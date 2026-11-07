El Niño extremo pone en jaque al agro salvadoreño tras dejar pérdidas en el 80% de los pequeños productores

Un agricultor sostiene semillas secas de frijol y tierra que se desmorona sobre un campo agrietado por la sequía en el Corredor Seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 80.5% de los pequeños productores del campo salvadoreño enfrentó daños graves por problemas del clima en los últimos cinco años, una situación que obligó a miles de familias a desprenderse de sus bienes de trabajo para poder subsistir.

Los datos surgen del estudio “El Estado de la MYPE 2026: La otra cara de la economía”, elaborado por el Observatorio MYPE de la Escuela LID de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI). El documento revela que el 15.1% de los afectados vendió herramientas, maquinaria o ganado con el fin de superar las pérdidas, en un momento en que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alerta sobre la llegada inminente de un nuevo episodio del fenómeno de El Niño en la región del Corredor Seco.

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Esta crisis tiene un impacto directo en las comunidades rurales. En el cantón Morita, ubicado en el distrito de San Jorge, en el departamento de San Miguel Oeste, el agricultor Fidel Martínez perdió la totalidad de sus siembras de maíz y frijol durante el ciclo de primera.

La escasez de precipitaciones impidió el desarrollo de los cultivos y arruinó los alimentos destinados al consumo de su hogar y al comercio local. Su testimonio expone la realidad de los trabajadores agrícolas que ven desaparecer sus cosechas y quedan desprovistos de recursos para financiar la siguiente siembra.

Las perspectivas para los próximos meses anticipan un escenario todavía más complejo para el sector agropecuario nacional. Cálculos de la CEPAL señalan que existe más del 90% de probabilidades de que El Niño alcance una fuerza excepcional hacia finales de 2026.

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La falta de lluvias en el oriente salvadoreño provocó la pérdida total de parcelas de frijol y maíz durante el ciclo agrícola de primera.

A estas proyecciones se suman las estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que ubican en un 75% la posibilidad de que el evento adquiera magnitudes históricas, con más del 70% de riesgo de sequía prolongada en áreas críticas del Corredor Seco.

La caída en los volúmenes de producción agrícola no solo compromete la estabilidad de los productores, sino que amenaza con encarecer de forma generalizada la canasta básica en todo el país. Estimaciones económicas advierten que un aumento térmico pronunciado podría sumar 0.64 puntos porcentuales a la inflación en El Salvador, lo que reduciría el poder de compra de la población.

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Frente a esta coyuntura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dispuso la distribución de insumos a bajo costo y habilitó líneas de financiamiento con una tasa del 4% anual a través del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), con el objetivo de cosechar 11 millones de quintales de maíz antes de que la falta de agua golpee con mayor fuerza a las zonas productivas.

Impacto ambiental en el campo salvadoreño: el informe de FUSAI detalla que apenas el 1.5% de los negocios afectados contó con una póliza de seguro para sobrellevar pérdidas.

El calor extremo se convirtió en la mayor amenaza climática y desplomó las ventas de los pequeños negocios

El informe institucional confirma que las altas temperaturas y la sequía representan el principal peligro para las micro y pequeñas empresas de El Salvador. La escasez de agua perjudicó de manera directa al 68,2% de los productores en la zona oriental y al 66.9% a escala nacional. En términos generales, el 68.6% de los emprendimientos golpeados por el clima registró una fuerte baja en sus ventas diarias, el 33.4% sufrió la pérdida de mercaderías e insumos y cerca del 15% debió frenar sus actividades comerciales por falta de recursos.

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Para un pequeño negocio familiar, un daño que en apariencia resulta menor provoca un desajuste profundo. El 54.1% de los negocios afectados reportó pérdidas por montos inferiores a $300.

En una microempresa con ingresos mensuales de $1,950, esa suma representa más del 15% de los ingresos de todo un mes, una cifra que desestabiliza cualquier presupuesto de subsistencia y obliga a destinar el dinero de la próxima siembra a la compra urgente de comida.