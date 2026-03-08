Judiciales

Un perito de Gendarmería ratificó que el celular de Sabag Montiel estuvo activo tras su detención y fueron borrados varios mensajes

El viernes, al declarar como testigo, detalló que el dispositivo se mantuvo encendido durante algunas horas tras la detención por el intento de asesinato de CFK, mientras permanecía bajo custodia policial, profundizando las dudas sobre posibles anomalías en la preservación de pruebas digitales

Guardar
El teléfono que Sabag Montiel
El teléfono que Sabag Montiel tenía durante el intento de asesinato de CFK

Un perito de Gendarmería que declaró como testigo este viernes ratificó que el celular de Fernando Sabag Montiel permaneció encendido y siguió activo en momentos críticos, posteriores a su detención por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el 1° de septiembre de 2022. El testimonio del especialista dio detalles de la pericia que permitió establecer que durante dicho periodo varios mensajes de WhatsApp fueron eliminados, cuando el imputado ya se encontraba bajo custodia policial, y antes de quedar a disposición de la Justicia.

Esto refuerza hipótesis judiciales sobre maniobras para la eliminación de algunos datos, ocurridas tras el hecho, según se investiga en el tribunal a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la Fiscalía Federal 2.

El testimonio precisa que los mensajes borrados corresponden principalmente al 1 y parte del 2 de septiembre de 2022, un marco temporal que abarca horas posteriores al atentado contra la entonces vicepresidenta.

La justicia sospecha que la secuencia del operativo posterior al intento de magnicidio arrojó una serie de anomalías determinantes en la preservación de pruebas. La Gendarmería Nacional estableció que entre el atentado y el secuestro formal del teléfono celular pasaron tres horas y veinte minutos sin custodia técnica ni acta formal de resguardo, tiempo en el que el propio imputado habría seguido en contacto con el móvil. Recién a las 00:23 del 2 de septiembre de 2022, en la esquina de Juncal y Uruguay, se confeccionó el formulario único de cadena de custodia.

Fernando Sabag Montiel, durante el
Fernando Sabag Montiel, durante el juicio que terminó en su condena/REUTERS/Agustin Marcarian

Hasta ese momento, no existía documento alguno que describiera en detalle el estado físico ni técnico del teléfono. Esta ausencia de registros oficiales alimentó suspicacias en la investigación judicial y motivó la adopción de nuevas medidas probatorias, orientadas a establecer en manos de quién estuvo el dispositivo durante el periodo crítico y qué actividades se realizaron con él antes de quedar formalmente bajo custodia.

Chats recuperados y vacíos

La declaración clave precisó que el análisis forense permitió recuperar chats de WhatsApp desde el 2 de junio de 2022 en adelante. Sin embargo, de los eventos correspondientes al 1 y parte del 2 de septiembre de 2022 solo persiste el registro de las interacciones y no el contenido de mensajes, una carencia que los especialistas atribuyen a un borrado selectivo que habría ocurrido con el atacante ya detenido. El especialista detalló que los mensajes privados —no chats grupales— fueron los afectados.

Consultado sobre si el borrado de los chats pudo producirse después del hecho, el perito respondió que sí, pero que hasta no tener el teléfono no puede establecer si el borrado fue desde el móvil o de modo remoto. Agregó que se puede inferir que los mensajes fueron eliminados con posterioridad al hecho porque se borró todo el contenido del 1 de septiembre de 2022 pero no de días anteriores.

Conexión a redes y movimiento del teléfono

Uno de los ejes más llamativos del peritaje es el registro de actividad digital asociado a la red WiFi del Shopping Abasto. Se identificaron dos conexiones a la red: la primera a las 19:32 y la segunda a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022. La ubicación exacta del aparato al momento de la segunda conexión constituye un foco esencial de la pesquisa, pues la coincidencia entre este evento y la ventana temporal en que el teléfono estuvo sin custodia refuerza la necesidad de esclarecer qué mano controló el dispositivo durante esas horas.

Detalles de los movimientos del
Detalles de los movimientos del teléfono de Sabag Montiel, de acuerdo a la pericia presentada por Gendarmeria

Para avanzar sobre este aspecto, el perito informó que se está profundizando en el estudio de impacto de las antenas, con el objetivo de establecer la localización definitiva del aparato y el recorrido realizado fuera del resguardo del Estado. Este procedimiento implica cruzar el registro de conexiones WiFi con las señales de antena y datos de ubicación provistos por la telefonía celular.

Borrado selectivo e hipótesis de manipulación remota

La investigación judicial explora todas las hipótesis sobre cómo podría haber ocurrido el borrado de los mensajes en el intervalo en que Sabag Montiel permanecía bajo detención y sin acceso formal a su celular. En la audiencia, el perito enfatizó que los mensajes de WhatsApp solo pueden borrarse activamente si el teléfono se encuentra encendido. Consultado sobre eventos específicos, como un mensaje recibido a las 22:25 del 1 de septiembre, reiteró que era necesario que el teléfono no estuviera apagado. También detalló que hay una diferencia en cómo funcionan los servidores de un aplicativo web para correos electrónicos con los aplicativos de dispositivos móviles. En el caso de los aplicativos móviles, si el dispositivo está apagado no recibe señal y directamente los mensajes no impactan en la aplicación a la hora que se produjeron.

El perito pidió acceso al aparato físico para poder precisar con exactitud tanto el origen como el método de borrado, y señaló que la falta del dispositivo limita la capacidad de establecer si el comando fue ejecutado de manera manual por una persona con el celular en mano o bien controlado desde otro dispositivo.

En cuanto a los correos electrónicos recibidos pasada la medianoche, la pericia aclaró que se trata de dos mensajes cuya procedencia se analiza mediante el entrecruzamiento de registros de antenas e IP.

Mientras continúa esta pesquisa, el contexto legal de la causa quedó sellado en octubre pasado, cuando el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de magnicidio contra la expresidenta, y a Brenda Uliarte a 8 años de prisión como partícipe necesaria del hecho.

Temas Relacionados

Fernando Sabag MontielCiudad de Buenos AiresGendarmería NacionalTribunal Oral Federal 6Cadena de CustodiaManipulación de Evidencia DigitalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las pruebas que tiene la Justicia sobre Hezbollah y el plan iraní para volar la AMIA en 1994 con una Trafic cargada de explosivos

El fiscal Sebastián Basso recolectó nuevo material probatorio que constataría la información obtenida años atrás por Alberto Nisman, a partir de documentos de inteligencia

Las pruebas que tiene la

Hotesur-Los Sauces: el fiscal pidió que se fije fecha para el debate oral y reclamó una respuesta del tribunal en pleno

El representante del Ministerio Público cuestionó que el rechazo a fijar fecha de debate fuera firmado únicamente por el presidente del cuerpo, José Michilini. Y sostuvo que el inicio de las audiencias no depende de la finalización de los peritajes pendientes

Hotesur-Los Sauces: el fiscal pidió

Lo despidieron por acosar a una colega y pretendía cobrar una indemnización, pero la Justicia se la negó

La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo al reclamo de un trabajador despedido tras acreditarse una serie de faltas laborales. El tribunal destacó el valor de los testimonios y de la documentación incorporada a lo largo del proceso judicial

Lo despidieron por acosar a

No pudo probar la caída: un hombre demandó a una empresa de colectivos y terminó perdiendo el juicio

Reclamaba una indemnización por las supuestas lesiones sufridas a bordo. Pruebas insuficientes y testigos objetados marcaron el desenlace del juicio. El fallo advierte sobre la rigurosidad necesaria para denunciar accidentes en el transporte público

No pudo probar la caída:

Habilitaron a San Isidro a ser querellante en una causa por irregularidades en el Plan Federal de Viviendas

La Cámara Federal de Casación revocó un fallo que había rechazado su participación en un expediente de corrupción. La investigación analiza posibles desvíos de fondos y obras inconclusas en proyectos habitacionales iniciados en 2005

Habilitaron a San Isidro a
DEPORTES
La peligrosa maniobra del nuevo

La peligrosa maniobra del nuevo piloto de Alpine en la Fórmula 2 que dio que hablar: “Nunca más terminará adelante mío”

Insólito: Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de salida y no correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Locos por el fútbol: con 60, 70 y hasta 80 años, no se pierden los picados ni los campeonatos del Club GEBA

Se largó el Gran Premio de Australia de F1: Leclerc es líder y Colapinto tuvo que ingresar a boxes por una sanción tras la largada

Tras liderar gran parte de la carrera, Nicolás Varrone terminó 17° en el GP de Australia de la F2 por una penalización

TELESHOW
Lizy Tagliani contó su rápida

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

Iliana Calabró celebró el regreso a casa de Coca, su mamá: “Sus oraciones le han llegado”

Ulises Bueno anunció que se recuperó del problema de salud que lo obligó a suspender un show hace 24 ahoras: "En condiciones"

Mirtha Legrand sorprendió con su look: el detalle inesperado que marca un cambio en su estilo

INFOBAE AMÉRICA

Una explosión cerca a la

Una explosión cerca a la embajada de EEUU en Oslo: investigan si está relacionada al conflicto en Medio Oriente

El bien morir, un desafío para humanizar el final de la vida

Simone de Beauvoir: diez citas de la pionera del feminismo para entender “qué privilegio permitió al hombre realizar su voluntad”

Santiago Peña afirmó que Paraguay asumió un “rol activo” contra el crimen organizado al sumarse a la coalición liderada por Trump

El Salvador mantiene monitoreo del plan para apoyar a migrantes retornados