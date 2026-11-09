Crimen y Justicia

Un hombre murió apuñalado en Corrientes y detuvieron a su hijo

La Policía provincial informó que la víctima, de 69 años, sufrió una herida de arma blanca en un establecimiento rural del paraje Pirayú

Policía de corrientes
La Justicia de Corrientes investiga la muerte de un hombre de 69 años tras una disputa familiar en una estancia del paraje Pirayú.
Guardar

Un hombre de 69 años murió tras una pelea con su hijo de 26 años en una estancia del paraje Pirayú, en la localidad correntina de Torrent, provincia de Corrientes. La Policía informó este domingo que la víctima presentaba una lesión compatible con arma blanca.

El fallecido fue identificado por el apellido Aguirre. Según la información difundida por la fuerza de seguridad provincial, los efectivos acudieron al lugar luego de recibir el aviso de una pelea. Una vez allí, encontraron al hombre gravemente herido. Su muerte se confirmó poco después.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal El Litoral, mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho, el hijo de la víctima fue aprehendido como presunto autor y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

La secuencia que derivó en el ataque todavía no fue esclarecida. La investigación busca determinar cómo comenzó la discusión, qué ocurrió en los momentos previos a la herida y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

Según el resultado de las pericias, Aguirre murió como consecuencia de la lesión compatible con un arma blanca. El caso quedó registrado como una muerte ocurrida en el contexto de una disputa familiar.

PUBLICIDAD

Además, las autoridades secuestraron un objeto punzante, que creen podría tratarse del arma homicida.

La Policía provincial aprehendió al hijo de la víctima como presunto autor del ataque ocurrido en la localidad de Torrent.
La Policía provincial aprehendió al hijo de la víctima como presunto autor del ataque ocurrido en la localidad de Torrent.

La causa cuenta con intervención de la unidad fiscal correspondiente, que deberá definir las medidas de prueba necesarias para avanzar en el esclarecimiento del fallecimiento.

Hace unos días, en la provincia de Formosa, una joven de 18 años mató a su papá para defender a su madre en medio de una disputa. La víctima fue identificada como Marcelo Molina. De acuerdo con la información preliminar incorporada a la causa, la muerte se produjo de un disparo.

Las actuaciones judiciales buscan determinar la secuencia completa del episodio, las circunstancias previas al uso del arma y la participación de cada una de las personas que se encontraba en la vivienda.

Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, la situación se inició alrededor de las 15:30 con una discusión entre Molina y su pareja. La información preliminar señala que el enfrentamiento verbal se habría vinculado con problemas familiares previos.

En ese contexto, las dos hijas de la pareja habrían intervenido con el objetivo de resguardar a su madre. Así, una de ellas tomó un arma calibre 22. y abrió fuego contra su padre.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría de Pozo del Tigre llegaron al domicilio rural minutos después de las 17:30 junto con una ambulancia del sistema de salud local. Al arribar, el personal médico constató que Marcelo Molina no presentaba signos vitales.

A partir de ese momento, el inmueble quedó bajo resguardo para permitir el trabajo de los investigadores y evitar alteraciones en la escena.

La jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Soledad Plazas, se trasladó hasta Palma Mota para encabezar las primeras actuaciones judiciales. También participaron peritos de la Policía Científica de esa localidad, encargados de recolectar elementos que puedan aportar a la reconstrucción de los hechos.

Temas Relacionados

CorrientesHomicidioviolencia familiarArma blancaPadrehijo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre chocó y mató a un policía en Jujuy cuando intentaba evadir un control

El hecho ocurrió en la zona del puente de la avenida General Savio en el ingreso al barrio General Arias. Al notar la presencia de los oficiales, cambió su rumbo y manejó en contramano

Un hombre chocó y mató a un policía en Jujuy cuando intentaba evadir un control

Encontraron muerta a una mujer al costado de una ruta en Santiago del Estero y su tío es el principal sospechoso

La víctima fue identificada como María Luján Sosa. El caso se investiga como un posible femicidio

Encontraron muerta a una mujer al costado de una ruta en Santiago del Estero y su tío es el principal sospechoso

Apuñalaron a dos jóvenes durante los festejos por la victoria de Boca en Mar del Plata

Las víctimas llegaron por sus propios medios al HIGA, por lo que se desconoce el contexto en el que ocurrieron las agresiones

Apuñalaron a dos jóvenes durante los festejos por la victoria de Boca en Mar del Plata

Un hombre murió tras una pelea a la salida de un boliche en Córdoba: se cayó al piso y lo patearon en la cabeza

La Justicia de Cosquín busca identificar a dos sospechosos por el ataque ocurrido durante la madrugada del 8 de noviembre en La Cumbre, que tuvo como víctima a Juan Pablo Dantesano, de 30 años

Un hombre murió tras una pelea a la salida de un boliche en Córdoba: se cayó al piso y lo patearon en la cabeza

Quién es el detenido por infiltrarse en el operativo por el Papa León XIV con una credencial falsa: encontraron una pistola en su casa

Tomás Natenzon, bombero según él mismo, fue capturado por la Policía de la Ciudad en el Monumento a los Españoles. La Justicia federal ordenó a la PFA allanar su domicilio. Además del arma, se encontró un certificado por una condición mental

Quién es el detenido por infiltrarse en el operativo por el Papa León XIV con una credencial falsa: encontraron una pistola en su casa

DEPORTES

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Vozinha se consagró campeón con el Colo Colo de Chile: la espectacular atajada en el minuto 97 que selló el título ante Ñublense

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

TELESHOW

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

La honestidad de Marta Fort sobre cómo fue criarse sin una mamá: “No podés extrañar algo que no te enseñaron”

La canción que Vicky Xipolitakis le cantó al papa León XIV en su llegada a la Argentina: “¡Te queremos un montón!"

La profunda emoción de Pampita al presenciar la llegada del papa León XIV a Aeroparque: “Siempre señales”

Sofía Gonet, desnuda y solo cubierta por glitter, mostró el detrás de escena de sus fotos por el Día del Orgullo LGBT+

INFOBAE AMÉRICA

Diplomacia, entre el orden y el poder

Diplomacia, entre el orden y el poder

Continuismo del narcoestado plurinacional en Bolivia

Tiroteo en Polonia: murió el autor del ataque que dejó seis muertos y 15 heridos en el centro de Cracovia

Los cancilleres del G7 se reúnen en París para abordar la guerra en Ucrania y la tensión con Irán ante la presión de Europa sobre EEUU

Crisis en Paraguay: docentes marcharán para reclamar la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank