Juicio por Loan: aparecieron videos inéditos de las pericias que detectaron olor del niño en los autos de los acusados

Marilú Vásquez, licenciada en Criminalística y jefa de la División de Investigación Canina de la Policía de Salta (Gobierno de Salta)

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La licenciada en Criminalística Marilú Vásquez, jefa del equipo de la Policía de Salta que participó de los cotejos con perros especializados en los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, entregó hoy al Tribunal Oral Federal de Corrientes un pendrive con videos de las pericias odorológicas que no habían sido incorporados durante la instrucción.

La testigo declaró este miércoles en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña y explicó que conserva registros audiovisuales de toda la tarea que realizó su equipo en junio de 2024.

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El material incluye filmaciones de los exámenes de la evidencia recolectada del Ford Ka y la Ford Ranger de Pérez y Caillava y del Volkswagen Voyage de Daniel Ramírez y Mónica Millapi, además de fotos de las prendas de Loan y otros niños usadas para obtener las muestras de referencia y una hoja manuscrita que identificaba a quién correspondía cada una.

Tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal resolvió por unanimidad recibir la documentación y el pendrive ofrecidos por Vásquez, quien nunca había declarado durante la etapa de instrucción de la causa.

Los canes “Kala” y “Dina” (Gobierno de Salta)

La aparición de ese material cobró relevancia durante su testimonio. En la audiencia se exhibieron videos de las pericias, pero, ante preguntas sobre determinados momentos de la tarea, no aparecían todas las secuencias. La perito entonces afirmó que había conservado las filmaciones completas, registradas con su teléfono celular.

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“En ese momento tomé recaudos, porque de esa manera trabajo”, declaró. Según relató, entregó su celular a un policía que estaba presente durante la pericia y le pidió que registrara cada paso. “Le dije: ‘Tomá mi teléfono, filmá todo el procedimiento. Grabá por segmentos’, para que no haya videos largos y se corte alguno”, explicó.

Vásquez sostuvo que cuenta con “la totalidad de los videos” y que, además, tomó fotografías de las prendas. También guardó un manuscrito que en aquel momento le entregó la Policía con la identificación de la ropa utilizada para las muestras. La información está separada por carpetas en el dispositivo de almacenamiento.

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La especialista aclaró que su intervención no consistió en levantar rastros dentro de los vehículos, sino que estuvo a cargo de recolectar las huellas odoríferas a partir de prendas de Loan y de los cuatro niños que estuvieron con él el día de su desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio.

La camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez al momento de las pericias

La perito señaló que las muestras se tomaron con gasas esterilizadas que se colocaron dentro de las prendas para captar las moléculas de olor. Luego, esos elementos se utilizaron en los cotejos con los canes entrenados, a cargo de los integrantes de su división.

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Vásquez explicó que se trabajó sobre los tres vehículos mencionados: dijo que los resultados fueron positivos en el Ka, con marcaciones de “Kala” y “Dina”; y en la Ranger, con marcaciones de “Kala” y “Arandú”. En cambio, el estudio sobre el Voyage no arrojó un resultado positivo.

Durante la audiencia, la especialista también fue consultada sobre la persistencia de los rastros biológicos. Respondió que, de acuerdo con estudios científicos, las células pueden tener una vida de unas 36 horas, aunque ese lapso depende de las condiciones del lugar. “En un vehículo cerrado puede ser mayor la durabilidad”, indicó.

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Vásquez también aclaró que los resultados no sirven para reconstruir qué hizo Loan dentro de un vehículo ni para establecer en qué condiciones estuvo. “Yo no le puedo decir si Loan estuvo parado, sentado, vivo, pero las pericias dicen que hay correspondencia entre el olor recolectado de los vehículos y las prendas del niño”, sostuvo.

Al ser consultada sobre la entrega previa de las filmaciones, la perito dijo que en ese momento se las había pasado a Mario Rolando Rosillo, el veterinario que dirigió el área de odorología forense del Ministerio de Seguridad de Corrientes y que ya declaró en el debate.

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Un rastro detectado en el auto del matrimonio acusado

Luego de que el tribunal aceptara el pendrive, varios defensores pidieron que el contenido fuera extraído desde el teléfono original con el que se filmó. Vásquez respondió que ya no utiliza ese aparato y que había bajado los archivos a una computadora porque eran pesados. Desde allí, explicó, los pasó al dispositivo que llevó desde Salta.

Para este miércoles estaban previstas, en principio, las declaraciones de nueve testigos. Dos no pudieron asistir y la fiscalía había desistido ayer de la convocatoria de otros dos, uno de los cuales igualmente se presentó en la sala, ya que no había sido notificado de que ya no debía comparecer. Finalmente, el tribunal resolvió escucharlo.

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“Es una falta de respeto para todos. Les pido una vez más que tengan la previsión de pedir los desistimientos con bastante más anticipación, porque el tribunal también ha trabajado en ubicar a los testigos”, reprochó el presidente del tribunal, Eduardo Ariel Belforte.

Además de Vásquez, en la jornada declararon cinco policías que participaron en distintas medidas de la investigación.

El debate se reanudará el próximo miércoles 11 de noviembre.