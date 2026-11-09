Crimen y Justicia

Tragedia en Córdoba: detuvieron a dos sospechosos acusados de matar a un hombre a la salida de un boliche

Juan Pablo Dantesano, de 30 años, falleció tras recibir una patada mortal en la cabeza en medio de una pelea en la localidad de La Cumbre. Uno de los detenidos se entregó a la Justicia por decisión propia

Edificio de Tribunales de Cosquín con techo de tejas rojas, paredes claras y base de piedra, rodeado de vegetación. Una persona se ve en la entrada principal
La Justicia de Córdoba investiga la muerte de Juan Pablo Dantesano tras una agresión a la salida de un boliche en La Cumbre.
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Dos hombres, de 31 y 32 años, fueron detenidos durante la noche de este domingo en distintos puntos de la provincia de Córdoba, acusados de ser los presuntos autores del homicidio de Juan Pablo Dantesano (30), quien falleció a la madrugada en medio de un confuso episodio ocurrido a la salida de un boliche en la localidad de La Cumbre.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, el episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana. Según los indicios iniciales de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín, a cargo de la fiscal Silvana Pen, Dantesano había salido del establecimiento y se encontraba alcoholizado cuando intentó ingresar nuevamente. En ese momento, un hombre le habría impedido el paso y le habría propinado un golpe.

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En consecuencia, Dantesano habría caído dos escalones. Al caer, la víctima se golpeó la cabeza y quedó inmovilizado. No conforme con eso, el atacante lo pateó en la cabeza.

Consumado el fallecimiento de la víctima, la fiscal Pen dispuso una serie de medidas para dar con los responsables. En ese contexto, personal de la Policía de Córdoba detuvo a uno de los presuntos asesinos tras un allanamiento llevado a cabo en una vivienda de Los Cocos.

Por su parte, el segundo sospechoso se presentó de forma espontánea en la Unidad Judicial donde tramita el expediente y quedó a disposición de la Justicia.

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La Fiscalía de Instrucción 2 de Cosquín trabaja para identificar a los sospechosos y busca constatar la participación de al menos dos personas.
La Fiscalía de Instrucción 2 de Cosquín trabaja para identificar a los sospechosos y busca constatar la participación de al menos dos personas.

El antecedente del caso Fernando Báez Sosa

Inevitablemente, el asesinato de Dantesano recuerda la trágica muerte de Fernando Báez Sosa, quien falleció el 18 de enero de 2020 a la salida de la discoteca Le Brique en la ciudad balnearia de Villa Gesell, luego de ser brutalmente golpeado por una patota de rugbiers.

El joven de 18 años había mantenido una discusión con un grupo de rugbiers dentro del local y, poco después, fue atacado a golpes en la vía pública.

Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado el 18 de enero de 2020
Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado el 18 de enero de 2020

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, considerados coautores del homicidio.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.

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La resolución no implica una nueva revisión de las condenas

El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación legal. Los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño descartaron la agravante de alevosía, pero mantuvieron la del concurso premeditado de dos o más personas.

Desde entonces, las defensas presentaron distintos recursos para intentar revertir las decisiones judiciales.

En abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había rechazado otros planteos de los condenados, entre ellos recursos de nulidad y revisión extraordinaria.

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