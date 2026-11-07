Crimen y Justicia

Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió atropellada por un camión al intentar cruzar una ruta en moto

La tragedia ocurrió este sábado a las 4 de la mañana en la Ruta Nacional 34. La víctima, Kihara Seifer Procopp, falleció camino al hospital de Añatuya. Había sido elegida reina del carnaval en la localidad santiagueña

La víctima, Kihara Seifer Procopp durante su baile de graduación en la fiesta de egresados del colegio secundario (Instagram)

Guardar

La tragedia tiñó de luto la noche de Santiago del Estero con la muerte de una joven de 18 años, llamada Kihara Seifer Procopp, quien falleció esta madrugada tras ser impactada por un camión.

La brutal colisión ocurrió en el cruce de la Ruta Nacional 34 y la avenida Boulevard República, en la localidad de Icaño, departamento de Avellaneda.

PUBLICIDAD

La joven intentó cruzar la autovía al volante de su motocicleta, una Honda XR de 150 cc, en la que viajaba junto a otra joven. De lo que no se percató al atravesar la ruta, o bien no hizo tiempo a pasar, fue la presencia de un camión Iveco Sway conducido por un hombre de 41 años, oriundo de Lules, Tucumán.

El impacto se produjo cuando la moto intentó atravesar la ruta en dirección este-oeste. Las dos ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas de gravedad y fueron derivadas al centro de salud de Añatuya.

Kihara Seifer Procopp, la joven de 18 años que murió esta madrugada, en un video poco antes de su fiesta de graduación del colegio (Instagram)

Kihara ingresó inconsciente y falleció al poco tiempo, mientras que la acompañante presentaba una posible fractura en una de sus extremidades.

La fiscal de turno, Alejandra Sobrero, ordenó la intervención de Criminalística para realizar pericias en el lugar. También dispuso el secuestro de la moto y el camión, que serán sometidos a medidas técnicas para reconstruir la mecánica del choque.

PUBLICIDAD

Junto a sus padres, Kihara Seifer Procopp, la joven de 18 años que perdió la vida en Santiago del Estero luego de ser atropellada por un camión mientras intentaba atravesar en moto la Ruta 34
Kihara Seifer Procopp, la joven de 18 años que perdió hoy la vida en Santiago del Estero, era modelo, lashista y bailarina (Instagram)

El conductor del Iveco debía permanecer en sede policial para su identificación mientras continuaban las actuaciones judiciales. Personal de la Comisaría Comunitaria N.º 55 de Icaño trabajaba en la investigación.

Quién era la víctima

Hija única, Kihara había egresado el año pasado y no era una vecina más. Muchas personas la despiden hoy con profundo dolor en las redes, cuyo deceso enlutó durante la madrugada de este sábado a la localidad de Icaño y a toda la provincia.

Khiara había sido elegida reina del carnaval años atrás
Kihara había sido elegida reina del carnaval años atrás

Era una figura muy conocida y querida en su ciudad natal y en los pueblos cercanos. La joven, multifacética y de gran carisma, trabajaba como modelo y lashista -profesional de la belleza especializada en el diseño de la mirada, dedicada a la aplicación de extensiones de pestañas, laminación y tratamiento para cejas-, además de deslumbrar por su talento como bailarina.

La distinción de reina del carnaval de Icaño llegó años atrás gracias a su imponente presencia y simpatía, un reconocimiento que hoy sus seres queridos evocan con profundo orgullo: “Ella está en el mejor reino porque siempre fue y será una reina”.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoSantiago del EsteroKhiara Seifer PrecoppRuta Nacional 34choque

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caso Nancy Godoy: hallaron la escena del crimen, la presunta mano que le amputaron y una foto clave en su celular

Los investigadores encontraron el lugar donde -creen- fue asesinada la maestra. Está a unos 10 metros de donde apareció el cadáver. También localizaron una prenda con tajos. Por el femicidio hay 5 detenidos

Caso Nancy Godoy: hallaron la escena del crimen, la presunta mano que le amputaron y una foto clave en su celular

Detuvieron al cantante de Ke Personajes por golpear a un policía que le impidió entrar a un casino en Entre Ríos

Ocurrió cuando Emanuel Noir quiso ingresar al local, ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando ya había cerrado sus puertas. El artista le produjo graves lesiones en el rostro al oficial

Detuvieron al cantante de Ke Personajes por golpear a un policía que le impidió entrar a un casino en Entre Ríos

Condenaron a 18 años de prisión al líder de la secta de los “sanadores egipcios” por trata de personas y abuso sexual

Se trata de Álvaro Juan Aparicio Díaz, jefe de la Fundación Académica Seshen. Su esposa, Carolina Laura Cannes, recibió una pena de 9 años

Condenaron a 18 años de prisión al líder de la secta de los “sanadores egipcios” por trata de personas y abuso sexual

Video: el recorrido de “La Toretto” antes del choque fatal en La Plata

El equipo de Fernando Burlando, que representa a la familia de la víctima en el juicio contra Felicitas Alvite, expuso una serie de videos que dan cuenta de la velocidad a la que manejaba la joven

Video: el recorrido de “La Toretto” antes del choque fatal en La Plata

“Soy el jefe de la Corte Suprema”: pidieron juzgar a cuatro presos de Jujuy por estafas y extorsiones

La banda suplantaba la identidad del juez Horacio Rosatti para solicitar información personal de otros detenidos de distintos puntos del país. A partir de ahí, contactaban a sus familiares con promesas de excarcelaciones y premios inexistentes

“Soy el jefe de la Corte Suprema”: pidieron juzgar a cuatro presos de Jujuy por estafas y extorsiones

DEPORTES

Colapinto afrontará la clasificación en Brasil: Verstappen, Hamilton, Leclerc y Russell deberán cumplir penalizaciones en la grilla

Colapinto afrontará la clasificación en Brasil: Verstappen, Hamilton, Leclerc y Russell deberán cumplir penalizaciones en la grilla

Franco Colapinto le hizo probar mate a Lewis Hamilton en un evento durante el GP de Brasil: la reacción del piloto de Ferrari

La frase del jefe de Haas sobre el escandaloso despido de Esteban Ocon que alimenta el enorme misterio que rodea a la Fórmula 1

El escudo en la matera de Messi que se hizo viral en la previa del partido del Inter Miami: el récord que podrá romper en la MLS

Debutó en los 42 km a los 31 años y ganó el Maratón de Nueva York: cómo fue el entrenamiento de Andreas Almgren

TELESHOW

El reencuentro de Juanse con Ronnie Wood luego de su histórico show en Buenos Aires: “Siempre humilde y generoso”

El reencuentro de Juanse con Ronnie Wood luego de su histórico show en Buenos Aires: “Siempre humilde y generoso”

Flor Peña festejó sus 52 años con fotos al natural y una profunda reflexión: “Mi vida es una constante búsqueda”

El Pollo Vignolo recreó con Mario Pergolini el mito viral sobre su físico: “Decían que me faltaban tres dedos”

La curiosa foto de la China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

INFOBAE AMÉRICA

Florida cambia los impuestos a la propiedad desde 2027 y establece nuevos beneficios para propietarios de viviendas

Florida cambia los impuestos a la propiedad desde 2027 y establece nuevos beneficios para propietarios de viviendas

El cine latinoamericano llora a Sebastián Lelio, el director que llevó el Óscar a Chile y emocionó al mundo con la sensibilidad de sus películas

El Niño extremo pone en jaque al agro salvadoreño tras dejar pérdidas en el 80% de los pequeños productores

Miss República Dominicana sufre accidente vehicular antes de viajar a Puerto Rico para Miss Universo 2026

Canal de Panamá anunciaría antes de fin de año las empresas seleccionadas para competir por dos terminales portuarias