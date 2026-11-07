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El reencuentro de Juanse con Ronnie Wood luego de su histórico show en Buenos Aires: “Siempre humilde y generoso”

El líder de los Ratones Paranoicos compartió una foto con el guitarrista de los Rolling Stones, a quien teloneó en el concierto del Movistar Arena

Ronnie Wood interpreta un clásico de los Rolling Stones en Buenos AIres (Crédito: DF Entertainment)
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La noche del 6 de noviembre quedará marcada en el calendario de la patria stone como uno de los tantos hitos. Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones se presentó por primera vez como solista en Buenos Aires en el marco del Fearless: Anthology 1965-2025 tour y dio un show a la altura de su leyenda.

Los Ratones Paranoicos fueron los encargados de abrir el show, como había ocurrido en la mítica visita de Keith Richards en 1992 y en las dos primeras de los Rolling Stones en 1995 y 1998. El grupo liderado por Juanse dio un breve pero contundente set amparado en sus clásicos indestructibles como “Ceremonia”, “Rock del gato” y “Rock del pedazo” y dejó el escenario caliente para que el británico y su banda hicieran lo suyo.

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Dos músicos tocan guitarras eléctricas en un escenario con micrófonos y focos de iluminación.
Juanse y Ron Wood separados por unas horas en el escenario de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ronnie arrancó con “It´s only rock and roll (But I like it)" y dio un concierto de dos horas, en los que sintetizó seis décadas con el rock and roll. Su camino con los Faces y los Stones, su recorrido solista y gemas de otro tiempo que forjaron ese estilo único que es sinónimo del blues británico. De la banda de Jagger y Richards hizo además “Hey negrita”, “Can’t you hear me knocking” y “Country honk”, además de guiños a “(I can’t get no) Satisfaction” y “Black Limousine”, que se entremezclaron con himnos del grupo de Rod Stewart (“Oh la la”, “Stay with me”) y joyas solistas como “Mystifies me” y “I can feel the fire”, entre otras.

Los caminos de Ronnie y Juanse se cruzaron también en las redes, cuando el líder paranoico compartió una fotografía junto al Stone en el que expresó toda su admiración: “Gracias Ronnie, siempre humilde y generoso, love you man”, escribió el cantante en el posteo que cosechó miles de comentarios y reacciones de sus seguidores.

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Juanse Ron Wood
El mensaje de Juanse para Ronnie Wood luego de un nuevo encuentro en Buenos Aires

Una fecha que se repite en el calendario de Juanse

El 6 de noviembre parece llevar una marca particular en la historia de Juanse con los guitarristas de los Rolling Stones. Ese mismo día, pero de 1993, el músico compartió escenario con Mick Taylor en el estadio Obras, en un recital que se extendió en una zapada que terminó de madrugada junto a Pappo. Treinta y tres años después, y también un 6 de noviembre, fue el turno de Wood en el Movistar Arena, como si el calendario insistiera en cruzar a Juanse con la estirpe de guitarristas que pasó por la banda británica.

Portada Juanse
Antes del concierto, Juanse habló con Teleshow y dio detalles de su relación con Ronnie Wood RSFotos

En diálogo con Teleshow días antes de la presentación, Juanse definió a Wood como “uno de los compositores y guitarristas más importantes del rock and roll” y trazó una genealogía del músico dentro de la escena británica de los años sesenta. “Viene de lejos, Wood, Jimmy Page, Jeff Beck, Steve Winwood vivían juntos de adolescentes, y ya eran músicos de sesión”, relató, y recordó que varios de ellos escribieron éxitos de esa década sin figurar en los créditos.

El líder de los Ratones también subrayó el rol de Wood dentro de los Rolling Stones. “Ronnie es un experto en diseñar y además un gran compositor”, explicó en la entrevista. Consultado sobre el contacto que mantiene con el guitarrista, Juanse mencionó una de las fotografías más difundidas entre ambos, en las que se lo ve con un cigarrillo prendido en su mano y otro a punto de prenderlo en la boca.

También mencionó cierta conexión astral con Wood y el fallecido baterista de los Stones. “Ronnie nació el 1° de junio, Charlie Watts el 2, y yo el 3, y tenemos una foto en orden de calendario”, contó, y agregó una definición sobre la trayectoria del músico británico: “Es un artista que nunca se traicionó, estilísticamente podría haber hecho cualquier cosa, y nunca se apartó del sistema del rock and roll puro”.

La visita de Charly García antes del show

Charly García y Ron Wood
El saludo de Charly García y Ronnie Wood antes del concierto en Buenos Aires del guitarrista de los Rolling Stones

El gesto de Juanse no fue el único saludo del rock argentino hacia Wood esa noche. Horas antes de la presentación, Charly García visitó al guitarrista en los camarines del Movistar Arena y le obsequió varios discos de vinilo propios, entre ellos Clics Modernos, de 1983. La imagen del encuentro, con ambos músicos sonrientes y los vinilos en la mano, circuló rápidamente en las redes sociales.

Wood actuó por primera vez como solista en el país diez años después de su última actuación en la Argentina junto a los Rolling Stones. La gira, titulada Fearless: Anthology 1965-2025, repasa seis décadas de trayectoria del guitarrista, desde sus inicios en The Birds, The Creation y el Jeff Beck Group hasta su paso por Faces y los Stones, banda a la que se incorporó en 1975. La gira sudamericana de Wood continúa el domingo 9 de noviembre con una presentación en el Teatro Metropolitano de Rosario.

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