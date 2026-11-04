Crimen y Justicia

Detuvieron al DJ de L-Gante acusado de integrar una banda que vendía tusi en fiestas y countries del conurbano

La organización operaba bajo la modalidad de delivery y distribuía drogas en boliches, fiestas privadas y barrios cerrados del oeste del conurbano bonaerense. Hay cuatro detenidos y un prófugo

Tiziano Garandan Lailhacar, alias “Tisi”, el DJ de L-Gante
Tiziano Garandan Lailhacar, alias “Tisi”, el DJ de L-Gante
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Un joven de 21 años, identificado como DJ de L-Gante, fue detenido este miércoles en General Rodríguez, acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas y cocaína en la zona oeste del conurbano bonaerense. La investigación derivó en ocho allanamientos, con otros tres arrestados, entre ellos el presunto líder de la organización. Un quinto sospechoso logró escapar.

El DJ fue identificado como Tiziano Garandan Lailhacar, alias “Tisi”, quien, según confiaron fuentes policiales a Infobae, trabajaría como DJ de Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense. Además de Garandan, fue detenido Gonzalo Ezequiel Prieto, alias “Duko”, de 23 años, señalado como el jefe de la banda. También fueron arrestados Martín Rodrigo Samarra, alias “Sama”, de 25 años, y Agostina Díaz, de 22.

Detuvieron al DJ DE L-GANTE
Los cuatro detenidos (tres hombres y una mujer) tienen entre 21 y 25 años

Según la investigación, la banda operaba bajo la modalidad de delivery y distribuía las sustancias en boliches, fiestas privadas, afters y countries del corredor oeste.

La pesquisa comenzó el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público Fiscal encomendó a la división policial una serie de tareas para identificar a los integrantes de la banda y reconstruir su funcionamiento.

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Los investigadores analizaron conversaciones de WhatsApp, audios, fotos y otros elementos extraídos de teléfonos celulares. A esa información se sumaron tareas de vigilancia encubierta y registros de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción policial, Prieto lideraba la estructura, mientras que Samarra y otro sospechoso identificado como Orellana actuaban como colaboradores directos y se encargaban de abastecer de droga a una red de vendedores.

Detuvieron al DJ DE L-GANTE
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 860 gramos de tusi y un revólver calibre .22 Largo

En ese último grupo, los investigadores identificaron a Díaz y Garandan, junto con otros dos sospechosos de apellidos Aguilera y Salvador.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó ocho allanamientos en General Rodríguez, que se llevaron a cabo este miércoles y permitieron concretar las cuatro detenciones.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 860 gramos de tusi, distribuidos en 43 bolsas con cierre hermético, un revólver calibre .22 largo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, tres chips y anotaciones que serán analizadas en el marco de la causa.

Detuvieron al DJ DE L-GANTE
Uno de los detenidos es el DJ de L-Gante

Sin embargo, uno de los sospechosos logró escapar. Según el parte policial, Orellana huyó por los fondos de una vivienda cuando ingresaron los efectivos. La Fiscalía solicitó medidas de geolocalización para intentar dar con su paradero.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, y se investiga una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

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