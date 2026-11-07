Caso Nancy Godoy: hallaron la escena del crimen, la presunta mano que le amputaron y una foto clave en su celular

Nancy Godoy tenía 52 años

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El expediente por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural que fue asesinada en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, sigue creciendo. En los últimos días, los investigadores lograron una serie de hallazgos de gran importancia para la causa, que podrían aportar más precisiones sobre cómo y por qué mataron a la docente.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, encontraron la escena principal del crimen en el paraje Malezal, a unos diez metros del sitio donde había sido hallado el cuerpo de la víctima.

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Pero no fue lo único: durante los peritajes realizados en el sector, el personal a cargo de la investigación que comandan los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González encontró una prenda con cortes, más restos humanos y cabellos que pertenecerían a la víctima. Todo este material deberá ser sometido a estudios para confirmar la sospecha.

De acuerdo con lo que trascendió, se trata de un pantalón con tajos visibles, mechones de cabello y la mano izquierda, que según reveló la autopsia, le amputaron a Nancy. Todos estos elementos fueron preservados para su cotejo de ADN.

De manera paralela al rastrillaje, el peritaje técnico realizado sobre el teléfono celular de la docente arrojó un hallazgo relevante para la Fiscalía: una selfie fechada con fecha del 10 de octubre, es decir tres días después de la desaparición de la docente rural.

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El registro fotográfico se convirtió en un elemento clave para la causa, ya que permitirá acotar la franja temporal en la que se produjo el femicidio y contrastar las declaraciones testimoniales prestadas por los acusados y los testigos.

Por el femicidio, hay cinco sospechosos detenidos. Cuatro están imputados por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que la mujer fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

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El hallazgo del cuerpo y la autopsia

El cadáver fue encontrado semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso que todavía no había sido rastrillada.

A pocos metros de los restos, los investigadores encontraron un bolso, con el celular de la víctima del cual se extrajo la foto del 10 de octubre.

El lugar donde hallaron a Nancy Godoy en Corrientes

El cuerpo —que presentaba un avanzado estado de descomposición y fue afectado por acción de la fauna y el agua— fue trasladado al Instituto Médico Forense para la autopsia.

El estudio forense determinó que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo —entre ellas, la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—. Algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida.

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Además, presentaba lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

El informe forense precisó que las heridas encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se estableció cuántas ni de qué tipo.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo no se logró determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, “mediante modernos procedimientos” se buscará establecer marcadores biológicos y material genético que permita vincular a los posibles autores con el crimen, indicaron las mismas fuentes.

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Tampoco se estableció con precisión la fecha de la muerte. Por ese motivo, el IMF solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor exactitud sobre el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colabora con los análisis genéticos pendientes.

El caso

La docente fue vista por última vez el 7 de octubre. Ocho días después, sus hijos denunciaron la desaparición y comenzó una exhaustiva investigación que derivó en cinco detenciones.

La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal. La mujer tenía previsto regresar de la zona rural donde trabajaba dos días después, pero nunca lo hizo.

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Durante los operativos de búsqueda, los investigadores recorrieron extensas zonas rurales, bañados y sectores de vegetación densa. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, un grupo de policías divisó el cuerpo en un viejo potrero al que todavía no habían llegado los rastrillajes.

Allanamientos y objetos secuestrados

A lo largo de estos días, los investigadores hallaron prendas quemadas en la tapera de Zarza, el capataz acusado de femicidio. La ropa será sometida a pericias de ADN para determinar si pertenecía a la docente.

La tapera en la que se secuestraron las prendas se ubica a apenas 150 metros de la Escuela Rural N° 626, en el paraje “El Malezal”, donde Godoy se desempeñaba como directora. Las fuentes precisaron que aún “no se sabe si están completa o parcialmente quemadas”, un dato que las pericias deberán esclarecer junto con la posible presencia de material biológico en la ropa.

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