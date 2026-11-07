Canal de Panamá anunciaría antes de fin de año las empresas seleccionadas para competir por dos terminales portuarias

El Canal de Panamá proyecta inversiones por USD 2.600 millones para ampliar la capacidad de transbordo de contenedores mediante nuevas instalaciones en los extremos de la vía interoceánica. (AP Foto/Matías Delacroix)

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El Canal de Panamá anunciará antes de que finalice 2026 las empresas precalificadas para construir y operar dos nuevas terminales de contenedores, proyectos que representan una inversión estimada de 2,600 millones de dólares.

La administradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, confirmó que las propuestas iniciales ya fueron evaluadas y que los participantes seleccionados pasarán a una nueva etapa del proceso de licitación.

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Durante su intervención en la Conferencia Marítima Internacional de Houston, celebrada el 4 de noviembre, Espino explicó que las compañías que superen la precalificación recibirán una solicitud formal de propuestas.

Según informaron Reuters y Bloomberg, entre los posibles interesados figuran las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), aunque todavía no se ha confirmado cuáles empresas integrarán la lista definitiva.

La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, adelantó durante una conferencia marítima en Houston que las empresas precalificadas para dos nuevas terminales portuarias se conocerán antes de finalizar 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El calendario presentado por la administradora contempla que las concesiones podrían adjudicarse a mediados de 2027, mientras que las nuevas instalaciones comenzarían operaciones entre 2030 y 2031.

La iniciativa busca aumentar la capacidad de transbordo de contenedores en Panamá, donde la infraestructura portuaria existente enfrenta limitaciones para absorber una mayor demanda del comercio marítimo internacional.

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Las terminales estarán ubicadas en Corozal, en el litoral Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, con una capacidad conjunta proyectada de entre cinco y seis millones de contenedores de veinte pies (TEU) anuales.

Las inversiones portuarias forman parte de un programa de expansión logística y energética estimado en 8,500 millones de dólares, mediante el cual la Autoridad del Canal de Panamá pretende diversificar sus actividades.

El Canal de Panamá desarrolla un programa de inversiones estimado en USD 8.500 millones, que incluye dos nuevas terminales de contenedores y un gasoducto con el objetivo de ampliar sus negocios logísticos y energéticos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia busca aprovechar la posición geográfica del país para desarrollar infraestructura complementaria al tránsito de embarcaciones y fortalecer su participación en las cadenas internacionales de suministro.

Uno de los componentes más importantes es un gasoducto cuya inversión preliminar oscila entre 4,000 millones y 8,000 millones de dólares.

Entre las empresas que han manifestado interés en las iniciativas energéticas figuran Exxon Mobil, Chevron, Energy Transfer, Phillips 66, ENEOS, ONEOK, Targa Resources y Enterprise Products Partners, aunque su participación definitiva dependerá de los respectivos procesos de selección.

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Espino también reveló que la administración comienza a planificar una tercera terminal de contenedores, una iniciativa adicional a las dos instalaciones actualmente sometidas al proceso de precalificación.

La vía interoceánica mantiene un límite de 33 buques diarios y contempla operar con un máximo de 32 durante la próxima estación seca, dependiendo de las condiciones hídricas. EFE/ Carlos Lemos

La publicación británica especializada IN Supply destacó que esta nueva infraestructura todavía se encuentra en una etapa preliminar, por lo que no dispone de un calendario de adjudicación ni de una inversión confirmada.

Durante su exposición, la administradora abordó además el elevado costo que algunos buques están dispuestos a pagar para asegurar su tránsito. Reveló que una embarcación desembolsó este año hasta 5.2 millones de dólares por obtener un cupo, una cifra que refleja la competencia por los espacios disponibles y la importancia comercial de evitar retrasos en las rutas marítimas.

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El fenómeno ya había sido documentado por The Wall Street Journal, que en septiembre informó sobre pagos de entre cuatro y cinco millones de dólares para conseguir un tránsito prioritario. Espino explicó entonces que las subastas responden a las condiciones de oferta y demanda, especialmente cuando las restricciones operativas coinciden con alteraciones en las principales rutas del comercio mundial.

La disponibilidad de agua constituye otro desafío. Espino indicó que el Canal mantiene actualmente un límite de 33 embarcaciones diarias, pero espera sostener alrededor de 32 cupos durante la próxima estación seca. Las decisiones dependerán del comportamiento de las precipitaciones y de los efectos de un posible fenómeno de El Niño intenso, que podría reducir los recursos hídricos necesarios para operar las esclusas.

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La competencia por los espacios de tránsito ha elevado el costo de algunas reservas, con pagos que este año alcanzaron los USD 5,2 millones para asegurar el paso de una embarcación por el Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo

La administradora señaló que los clientes valoran especialmente la disponibilidad de espacios para reservar, incluso cuando deben establecerse límites al calado de los buques. Por esa razón, la autoridad ha introducido modificaciones en sus mecanismos de reservas y subastas, buscando equilibrar la demanda de los distintos segmentos marítimos sin comprometer el abastecimiento de agua.

Otro de los temas fue la lenta recuperación del tránsito de buques de gas natural licuado (GNL). Actualmente, el Canal recibe aproximadamente tres embarcaciones semanales de este segmento, frente a las dos que transitaban diariamente antes de la invasión rusa de Ucrania. Espino atribuyó parte de esa reducción a los cambios en las rutas internacionales de transporte energético.

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La administradora sostuvo que el Canal ha demostrado capacidad de adaptación frente a un escenario internacional volátil, aunque reconoció que determinados mercados todavía no recuperan sus niveles anteriores. Según las proyecciones presentadas en Houston, los tránsitos de buques de gran calado alcanzarían 10,750 durante el año fiscal 2027, frente a los 12,636 registrados en el ejercicio precedente.

Estas perspectivas coinciden con una etapa de transformación del modelo de negocios de la vía interoceánica, que busca complementar los ingresos por tránsito con nuevas actividades portuarias y energéticas.

La selección de los futuros concesionarios será uno de los próximos pasos para determinar qué empresas participarán en la ampliación de la infraestructura logística panameña y bajo cuáles condiciones se desarrollarán las inversiones.

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