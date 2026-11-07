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Franco Colapinto le hizo probar mate a Lewis Hamilton en un evento durante el GP de Brasil: la reacción del piloto de Ferrari

El argentino compartió la infusión con el británico durante una actividad para fanáticos en Interlagos

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Franco Colapinto logró que Lewis Hamilton probara mate por primera vez durante una actividad con aficionados previa a la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto británico de Ferrari aceptó la infusión que le ofreció el argentino, dio un sorbo y luego le dijo algo al oído que provocó la carcajada de su colega.

La escena ocurrió este sábado en el Fan Forum para fanáticos del circuito de Interlagos, en San Pablo, donde Alpine y Ferrari participaron de una presentación conjunta. Colapinto llegó con su termo y el mate, una imagen habitual en sus apariciones fuera de pista, y aprovechó el encuentro con Hamilton para retomar una conversación que ambos habían mantenido una semana antes en México.

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En los videos que se viralizaron en las redes sociales se mostró al siete veces campeón mundial llevando la bombilla a la boca, mientras el bonaerense siguió con atención su reacción. Hamilton hizo un comentario que no se alcanzó a oír y la respuesta de Colapinto fue una risa inmediata, ante la mirada del público. Mientras el británico lo comparó con el té, el argentino le aseguró a la moderadora que la infusión nacional era aún mejor.

Franco Colapinto le hizo probar el mate a Lewis Hamilton

El intercambio se produjo cuando los pilotos de ambos equipos coincidieron sobre el escenario. Hamilton y Charles Leclerc representaron a Ferrari, mientras que Colapinto estuvo acompañado por Pierre Gasly en nombre de Alpine. La escudería francesa también difundió imágenes de la actividad y de su encuentro con los representantes del equipo italiano en una publicación en X.

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La presencia de Colapinto generó muestras de apoyo entre los aficionados reunidos en la zona del evento. Se escucharon cánticos a favor del piloto argentino, que tomó el micrófono para agradecer a quienes asistieron al circuito y a los simpatizantes que viajaron a Brasil para acompañarlo durante el fin de semana. “Está lleno de argentinos, es una locura. Nunca vi tantos argentinos juntos. De verdad, gracias. Sé que hicieron un esfuerzo muy grande para venir hasta acá y estoy muy agradecido. Está lleno de banderas argentinas, es un orgullo enorme tenerlos y en especial ser argentino”, comentó.

Colapinto y Hamilton ya habían protagonizado un momento distendido en la fan zone previa a la última práctica libre del Gran Premio de México. Franco le había explicado a Lewis en esa ocasión cómo preparar correctamente un mate, luego de que el inglés se mostrara curioso e intentara mover la bombilla. Colapinto le indicó dónde colocar el agua y cómo manipular la infusión, mientras Charles Leclerc, Pierre Gasly y el público seguían la escena. El mate se convirtió en una marca habitual de Colapinto dentro del paddock de la Fórmula 1: ya había compartido la tradición con Alexander Albon y Gasly.

Franco Colapinto le hizo probar el mate a Lewis Hamilton

Tras la actividad, los pilotos volvieron a enfocarse en la programación deportiva del Gran Premio de Brasil, que continuó en Interlagos con la tercera práctica libre, la clasificación de esta tarde y la carrera de mañana.

En la FP3 del Gran Premio de Brasil, Colapinto terminó 14° tras completar 24 vueltas en Interlagos. Su mejor registro fue de 1:12.925, a 1.303 segundos del líder, Max Verstappen, y a 0.281 de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que finalizó 11°. El argentino quedó condicionado por la distancia de rendimiento respecto de los Racing Bulls, que se consolidaron entre los mejores detrás de los equipos de punta.

Hamilton, en cambio, apenas pudo girar siete vueltas debido a un problema mecánico en su Ferrari y no logró completar la sesión. Además, el británico deberá afrontar la clasificación con una penalización de diez puestos en la grilla, al igual que su compañero Charles Leclerc, por un cambio de motor que excedió el límite permitido.

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