República Dominicana

Miss República Dominicana sufre accidente vehicular antes de viajar a Puerto Rico para Miss Universo 2026

La representante dominicana a Miss Universo 2026, Melissa Núñez, y la preparadora Magali Febles permanecen ingresadas en observación médica tras sufrir un accidente vehicular en Santo Domingo

Melissa Núñez, Miss República Dominicana Universo 2026, permanece bajo observación médica tras un accidente vial previo a su viaje a Puerto Rico.
Melissa Núñez, Miss República Dominicana Universo 2026, permanece bajo observación médica tras un accidente vial previo a su viaje a Puerto Rico.
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A escasas horas de emprender su esperado viaje rumbo a Puerto Rico para disputar la corona de Miss Universe 2026, la representante dominicana Melissa Núñez y la directora nacional de la franquicia, Magali Febles, sufrieron un aparatoso accidente de tránsito la noche de ayer 6 de octubre en Santo Domingo.

El percance se produjo tras el volcamiento del vehículo en el que se desplazaban por la concurrida avenida Núñez de Cáceres, a la altura del sector El Millón, en el Distrito Nacional. El hecho encendió de inmediato las alarmas en el ámbito de los concursos de belleza, dado que la llegada formal de la beldad a suelo boricua estaba programada para mañana, domingo 8 de noviembre, fecha fijada para el inicio de la concentración.

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De acuerdo con los reportes oficiales y las declaraciones difundidas por el equipo de Febles, tanto la reina de belleza como la experimentada preparadora se encuentran estables en un centro médico privado de la capital.

Unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 acudieron con prontitud para brindarles asistencia médica inmediata. De acuerdo con algunos medios locales, Núñez presentó laceraciones superficiales en el brazo derecho, concentradas en el antebrazo y la muñeca, pero esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Por su parte, Febles manifestó dolores musculares en el costado derecho y fuerte cefalea, aunque las evaluaciones preliminares descartaron signos visibles de fracturas o traumas mayores.

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Melissa Núñez junto a Magali Febles, directora de la franquicia local, ambas lesionadas tras el volcamiento vehicular en Santo Domingo (Cortesía: Melissa Núñez).
Melissa Núñez junto a Magali Febles, directora de la franquicia local, ambas lesionadas tras el volcamiento vehicular en Santo Domingo (Cortesía: Melissa Núñez).

Asimismo, la franquicia confirmó a los respectivos medios dominicanos que las demás personas que viajaban en el automóvil permanecen estables y bajo estricta observación preventiva. Las causas viales del volcamiento siguen bajo investigación, pero el viaje de Núñez previsto para mañana queda condicionado al alta médica que otorguen los especialistas tratantes.

Concentración y preparación para la edición 75 de Miss Universe 2026

Tras su consagración a finales de julio, Melissa Núñez y el equipo técnico liderado por Magali Febles pusieron en marcha un exigente programa de entrenamiento integral enfocado en pasarela, fogueo mediático, oratoria, diseño de imagen, acondicionamiento físico y proyección internacional.

El propósito fundamental de esta preparación ha sido garantizar un rendimiento sobresaliente durante la edición número 75 de Miss Universe, certamen global que reunirá a delegadas de todo el mundo en San Juan, Puerto Rico. La gran gala final se celebrará el martes 24 de noviembre en el prestigioso Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Melissa Núñez, de 28 años, quien busca traer al país el segundo título de Miss Universe este 24 de noviembre en San Juan (Cortesía: Melissa Núñez).
Melissa Núñez, de 28 años, quien busca traer al país el segundo título de Miss Universe este 24 de noviembre en San Juan (Cortesía: Melissa Núñez).

La agenda de la concentración oficial arranca este fin de semana en la vecina isla con el registro formal de candidatas, sesiones fotográficas, pruebas de ajuar y los primeros ensayos coreográficos. A pesar del susto vivido en la capital dominicana, los certámenes internacionales manejan márgenes de gracia para la llegada de aspirantes con retrasos por causas de salud o imprevistos de fuerza mayor debidamente documentados.

Por ello, la organización confía en que Núñez reciba el aval médico en las próximas horas para concretar su viaje a Puerto Rico y dar inicio a su anhelada lucha por el título universal.

En cuanto a las proyecciones competitivas, la comunidad de missólogos y analistas internacionales de certámenes ubica a Melissa Núñez entre las cartas caribeñas más sólidas rumbo a la corona. Los expertos coinciden en señalar que su balance entre elocuencia discursiva, elegancia clásica y desenvolvimiento escénico la perfila como una fuerte aspirante a integrar los cuadros clasificatorios más altos de la contienda.

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