Crimen y Justicia

Apuñalaron a dos jóvenes durante los festejos por la victoria de Boca en Mar del Plata

Las víctimas llegaron por sus propios medios al HIGA, por lo que se desconoce el contexto en el que ocurrieron las agresiones

Una multitud con banderas y prendas azules y amarillas rodea una estatua de piedra iluminada durante la noche en una plaza urbana
Dos jóvenes de 18 y 19 años sufrieron heridas de arma blanca en el centro de Mar del Plata. (0223)
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Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron apuñalados durante el cierre de los festejos de hinchas de Boca en las inmediaciones del monumento a San Martín en la ciudad de Mar del Plata. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresaron en los primeros minutos del domingo.

El episodio ocurrió al finalizar la concentración de simpatizantes en la zona de Luro y Papa Francisco. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron las agresiones ni sobre la identidad de posibles responsables.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0223, los dos heridos llegaron al centro asistencial sin familiares, amigos ni otras personas que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

De esta manera, se activó la intervención habitual del personal de salud ante lesiones de este tipo, por lo que los profesionales que los recibieron en la guardia dieron aviso al Destacamento policial que funciona en el establecimiento.

De acuerdo con lo informado por las fuentes sanitarias, ninguno de los dos jóvenes brindó por el momento datos sobre cómo se produjeron las agresiones. Tampoco trascendieron precisiones acerca de si se conocían entre sí, si participaban de los festejos o si fueron atacados en otro punto antes de ser asistidos.

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Hospital Interzonal General de Agudos Mar del Plata
Una ambulancia trasladó a los heridos hacia el Hospital Interzonal General de Agudos en los primeros minutos del domingo.

No se difundió un parte médico sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la condición actual de los pacientes. También permanece sin información pública si los jóvenes podrán declarar ante las autoridades una vez que su estado lo permita.

El caso continúa sin una explicación oficial sobre la mecánica de las agresiones. Las actuaciones que se originen a partir de la notificación policial deberán establecer dónde fueron atacados los jóvenes, quiénes participaron y si existen registros o testimonios que permitan avanzar en la investigación.

Durante el Mundial 2026, se registraron varias agresiones durante los festejos tras cada de las victorias que acumuló la Selección. En ese sentido, un hombre fue asesinado de una puñalada en la localidad de Añelo, provincia de Neuquén.

El episodio tuvo lugar la primera semana de julio alrededor de las 23.30 a la altura de la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, frente a un local gastronómico. Jonathan Pintos recibió una herida de arma blanca en el tórax que le produjo una hemorragia interna, provocándole la muerte en el acto. En el video que encabeza esta nota circuló a través de redes sociales y muestra a Pintos tendido en la vía pública.

El comisario Sergio Ranguimán, coordinador de la Dirección de Seguridad Interior de Añelo, precisó que las autoridades aún trabajan para establecer si existió una discusión previa: “Hay que determinar eso, si se habría generado algún entredicho, algo que derivó en esta situación posteriormente en la vía pública”, declaró en diálogo con Radio 7 Neuquén. A pesar de la intervención de los médicos del hospital local y del médico legista de la Policía, solo se pudo constatar el fallecimiento.

Ante el llamado de emergencia, personal de la Comisaría N°10, peritos de Criminalística y operarios de Bomberos Voluntarios se desplegaron en el lugar. En el marco del operativo, los efectivos detuvieron cerca del bar a un hombre de 39 años que, según el relevamiento de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad, tendría vinculación con el hecho. Además, se secuestró un arma blanca que quedó a disposición de la fiscal interviniente.

El informe preliminar de autopsia estableció que la víctima falleció a causa de una hemorragia generada por la herida de arma blanca en la zona del tórax. La causa quedó a cargo de la fiscal Eugenia Titanti, quien dispuso la detención preventiva del sospechoso. “Se pudo individualizar un arma blanca que también fue secuestrada y en este momento todo ya está puesto a disposición de la fiscal interviniente”, indicó el oficial.

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