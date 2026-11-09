Un hombre chocó y mató a un policía en Jujuy cuando intentaba evadir un control

Varios vehículos circulan por una autopista de Jujuy en el sector donde un motociclista protagonizó un choque tras evadir un control policial. (El Tribuno)

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Un efectivo de la Policía de Jujuy, integrante del cuerpo de Caballería, murió este domingo tras un siniestro vial durante un control sobre la avenida General Savio. La víctima fue identificada como Lucas Soto, de 25 años, quien circulaba en motocicleta al momento del impacto.

El hecho se produjo durante la madrugada, bajo un puente de esa avenida, donde se desarrollaba un operativo vial.

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Tras la caída, Soto golpeó su cabeza contra el cordón cuneta. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) llegó al lugar para asistirlo y lo trasladó de inmediato a un centro de salud, junto con el motociclista señalado como protagonista de la maniobra previa.

De acuerdo con lo informado por el portal El Tribuno, el policía murió alrededor de las 14.30 a causa de un shock hipovolémico abdominal hemorrágico, según la información recabada tras su internación. Tenía 25 años y formaba parte de la fuerza provincial, donde cumplía funciones en el cuerpo de Caballería.

La investigación apunta a la maniobra de otro motociclista que, al advertir la presencia del control policial, habría cambiado de dirección e ingresado en contramano. En consecuencia, chocó con el policía y provocó un segundo incidente en el que intervino un automóvil que luego se retiró del lugar.

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Por ese motivo, uno de los puntos centrales de la investigación es establecer su identidad y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo ese segundo siniestro vial.

El conductor que inició el siniestro permaneció también tendido sobre el asfalto hasta la llegada de los equipos de emergencia. Al igual que Soto, fue atendido por personal del Same y derivado para recibir asistencia médica. Más tarde, recibió el alta.

La causa quedó bajo intervención del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Adrián Pedraza. La pesquisa incorporó los relatos de personas que presenciaron la secuencia y el registro de las cámaras del sistema 911 instaladas en el área.

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Con esos elementos, Pedraza dispuso la localización del motociclista que habría realizado la maniobra que precedió al choque en el que resultó gravemente herido Soto. También ordenó su arresto y el traslado a una dependencia policial.

La colisión ocurrió cuando un motociclista cambió de dirección y avanzó en contramano para eludir el puesto de control policial. (Prensa de Jujuy)

Hace casi un mes, un joven de 21 años chocó en la autopista Panamericana en Buenos Aires y mató a un hombre de 48 años. El episodio ocurrió a las 6 de la mañana del 10 de octubre a la altura de Olivos, partido de Vicente López, donde el Honda Civic gris que manejaba la víctima fatal fue chocado de atrás por el vehículo del chico, un Honda CR-V. El primero de ellos terminó incrustado contra la divisoria de hormigón. El otro, se incendió tras el hecho.

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En este contexto, tomó intervención el fiscal Gastón Larramendi, de la UFI Vicente López Oeste, quien aprehendió al joven -identificado como A.S.- y lo imputó por el delito de homicidio culposo. Asimismo, se constató que el auto que protagonizó el siniestro tenía al menos 24 antecedentes por exceso de velocidad.

El automóvil señalado como responsable acumulaba 23 infracciones por exceso de velocidad en la provincia de Buenos Aires entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, además de otra en la ciudad de Buenos Aires.