Crimen y Justicia

Más de 15 mil policías y una cápsula especial: cómo es el mega operativo de seguridad para la llegada del Papa a Argentina

León XIV aterrizará este domingo a la tarde en Aeroparque. El primer recorrido que hará y qué fuerzas lo custodiarán

El recorrido del Papa el domingo 8 de noviembre
El recorrido del Papa el domingo 8 de noviembre
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En el marco de su gira por Lationamérica, el papa León XIV llegará este domingo a Argentina. Su vuelo aterrizará cerca de las 16:30 horas en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, a donde llegará tras su paso por Uruguay. Desde entonces, cada paso del Sumo Pontífice será acompañado por una nutrida custodia organizada entre el Gobierno nacional, porteño y bonaerense.

El operativo de seguridad comenzará desde la salida del Papa de la terminal aeroporturaria, estimada para las 16:40. Según supo Infobae, más de 15 mil agentes de las fuerzas federales y porteñas seguirán su primer recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá como destno la Plaza San Martín. Allí, León XIV realizará una ofrenda floral.

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El trayecto tendrá una extensión de siete kilómetros, que será vigilado por un cordón compuesto por policías de las cinco fuerzas federales, además de personal de la división motorizada de la policía de la Ciudad que acompañará el recorrido.

El camino que hará el Papa desde el aeropuerto comprenderá la avenida Sarmiento, Libertador, 9 de Julio y Santa Fe hasta la calle Maipú. Luego continuará su visita hacia Casa de Gobierno y participará de una ceremonia en Palacio Libertad. Al final del día, se trasladará a la Nunciatura para descansar.

El papa León XIV
El papa León XIV

En total, el ministerio de Seguridad de Nación destinará unos 3.000 efectivos a los eventos que protagonizará el Papa entre el domingo y el miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. Las cinco fuerzas federales van a estar distribuidas en los diferentes perímetros en base al estudio que se hicieron en los accesos.

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A su vez, la Ciudad de Buenos Aires pondrá a disposición 16.680 efectivos del Sistema Integrado de Seguridad. De ese total, más de 15.000 policías estarán afectados a los operativos de seguridad y de patrullaje.

Además habrá 700 cadetes del Instituto Superior de Seguridad y 450 Agentes de Prevención que prestarán servicios de guía y asistencia a los participantes de los eventos; y 150 agentes de tránsito que coordinarán los cortes y desvíos.

Uno de los dos papamóviles que trasladarán a León XIV durante su visita a la Argentina
Uno de los dos papamóviles que trasladarán a León XIV durante su visita a la Argentina

En las concentraciones, el gobierno porteño pondrá a disposicón 195 bomberos, 132 cadetes de bomberos, 24 efectivos de Emergencias y 29 de Defensa Civil que estarán distribuidos a lo largo de los sectores habilitados al público en caso de necesidad de asistencia.

La cápsula del Papa

La cápsula de seguridad tendrá además una ambulancia con dos médicos que acompañarán permanentemente al papa León. “No se va despegar nunca de su lado, incluso en las actividades en la Provincia de Buenos Aires”, indicaron fuentes del ministerio de Seguridad porteño.

“Cuando no se desplace, el equipo estará estacionado cerca del Papa, por ejemplo en la Nunciatura. El equipo médico siempre será el mismo y ya está previsto incluso un lugar para dormir”, aclararon.

El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia (Foto: REUTERS)
El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia (Foto: REUTERS)

Asimismo, médicos del SAME van a venir desde Uruguay en el vuelo que traerá al Papa. Llevarán equipos para atender cualquier situación a bordo.

La misa en el Monumento de los españoles

El lunes 9 de noviembre, el Papa comenzará su día con una visita al Cottolengo Don Orione. Luego se dirigirá al Monumento de los españoles, donde brindará una misa multitudinaria.

Allí, el operativo de seguridad seguirá la misma lógica. Habrá agentes de la fuerza porteña y federal distribuidos a lo largo y ancho del predio que tendrá sus ingresos en:

  • Av. Intendente Bullrich y Santa Fe
  • Ortega y Gasset y Luis María Campos
  • Olleros y Luis María Campos
  • Teodoro García y Luis María Campos
  • Virrey Vértiz y José Hernández
  • Olleros y Valentín Alsina
  • Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta

Además, el SAME contará con 28 ambulancias y sus equipos distribuidos a lo largo de la Avenida Libertador, ubicadas cada 100 metros.

Asimismo, habrá una unidad coronaria ubicada detrás del escenario de Libertador y Sarmiento junto con un hospital móvil; y otro en el Campo Argentino de Polo, en Libertador y Dorrego, donde estará estacionado un helicóptero equipado como terapia intensiva en vuelo con un médico aeroevacuador. “Cada hospital tiene 10 médicos y dos psicólogos y capacidad de 20 camillas, además de atender la demanda espontánea”, explicaron desde la organización.

Tras la misa, el Papa seguirá rumbo a la Universidad Católica Argentina, luego al Palacio San Martin, continuará a la Catedral Metropolitana y al Arzobispado, y volverá a la Nunciatura a descansar.

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