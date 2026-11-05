Sociedad

Lluvias y tormentas en el AMBA: cuándo llegan y qué anticipa el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó gran presencia del sol para esta jornada. Además, rigen alertas amarillas por tormentas y lluvias en el sur y centro del país

Césped con flores amarillas frente a una rotonda con monumento escultórico blanco, fuentes de agua, ciclistas, vehículos y edificios al fondo
El SMN indicó un buen clima para este jueves (Wikipedia)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá lluvias y tormentas entre el viernes y el sábado, antes de un descenso marcado de la temperatura y una seguidilla de jornadas con cielo mayormente despejado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este jueves, el cielo estará despejado durante toda la jornada, con muy pocas nubes en el firmamento durante la tarde y la noche. Las posibilidades de precipitaciones son nulas, con vientos rotando del oeste al sur y con una mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 27°C durante el segundo tramo del día.

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El viernes comenzará con cielo mayormente nublado y una mínima de 16 ℃. La inestabilidad aumentará durante la tarde y la noche, cuando se prevén chaparrones, con probabilidades de precipitación de entre 10 % y 40 %. La máxima estimada es de 25 ℃ y podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El sábado mejorarán las condiciones, con cielo mayormente cubierto durante la madrugada y la mañana y sin chances de lluvias. La temperatura oscilará entre 11 ℃ y 19 ℃, con ráfagas que también podrían alcanzar 50 km/h en las primeras horas del día. Hacia la tarde se espera una mejora gradual, con nubosidad variable.

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Tabla con el pronóstico del tiempo de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con temperaturas, iconos de clima y datos de viento
Una tabla meteorológica detalla el pronóstico semanal de temperaturas, viento y probabilidades de lluvia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El cambio más notorio llegará el domingo, cuando el SMN anticipa una jornada soleada y fresca, con una mínima de 9 ℃ y una máxima de 23 ℃. El viento soplará del oeste y luego rotará, con intensidades previstas de entre 7 y 12 km/h.

El lunes se mantendría el tiempo estable, con sol durante gran parte del día, temperaturas de entre 13 ℃ y 24 ℃ y vientos leves a moderados. Para el martes, el organismo prevé cielo parcialmente nublado, una mínima de 16 ℃ y una máxima de 25 ℃.

El pronóstico extendido indica que el miércoles habrá mayor presencia de nubes, con temperaturas entre 18 ℃ y 28 ℃, sin precipitaciones significativas previstas.

En la provincia de Buenos Aires, el cielo está totalmente despejado. Sin embargo, se esperan tormentas fuertes en el suroeste y oeste. Para mañana, las lluvias se propagarán por toda la provincia en forma de chaparrones a la mañana y tormentas aisladas en la tarde. Para el fin de semana, el panorama mejorará con el despeje del cielo y la vuelta de la presencia del sol.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina dividido por provincias con áreas coloreadas en verde y amarillo, botones de navegación y opciones meteorológicas
El mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala sectores con alertas meteorológicas amarillas y verdes en el territorio de Argentina.

El SMN indicó que el centro de la provincia de La Pampa y el este de Chubut están bajo alerta amarilla por tormentas. Este tipo de advertencias corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, oficialmente se recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, por lluvias, en sureste de Chubut y la zona patagónica comprendida entre el noroeste de Chubut, oeste de Río Negro y suroeste de Neuquén cuenta con alerta amarilla. En estos casos, las indicaciones son:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura.
  • Limpiá desagües y sumideros.
  • Alejate de zonas inundables.
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

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