna amenaza puede reemplazar a la verdad. Hoy más que nunca, igual que siempre”.

El repudio del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal

El repudio del Gobernador Claudio Vidal

Luego de conocerse el episodio, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, condenó públicamente el ataque y expresó su solidaridad con Emir Silva y los trabajadores de la emisora.

“Basta de mafias”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales, donde sostuvo que se trató de un hecho de extrema gravedad y remarcó que no se puede permitir que la violencia y la intimidación condicionen el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de informar.

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“La libertad de expresión es un derecho que debemos defender siempre”, expresó el gobernador, quien también reclamó que la investigación permita identificar a los autores de la balacera.

“Este ataque debe esclarecerse y sus responsables deben responder ante la Justicia”, remarcó.

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también condenó el episodio y expresó su solidaridad con Silva y el equipo periodístico y técnico de la emisora. Además, calificó lo ocurrido como un “acto de amedrentamiento inadmisible” que afecta la libertad de expresión y la seguridad de los trabajadores.

En su pronunciamiento, ADEPA pidió a las autoridades provinciales, a las fuerzas de seguridad y al juzgado interviniente que avancen con rapidez en la identificación de los responsables y adopten las medidas de protección necesarias para garantizar el ejercicio de la actividad periodística.

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Mientras tanto, la investigación continúa para determinar quiénes participaron del ataque y qué lo motivó. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas.