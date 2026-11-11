Una joven de 18 años fue baleada en Moreno, detuvieron a un policía porteño e investigan si se trató de un caso de gatillo fácil

Manuel Isaías Ralde se desempeña en la Policía de la Ciudad.

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Lo que el sábado a la noche había comenzado como una fiesta entre amigos en un domicilio del partido bonaerense de Moreno, en cuestión de pocos minutos -y por causas que aun se encuentran bajo investigación- se desmadró por completo y terminó con una joven de 18 años baleada en el tórax.

En ese contexto, personal de la Policía Bonaerense detuvo a un agente de la Policía de la Ciudad que participaba de la celebración y habría disparado contra la víctima. El fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N° 1 departamental, encabeza la investigación y baraja la hipótesis de un presunto caso de gatillo fácil.

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Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió sobre la calle Mármol al 1000, entre Ecuador y Paraguay, en inmediaciones de la plaza del Barrio 2000.

En medio de la fiesta, dos bandas protagonizaron un violento enfrentamiento que incluyó detonaciones de armas de fuego y, a su vez, provocó la finalización anticipada del evento.

Ante ese escenario, Manuel Isaías Ralde (26) y un amigo, ambos agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban de civil y participaban del festejo, decidieron intervenir en el altercado, extrajeron sus armas reglamentarias y abrieron fuego para disuadir a los violentos.

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Fue en ese contexto que Celeste Vanesa Sánchez, la víctima, fue alcanzada por un disparo y resultó herida en la zona del tórax.

Mediante la recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, personal de la comisaría 1ª de Moreno supo que uno de los policías porteños fue abordado por un grupo de jóvenes y efectuó tres disparos al aire. Sin embargo, la secuencia se tornó más compleja cuando Ralde persiguió y disparó contra los agresores.

Malherida, Celeste debió ser trasladada de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde este miércoles permanecía internada estable y en franca recuperación.

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“Mi hermana tiene 18 años, nunca salía, siempre fue una chica de casa”, lamentó un familiar de la víctima en diálogo con el medio SM Noticias.

Producto del hecho, el fiscal Ventricelli dispuso la detención del agente Ralde, a quien imputó por tentativa de homicidio y le secuestró su arma reglamentaria.