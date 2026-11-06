Crimen y Justicia

Corrientes: renunció una funcionaria clave del área de Educación en medio de la conmoción por el crimen de Nancy Godoy

Se trata de Silvina Rollet, presidenta del Consejo General de Educación. Se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria y dejó la conducción del organismo

Silvina Rollet ex presidenta del Consejo General de Educación de Corrientes
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El impacto por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años asesinada en la localidad correntina de Esquina, se hizo sentir también en el ámbito político. Luego del hallazgo del cadáver de la víctima y el paro de docentes en reclamo contra la gestión del Ministerio de Educación provincial, renunció una funcionaria clave dentro de la cartera que comanda la ministra Ana Miño.

Se trata de Silvina Rollet, presidenta del Consejo General de Educación de Corrientes, quien dejó formalmente su cargo para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria, un trámite que le fue concedido de manera inmediata por las autoridades provinciales, según dio a conocer la prensa local.

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El medio Magazine Dalmacio dio a conocer un video en el que se observa a la docente mientras se despide de sus colegas después de renunciar a su cargo.

“Mi reconocimiento, mi respeto y la verdad que me llevo lo mejor, la mejor experiencia que pude haber tenido en mi carrera docente, haber trabajado con ustedes. Realmente me llevo muchísimo, muchísimo. Son grandes personas y así que mi reconocimiento y mi respeto”, dijo Rollet, mientras se retiraba en medio de aplausos.

El alejamiento de la funcionaria se produjo pocos después de que el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anticipara cambios y una reestructuración en el Ministerio de Educación.

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Primer plano de una mujer de cabello recogido y bata blanca sobre una prenda rosa, con fondo desenfocado
Nancy Godoy

“Vamos a estar reestructurando y haciendo algunos cambios en el Ministerio de Educación”, afirmó durante una entrevista con la prensa. “Vamos a tener que hacer un análisis profundo de todo el sistema”, sostuvo. “Venimos pensando en la currícula, pero vamos a trabajar más profundamente, lo que va a llevar un diálogo con la ministra y diferentes sectores”, agregó.

Hace una semana, la ministra Miño también se había expresado luego de confirmarse el macabro hallazgo de los restos de Nancy semisumergidos en una pantano. La funcionaria anunció el inicio de un sumario interno y un plan para reorganizar y reubicar escuelas rurales con baja matrícula.

La prioridad fue y sigue siendo que la Justicia avance hasta esclarecer por completo el caso, por la memoria de Nancy y por el consuelo de su familia”, dijo. Sostuvo que “desde el primer momento” que supo “acerca de la denuncia de la desaparición de Nancy” se puso “a disposición de la investigación”.

Juan Pablo Valdés y otras tres personas conversan al aire libre frente a una zona con vegetación y agua acumulada
Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes

“Confío plenamente en que la justicia va a seguir investigando. Este caso no va a quedar impune. Quienes fueron los responsables de este homicidio no van a permanecer impunes”, afirmó. La ministra detalló que el Ejecutivo trabaja en una reorganización del sistema de enseñanza rural mediante un mapa geolocalizado.

En ese sentido, señaló a los medios locales que de las 866 escuelas rurales existentes en Corrientes, 265 registran una matrícula inferior a cinco alumnos, mientras que 113 cuentan con menos de tres estudiantes. “Vamos a seguir trabajando en esta relocalización de las escuelas. Creemos que es importante que puedan estar en mejores condiciones los estudiantes y los docentes”, dijo.

Finalmente, la funcionaria anunció un sumario interno para una supervisora y un ex director de la escuela Nº626 donde trabajó Nancy. Deberán presentar la documentación respaldatoria sobre sus actuaciones.

Nancy había accedido a una suplencia como directora de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, a unos 40 kilómetros de su casa. Para llegar hasta allí debía recorrer caminos rurales y permanecer varios días lejos de su familia. Muy cerca de allí fue encontrada muerta.

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