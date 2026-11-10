Crimen y Justicia

Tiene 18 años, lideraba una banda que robaba autos de lujo y lo publicaba en TikTok: el cabo suelto por el que cayó “Milhouse”

Ramiro Nicolás Fernández Noce lleva ese apodo no solo por el parecido con el personaje de Los Simpsons, sino también por ser el cerebro de la organización que comandaba. Los hechos por los que lo buscaban

Los videos de TikTok por los cuales detuvieron a "Milhouse", un joven de 18 años que lideraba una banda dedicada a robar autos de lujo en Quilmes
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Con tan solo 18 años y dueño de una inteligencia envidiable en el mundo delictivo, Ramiro Nicolás Fernández Noce, alias “Milhouse” por su parecido con el personaje de la popular serie Los Simpsons, está acusado de liderar una banda que se dedicaba a robar camionetas y autos de lujo en la zona de Bernal, partido bonaerense de Quilmes.

Tras una ardua investigación, Noce y un cómplice de 15 años fueron detenidos el pasado martes por personal de la Policía Bonaerense, en el marco de una serie de allanamientos que contó con el trabajo clave de un equipo de drones.

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Según precisaron fuentes policiales a Infobae, los tres procedimientos se realizaron en Sarandí y Dock Sud, en el partido de Avellaneda, a partir de una causa que investiga dos asaltos a mano armada cometidos en octubre.

Los videos de TikTok por los cuales detuvieron a "Milhouse", un joven de 18 años que lideraba una banda dedicada a robar autos de lujo en Quilmes
"Milhouse" Fernández Noce tiene 18 años y un extenso prontuario.

La investigación del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes 8ª comenzó después del robo de una Toyota Hilux, el 16 de octubre, y de una Ford Territory, cuatro días más tarde. Ambos hechos ocurrieron en jurisdicción de Bernal y presentaban similitudes en la modalidad atribuida a los autores.

Según la información oficial, los investigadores cotejaron las descripciones aportadas por las víctimas y profundizaron las tareas de campo bajo la intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del fiscal Javier Barrera.

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La causa llegó al Juzgado de Garantías N° 2 de Quilmes, que autorizó tres órdenes de allanamiento y dos detenciones. Del operativo participaron efectivos de la seccional requirente, gabinetes investigativos del distrito, el Grupo de Apoyo Departamental y la Dirección de Infantería.

El Escuadrón de Drones de la Secretaría de Seguridad de Quilmes intervino en los procedimientos con equipos provistos de cámaras térmicas. De acuerdo a las fuentes del caso consultadas por este medio, esa tecnología permitió identificar los objetivos antes del ingreso de los grupos policiales.

Las detenciones se concretaron en una vivienda de Juan Díaz de Solís al 3400, en Sarandí. Allí fueron apresados “Milhouse” y J.B., el adolescente de 15 años. Dentro del domicilio, la Policía incautó una pistola Bersa calibre .22 milímetros con dos municiones, que tenía pedido de secuestro desde marzo en una causa por robo tramitada en Lomas de Zamora.

Una mesa con una pistola, municiones, tarjetas, dos teléfonos móviles, lentes, llaves, un casco de moto y ropa frente a un cartel policial
Los objetos secuestrados en el domicilio donde atraparon a "Milhouse".

También se secuestró una motocicleta Honda Wave roja, requerida por la Policía de la Ciudad en una causa por robo automotor, junto con prendas de vestir, cascos, dos teléfonos celulares, un reloj y una llave de ignición que serían de las personas asaltadas.

Las claves para dar con “Milhouse”

En cuanto a los detalles de la investigación que permitieron dar con el paradero de “Milhouse”, fuentes con acceso al expediente confirmaron a este medio que el sospechoso cayó luego de que una de sus víctimas realizara un llamado para recuperar su teléfono robado. Así, los investigadores lograron establecer que el líder de la banda se escondía en algún lugar situado entre Dock Sud y Sarandí.

La comunicación telefónica reveló un nuevo número, que, al estar asociado a una billetera virtual, permitió descubrir el nombre de un sospechoso que también vivía en la misma zona.

Los videos de TikTok por los cuales detuvieron a "Milhouse", un joven de 18 años que lideraba una banda dedicada a robar autos de lujo en Quilmes
El imputado difundía videos de TikTok que mostraban los vehículos de alta gama previamente robados.

Durante la investigación, el fiscal Barrera también logró llegar a una cuenta de TikTok donde el usuario publicó una serie de videos en los que él y otros jóvenes -presuntamente menores de edad- conducían camionetas a gran velocidad por la autopista Buenos Aires-La Plata.

Una de esas grabaciones, a las que accedió este medio, había sido registrada desde el interior de la Ford Territory cuyo robo habría sido protagonizado por “Milhouse” y su banda. El joven fue identificado por la ropa que usó en el segundo robo, que también aparece en uno de los videos que él mismo subió a la mencionada red social.

Los videos de TikTok por los cuales detuvieron a "Milhouse", un joven de 18 años que lideraba una banda dedicada a robar autos de lujo en Quilmes
Fernández Noce se encuentra imputado por robo doblemente agravado por ser cometido con el uso de arma y ser cometido junto a un menor de edad.

Consumada su detención, “Milhouse” Fernández Noce quedó imputado por robo doblemente agravado por ser cometido con el uso de arma y ser cometido junto a un menor de edad, delitos que habría cometido en dos hechos diferentes.

Al tratarse de un menor de edad, la causa de J.B. tramita en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil departamental. Fuentes del caso confirmaron que el juez de turno ya dispuso su liberación.

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