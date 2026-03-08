Un perito de Gendarmería ratificó que el celular de Sabag Montiel estuvo activo tras su detención y fueron borrados varios mensajes

El teléfono que Sabag Montiel tenía durante el intento de asesinato de CFK

Un perito de Gendarmería que declaró como testigo este viernes ratificó que el celular de Fernando Sabag Montiel permaneció encendido y siguió activo en momentos críticos, posteriores a su detención por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el 1° de septiembre de 2022. El testimonio del especialista dio detalles de la pericia que permitió establecer que durante dicho periodo varios mensajes de WhatsApp fueron eliminados, cuando el imputado ya se encontraba bajo custodia policial, y antes de quedar a disposición de la Justicia.

Esto refuerza hipótesis judiciales sobre maniobras para la eliminación de algunos datos, ocurridas tras el hecho, según se investiga en el tribunal a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la Fiscalía Federal 2.

El testimonio precisa que los mensajes borrados corresponden principalmente al 1 y parte del 2 de septiembre de 2022, un marco temporal que abarca horas posteriores al atentado contra la entonces vicepresidenta.

La justicia sospecha que la secuencia del operativo posterior al intento de magnicidio arrojó una serie de anomalías determinantes en la preservación de pruebas. La Gendarmería Nacional estableció que entre el atentado y el secuestro formal del teléfono celular pasaron tres horas y veinte minutos sin custodia técnica ni acta formal de resguardo, tiempo en el que el propio imputado habría seguido en contacto con el móvil. Recién a las 00:23 del 2 de septiembre de 2022, en la esquina de Juncal y Uruguay, se confeccionó el formulario único de cadena de custodia.

Fernando Sabag Montiel, durante el juicio que terminó en su condena/REUTERS/Agustin Marcarian

Hasta ese momento, no existía documento alguno que describiera en detalle el estado físico ni técnico del teléfono. Esta ausencia de registros oficiales alimentó suspicacias en la investigación judicial y motivó la adopción de nuevas medidas probatorias, orientadas a establecer en manos de quién estuvo el dispositivo durante el periodo crítico y qué actividades se realizaron con él antes de quedar formalmente bajo custodia.

Chats recuperados y vacíos

La declaración clave precisó que el análisis forense permitió recuperar chats de WhatsApp desde el 2 de junio de 2022 en adelante. Sin embargo, de los eventos correspondientes al 1 y parte del 2 de septiembre de 2022 solo persiste el registro de las interacciones y no el contenido de mensajes, una carencia que los especialistas atribuyen a un borrado selectivo que habría ocurrido con el atacante ya detenido. El especialista detalló que los mensajes privados —no chats grupales— fueron los afectados.

Consultado sobre si el borrado de los chats pudo producirse después del hecho, el perito respondió que sí, pero que hasta no tener el teléfono no puede establecer si el borrado fue desde el móvil o de modo remoto. Agregó que se puede inferir que los mensajes fueron eliminados con posterioridad al hecho porque se borró todo el contenido del 1 de septiembre de 2022 pero no de días anteriores.

Conexión a redes y movimiento del teléfono

Uno de los ejes más llamativos del peritaje es el registro de actividad digital asociado a la red WiFi del Shopping Abasto. Se identificaron dos conexiones a la red: la primera a las 19:32 y la segunda a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022. La ubicación exacta del aparato al momento de la segunda conexión constituye un foco esencial de la pesquisa, pues la coincidencia entre este evento y la ventana temporal en que el teléfono estuvo sin custodia refuerza la necesidad de esclarecer qué mano controló el dispositivo durante esas horas.

Detalles de los movimientos del teléfono de Sabag Montiel, de acuerdo a la pericia presentada por Gendarmeria

Para avanzar sobre este aspecto, el perito informó que se está profundizando en el estudio de impacto de las antenas, con el objetivo de establecer la localización definitiva del aparato y el recorrido realizado fuera del resguardo del Estado. Este procedimiento implica cruzar el registro de conexiones WiFi con las señales de antena y datos de ubicación provistos por la telefonía celular.

Borrado selectivo e hipótesis de manipulación remota

La investigación judicial explora todas las hipótesis sobre cómo podría haber ocurrido el borrado de los mensajes en el intervalo en que Sabag Montiel permanecía bajo detención y sin acceso formal a su celular. En la audiencia, el perito enfatizó que los mensajes de WhatsApp solo pueden borrarse activamente si el teléfono se encuentra encendido. Consultado sobre eventos específicos, como un mensaje recibido a las 22:25 del 1 de septiembre, reiteró que era necesario que el teléfono no estuviera apagado. También detalló que hay una diferencia en cómo funcionan los servidores de un aplicativo web para correos electrónicos con los aplicativos de dispositivos móviles. En el caso de los aplicativos móviles, si el dispositivo está apagado no recibe señal y directamente los mensajes no impactan en la aplicación a la hora que se produjeron.

El perito pidió acceso al aparato físico para poder precisar con exactitud tanto el origen como el método de borrado, y señaló que la falta del dispositivo limita la capacidad de establecer si el comando fue ejecutado de manera manual por una persona con el celular en mano o bien controlado desde otro dispositivo.

En cuanto a los correos electrónicos recibidos pasada la medianoche, la pericia aclaró que se trata de dos mensajes cuya procedencia se analiza mediante el entrecruzamiento de registros de antenas e IP.

Mientras continúa esta pesquisa, el contexto legal de la causa quedó sellado en octubre pasado, cuando el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de magnicidio contra la expresidenta, y a Brenda Uliarte a 8 años de prisión como partícipe necesaria del hecho.