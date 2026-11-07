Chayanne vuelve a El Salvador con su emocionante gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026″

El cantante puertorriqueño se presentó recientemente en Tampa, Florida, como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026, donde emocionó a todos sus seguidores, a quienes les agradeció por recibirlo "siempre con tanto cariño" y hacerlo "sentir tan querido"./ (Redes de Chayanne)

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El puertorriqueño Chayanne volverá este sábado 7 de noviembre al Estadio Cuscatlán, en San Salvador, con un concierto de su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026”, que reunirá canciones de su más reciente etapa discográfica y éxitos de varias décadas. La apertura está prevista para las 8:30 de la noche.

La presentación supone un nuevo encuentro con el público salvadoreño después de su concierto del 20 de marzo de 2025, también en el Cuscatlán. Aquella fecha formó parte del recorrido latinoamericano de la misma gira que, según medios locales, registró lleno total.

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Para este sábado, medios del país informaron que todavía había localidades disponibles en las plataformas TodoTicket y Fun Capital. Las categorías mencionadas son Sombra, Tribuna, Platea, VIP y Platinum. Algunas instituciones bancarias han difundido promociones para pagar en tres y seis cuotas sin intereses con tarjetas Visa, bajo condiciones establecidas por la entidad.

La gira toma su nombre de “Bailemos otra vez”, el decimoquinto álbum de estudio de Chayanne, publicado en 2023. El material marcó su regreso con un disco de canciones inéditas después de casi una década y debutó en el tercer puesto de la lista Latin Pop Albums de Billboard.

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Chayanne se presentará este sábado 7 de noviembre en el Estadio Cuscatlán de San Salvador con su gira Bailemos Otra Vez, luego de su presentación en marzo de 2025 en El Salvador./ (Redes de Chayanne)

Uno de sus temas, “Bailando bachata”, alcanzó el número uno en los listados Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard. La canción extendió la presencia del artista en las radios latinas y se sumó a una discografía que reúne baladas, pop latino y ritmos tropicales.

Una publicación local anticipó que el espectáculo de San Salvador podría incluir “Bailemos otra vez”, “Salomé”, “Boom Boom”, “Provócame”, “Baila Baila”, “Torero” y “Un siglo sin ti”. La lista no corresponde a un repertorio oficial confirmado, por lo que el orden y las canciones pueden cambiar durante la noche.

“Torero”, lanzada en 2002, y “Un siglo sin ti”, editada al año siguiente, forman parte de las piezas de mayor permanencia en los conciertos del cantante. También suelen aparecer composiciones como “Dejaría todo”, “Y tú te vas”, “Tiempo de vals”, “Atado a tu amor” y “Fiesta en América”, entre otros temas reconocidos del artista.

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La gira retoma impulso tras su recorrido por América y Estados Unidos

El recorrido de “Bailemos Otra Vez Tour” comenzó en 2024, luego de una pausa de varios años sin giras de gran escala. En 2025, la producción recorrió ciudades de América Latina y Estados Unidos; en 2026 sumó nuevas fechas en territorio estadounidense y Centroamérica.

La gira Bailemos Otra Vez Tour recaudó 97.7 millones de dólares en 2025 y vendió 860,974 entradas, según los registros de Pollstar./ (Redes de Chayanne)

Datos de Pollstar consignados en junio indicaron que Chayanne recaudó USD 97.7 millones durante 2025, con 860,974 entradas vendidas. Esa cifra lo ubicó en el puesto 25 de la lista Top 200 Worldwide Touring Artists de la publicación especializada.

La dimensión comercial del tour se sostiene en un catálogo que atraviesa generaciones. En Spotify, “Bailando bachata” supera los 496 millones de reproducciones; “Dejaría todo” ronda los 491 millones y “Un siglo sin ti” pasa los 372 millones, según los registros visibles en la plataforma.

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El artista, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce, inició su carrera en la década de 1970 como integrante del grupo juvenil Los Chicos. Su trayectoria solista incluye más de 20 álbumes y nueve números uno en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Con la fecha en San Salvador, Chayanne cerrará una semana de presentaciones en Centroamérica. El cantante actuó el jueves en Ciudad de Guatemala y este sábado se traslada al Coloso de Monserrat con un espectáculo apoyado en coreografías, una banda en vivo y canciones que mantienen presencia en las plataformas digitales.