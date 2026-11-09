Encontraron muerta a una mujer al costado de una ruta en Santiago del Estero y su tío es el principal sospechoso

María Luján Sosa, la joven que fue encontrada muerta en Santiago del Estero

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Una mujer fue encontrada muerta este domingo al costado de la Ruta Nacional 89 en Santiago del Estero. Mientras las autoridades esperan el resultado de la autopsia, el caso se investiga como un posible femicidio y su tío es el principal sospechoso.

El cuerpo fue localizado a la altura de Quimilí, a una distancia estimada de entre cuatro y cinco kilómetros de la ciudad. La víctima fue identificada como María Luján Sosa.

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Tras el aviso del hallazgo, la Policía delimitó el área para resguardar posibles elementos de interés para la causa y notificó a las autoridades judiciales competentes.

De acuerdo con lo informado por el portal El Liberal, el procedimiento se concentró en un sector de monte situado junto a la Ruta Nacional 89, una vía que atraviesa el departamento Moreno y conecta a Quimilí con otras localidades de la provincia.

En el lugar trabajó la División Criminalística de la Policía local, que depende del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 12. Su tarea incluye el relevamiento técnico de la escena, la búsqueda de rastros y el registro de elementos que puedan incorporarse al expediente judicial.

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Además, estaba prevista la llegada de autoridades judiciales desde la ciudad de Santiago del Estero y de un equipo de Criminalística de la Policía de la Provincia. La participación de esas áreas apunta a ampliar las pericias y definir los pasos procesales posteriores al hallazgo.

Un tío de la víctima fue demorado luego de su arribo a Santiago del Estero desde Buenos Aires.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, un tío de María Luján Sosa fue demorado en el marco de las actuaciones. El hombre había arribado a Santiago del Estero desde Buenos Aires en los días previos al hallazgo.

La demora forma parte de las medidas iniciales que pueden disponer los investigadores para recabar información y avanzar en el esclarecimiento de un hecho. Hasta el momento, no se informaron imputaciones ni se difundieron precisiones oficiales sobre la situación procesal del familiar.

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La investigación deberá establecer el vínculo entre los distintos elementos reunidos por los peritos, los testimonios que puedan recogerse y los resultados de las evaluaciones forenses. Cualquier definición sobre responsabilidades dependerá de las pruebas incorporadas al expediente y de las resoluciones de la Justicia.

La denuncia previa de la víctima

Con el correr de las horas, se supo que la mujer había realizado una denuncia pública en una radio local. En esa comunicación, la joven contó que fue víctima de violencia de género y relató agresiones que sufría.

Esto sucedió el 22 de septiembre, casi un mes y medio antes del desenlace fatal. En esa oportunidad, María Luján mencionó que estaba separada de su ex pareja, pero que seguían conviviendo, junto a sus cinco hijos.

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De hecho, ellos también eran víctimas de violencia. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Panorama, el hombre habría agredido a su hija de 13 años. Según su relato, la tomó del pelo y la golpeó contra la pared. “Yo esa casa no quiero pisar más”, dijo la mujer y sumó que quería irse a alquilar con sus hijos a otro lugar. “Estar más tranquila con ellos”, expresó.