La llegada de León XIV en medio del malestar social: qué reveló una encuesta sobre las expectativas de los argentinos

Un análisis sociológico sobre la percepción de la visita del Papa Francisco a Latinoamérica, explorando las emociones y expectativas de la población argentina.

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La inminente llegada del papa León XIV a Argentina empezó a instalarse antes de que el pontífice pise el país: en un escenario atravesado por la incertidumbre económica y la distancia con la política, un relevamiento de DatosClaros detectó que la expectativa social se concentra en “alegría y esperanza”, dos emociones que quedaron por encima de la fe como reacción inicial ante la visita.

La socióloga Natalia Gitelman, CEO de la consultora DatosClaros, explicó en Infobae A las Nueve que el interés desborda al universo de los católicos practicantes y se enlaza con una búsqueda más amplia de puntos de encuentro.

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“Hay una emoción muy importante”, señaló al describir el clima que registró la consulta, realizada hace una semana, cuando la llegada ya ocupaba un lugar en la agenda pública.

La llegada de León XIV despierta emociones antes que una respuesta religiosa

El estudio partió de una hipótesis distinta. La expectativa era encontrar una reacción principalmente religiosa, pero las respuestas desplazaron esa previsión y mostraron otro orden de prioridades. “Nosotros pensábamos que era una cuestión más de fe”, dijo Gitelman durante la entrevista.

La socióloga Natalia Gitelman afirmó que la sociedad experimenta un ánimo de tristeza que desplazó al clima de confrontación política

Al revisar las primeras asociaciones de los consultados, la consultora advirtió que la expectativa por el viaje se expresa, antes que nada, en términos afectivos. “Las personas tienen emoción y alegría antes que fe”, afirmó la socióloga sobre los resultados.

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Ese registro aparece en un país donde, según describió Gitelman, se acumula desde hace tiempo un ánimo de decaimiento que atraviesa la conversación cotidiana. “Hace un tiempo ya que hay una capa de tristeza en la sociedad en general”, sostuvo.

La especialista ubicó ese malestar en contraste con el clima de confrontación política que marcó otros períodos. “Pasamos de tener grietas” a un escenario con “una mayor tristeza”, expresó al analizar la percepción social que rodea la visita papal.

El conocimiento sobre la visita alcanza al 95% de los consultados

La llegada de León XIV no parece limitarse a un anuncio conocido por una minoría: el 95% de las personas consultadas sabe que el papa visitará Argentina y más del 60% conoce aspectos de su agenda. Para Gitelman, ese nivel de atención explica que el acontecimiento haya adquirido entidad propia. “Ya es el evento”, resumió.

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La encuesta también indicó que el 85 % de la población se reconoce cristiana, aunque esa identificación no equivale necesariamente a un vínculo cotidiano con la institución religiosa. “De ahí a que uno tenga un acercamiento a la Iglesia o a los valores de la Iglesia, no necesariamente es así”, aclaró la CEO de DatosClaros.

Desde esa distancia entre pertenencia religiosa y práctica concreta, la socióloga entiende que el interés por la visita se proyecta sobre personas de otras creencias y sobre quienes no participan de una religión. Los mensajes que se asocian con el pontífice, explicó, tienen alcance transversal porque “son propuestas muy generales y muy aglutinantes”.

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El 95% de los consultados está al tanto de la visita papal y más del 60% conoce su agenda Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS

El temor al empleo y a los ingresos atraviesa la expectativa social

Detrás de la expectativa por la llegada papal, Gitelman ubicó preocupaciones materiales que condicionan la vida diaria. Entre ellas, destacó la incertidumbre laboral. “La gente está con bastante miedo a perder su trabajo”, señaló durante el diálogo.

La inquietud se extiende a la capacidad de sostener los ingresos frente al costo de vida. “Hay bastante miedo a perder su poder adquisitivo”, afirmó, al referirse a las respuestas obtenidas por la consultora.

En ese contexto, la especialista observó que una parte de la población tampoco percibe a la tecnología como una herramienta de alivio o de oportunidades. El panorama, dijo, no resulta alentador para todos los sectores y se combina con las referencias del propio León XIV a la “pobreza espiritual”, una dimensión que excede los ingresos.

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Los ámbitos vinculados con la fe pueden convertirse en espacios de contención frente a ese conjunto de preocupaciones, según Gitelman. La demanda que detectó reúne “la esperanza, la unión, la alegría, el diálogo”, valores que reaparecen en las expectativas por el viaje.

La imagen de León XIV se construye mientras persiste la referencia de Francisco

El relevamiento no se diseñó para medir una competencia de imágenes entre León XIV y Francisco, aun cuando la figura del papa argentino continúa como referencia inevitable para parte de la sociedad. Consultada por esa comparación, Gitelman respondió: “No apareció”.

El temor a la pérdida del empleo y el deterioro del poder adquisitivo figuran entre las principales preocupaciones cotidianas de la sociedad EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

La socióloga sostuvo que León XIV cuenta con una imagen positiva, pero que todavía transita una etapa de conocimiento público en Argentina. “Lo están conociendo también”, dijo, y diferenció esa situación de la trayectoria de Francisco, ligada al país y a costumbres reconocibles para muchos argentinos.

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La próxima visita podría, además, ofrecer una instancia para procesar la ausencia de Francisco en territorio argentino, de acuerdo con la entrevistada. “Muy probablemente sea así”, afirmó Gitelman al evaluar esa posibilidad.

Para la especialista, el peso de la visita no dependerá únicamente de la identidad personal del pontífice, sino de la recepción de lo que plantee durante sus actividades. “No importa quién es el mensajero. Este es el mensaje”, expresó.

La población rechaza que los mensajes del papa queden atrapados en la disputa partidaria

DatosClaros también consultó por el uso político de la imagen y de las palabras del papa, un punto en el que la respuesta de los encuestados fue categórica. La percepción ciudadana sobre esa apropiación es “malísima”, indicó Gitelman.

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La explicación, según la socióloga, está ligada a la relación deteriorada entre buena parte de la sociedad y la dirigencia. “La gente está superdistante del sistema político”, afirmó al referirse a ese resultado.

El público joven sigue de cerca las novedades de la visita a través de los canales digitales en un nivel similar al de los adultos REUTERS/Vincenzo Livieri

Esa distancia deja poco margen para que los sectores partidarios encarnen las ideas de esperanza, unión y diálogo que aparecen asociadas a la visita. Por eso, advirtió Gitelman, una lectura partidaria de los mensajes papales puede activar una respuesta adversa: “La gente no quiere nada de eso”.

Alrededor de la llegada de León XIV se prevé la presencia de dirigentes, sindicalistas, empresarios, periodistas y ciudadanos, con una agenda que excederá los actos formales del pontífice. “Va a haber mucha más gente involucrada”, anticipó la CEO de DatosClaros.

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Entre los jóvenes, la consultora no encontró una brecha marcada respecto de otros grupos etarios en cuanto a la atención que despierta el viaje. “Los jóvenes están bastante atentos”, aseguró Gitelman.

Esa mirada sobre las juventudes se completa con su forma de informarse y de seguir los acontecimientos públicos. Para la socióloga, permanecen “superconectadas e informadas”, aun en un contexto de desconfianza y preocupación que también alcanza a las nuevas generaciones.

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