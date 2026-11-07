El cine latinoamericano llora a Sebastián Lelio, el director que llevó el Óscar a Chile y emocionó al mundo con la sensibilidad de sus películas

El director chileno Sebastián Lelio murió a los 52 años en Santiago de Chile tras consolidar una carrera destacada en festivales internacionales (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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La muerte de Sebastián Lelio, ocurrida este viernes 6 de noviembre en Santiago de Chile a los 52 años, desató una ola de homenajes y condolencias que recorrió el mundo del cine desde Hollywood hasta los principales festivales europeos. El director chileno era, al momento de su fallecimiento, una de las figuras más reconocidas del cine latinoamericano en el circuito internacional: ganador del Óscar a mejor película de habla no inglesa por Una mujer fantástica (2017), doble premiado en el Festival de Berlín y autor de una filmografía que supo cruzar fronteras culturales e industriales con una mirada singular sobre la identidad, el deseo y los márgenes sociales. En Chile, la Academia de Cine, el Ministerio de Cultura y figuras del mundo artístico expresaron su conmoción ante la pérdida de quien había llevado el cine del país “a lo más alto del mundo audiovisual”, según palabras del ministro Francisco Undurraga. La prensa especializada de Estados Unidos y Europa le dedicó amplias coberturas, y sus colegas y actores con quienes trabajó se despidieron de él en redes sociales con mensajes de dolor y reconocimiento.

Una figura clave del cine latinoamericano

Las principales revistas de la industria del cine en Estados Unidos dedicaron amplias coberturas a la muerte del director. The Hollywood Reporter lo describió como “el cineasta y guionista chileno favorito de los festivales” detrás de dramas como Gloria, Disobedience, The Wonder y la ganadora del Óscar A Fantastic Woman. El medio recordó además la reseña que en su momento hizo su crítico jefe, David Rooney, sobre esa última película, calificada como “impactante e indignante, divertida y surrealista, arrebatadora y restauradora, una obra de intensidad sorprendente y cambios de tono sinuosos envueltos en una coherencia de visión sólida como roca”. Variety y Deadline publicaron notas similares que destacaron su trayectoria en Hollywood, con producciones protagonizadas por Florence Pugh, Julianne Moore y Rachel Weisz. Entertainment Weekly recogió además una versión más extensa del comunicado de Kassai, en la que la actriz añadió que Lelio “era una persona maravillosa que contribuyó a la cultura chilena en momentos importantes de su historia”.

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En el continente europeo, The Guardian subrayó el alcance internacional de su cine al señalar que “el cineasta chileno, cuyas películas protagonizaron Florence Pugh, Julianne Moore y Rachel Weisz, murió en su casa de Santiago”. La agencia francesa France 24 también informó sobre el fallecimiento, al igual que El País, que lo definió como “una de las figuras clave de una generación que logró introducir el trabajo cinematográfico chileno en el mapa internacional”. La cobertura se extendió a otros medios españoles como El Mundo y La Voz de Galicia, mientras que en América Latina diarios como El Tiempo, de Colombia, replicaron la noticia con despliegues sobre su biografía y su filmografía.

La Academia de Cine de Chile, de la que Lelio era miembro, afirmó en un comunicado que “su obra dejó una huella imborrable en el cine nacional e internacional” y que, “con una sensibilidad singular, aguda y profundamente humana para explorar las relaciones, la identidad, los afectos y las contradicciones de nuestra sociedad, construyó una filmografía que trascendió fronteras y cautivó a públicos de todo el mundo”. El cineasta Miguel Littin, director de El chacal de Nahueltoro, declaró que “Chile y su cine han perdido un gran valor”. El actor Francisco Reyes, quien trabajó con Lelio en Una mujer fantástica, lo despidió como “este sensible y talentoso artista, amado director y juguetón ser humano”.

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'Una mujer fantástica' consiguió en 2018 el primer premio Óscar a mejor película de habla no inglesa otorgado a un largometraje chileno

Por su parte, Daniela Vega, protagonista de esa misma película, publicó en Instagram una extensa despedida en la que recordó su amistad con el director: “Te amo, Sebastián Lelio”. Y amo esta foto, y este momento. Y todos los que hemos vivido, amigo de amor y compromiso". El ministro chileno de Cultura, Francisco Undurraga, calificó la partida del cineasta como “una enorme pérdida” y sostuvo que “su cine puso en el centro a personajes que pocas veces habían sido mirados y llevó a Chile a lo más alto del mundo audiovisual”. Fábula, la productora detrás de su último proyecto, expresó: “Con profundo dolor despedimos a Sebastián Lelio, un contador de historias cuya mirada sensible y valiente marcó el cine chileno y trascendió fronteras”.

Una filmografía centrada en la identidad y los márgenes sociales

Nacido en Mendoza, Argentina, el 8 de marzo de 1974, Lelio se trasladó a Chile cuando tenía dos años y se formó en la Escuela de Cine de Chile. Su obra construyó un universo propio alrededor de personajes que buscan afirmar su identidad por fuera de las normas sociales establecidas, con especial atención a la soledad, el deseo, la fe y las transformaciones íntimas de figuras que el cine tradicional solía dejar en los márgenes. Su ópera prima como largometrajista, La sagrada familia (2005), recorrió más de cien festivales internacionales. Le siguieron Navidad (2009) y El año del tigre (2011), hasta que Gloria (2013) cambió la escala de su carrera: el retrato de una mujer de casi 60 años que decide reconstruir su vida le valió a Paulina García el Oso de Plata a mejor actriz en el Festival de Berlín y abrió para Lelio las puertas de la industria internacional.

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La consagración definitiva llegó con Una mujer fantástica (2017), protagonizada por Daniela Vega en el papel de una mujer trans que enfrenta el duelo y la discriminación tras la muerte de su pareja. La película ganó el Óscar a mejor película de habla no inglesa en 2018, el primer largometraje chileno en lograrlo y el segundo premio de la Academia para el país, después del cortometraje animado Historia de un oso (2016). También obtuvo el Oso de Plata al mejor guion en Berlín, el Premio Goya a mejor película iberoamericana y el Independent Spirit Award.

El éxito internacional llevó a Lelio a dirigir producciones en inglés: Disobedience (2017) lo situó dentro de una comunidad judía ortodoxa del norte de Londres para narrar la historia de una mujer que regresa a su hogar y se enamora de una amiga de infancia, con Rachel Weisz y Rachel McAdams como protagonistas; en Gloria Bell (2019) volvió a filmar su propia historia, esta vez con Julianne Moore en el papel principal; y con El prodigio (The Wonder, 2022), un thriller histórico ambientado en la Irlanda del siglo XIX y protagonizado por Florence Pugh para Netflix, retomó sus preguntas sobre la religiosidad y la duda a través de la historia de una niña que supuestamente puede sobrevivir sin comer. Su último largometraje estrenado fue La ola (2025), un musical inspirado en las movilizaciones feministas que se presentó en el Festival de Cannes. Al momento de su muerte, Lelio se encontraba en pleno rodaje de Poeta chileno, adaptación de la novela homónima de Alejandro Zambra —publicada en 2021 y traducida a más de veinte idiomas—, una historia que abarca varias décadas y sigue a un aspirante a poeta y su hijastro en el Santiago contemporáneo, explorando la paternidad, el amor y el peso del mito poético chileno,

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