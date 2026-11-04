Hallaron asesinada a una mujer que era buscada desde el lunes en General Rodríguez: detuvieron a su pareja

Estefanía Monzón fue hallada asesinada en un baldío lindero a su casa

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Este martes, la madre de Estefanía Monzón se presentó ante la justicia para denunciar la desaparición de su hija de 30 años. La mujer había sido vista por última vez el día anterior, cuando llevó a sus tres hijas a su escuela del barrio Los Perales, en General Rodríguez, y nunca regresó para buscarlas. Fueron las autoridades del establecimiento educativo quienes encendieron la primera alarma, al advertir que nadie había ido a retirar a la menor de 6 años. Dos días después, este miércoles, su cuerpo fue hallado en un baldío lindero a la vivienda que compartía con su pareja, Iván Lencina, en la calle Rafael Obligado al 100.

El hallazgo puso fin a una búsqueda que, desde el primer momento, estuvo marcada por señales que apuntaban a un desenlace violento. Según precisaron desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, las pertenencias de Monzón —su bicicleta, su cartera, sus auriculares y su billetera— permanecían en la casa. Solo faltaba su teléfono celular. Eso indicaba que había regresado al domicilio tras dejar a sus hijas de 6, 11 y 13 años en el colegio. El mismo día en que se inició la investigación, Lencina fue trasladado a la Delegación Departamental de Investigaciones, mientras personal judicial y policial ingresaba al inmueble para realizar un allanamiento.

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Ese procedimiento arrojó resultados contundentes. La Policía Científica Departamental realizó una pericia con luces forenses y detectó manchas hemáticas en distintos sectores de la vivienda y en diversos elementos probatorios. Pero hubo otro dato que desde el inicio señaló directamente al acusado: Lencina presentaba lesiones en el puño, los nudillos y el antebrazo que, de acuerdo con la UFI, indicaban que había agredido físicamente a otra persona, como así también que esa persona intentó defenderse.

Las condiciones climáticas y la oscuridad vedaron durante la noche del martes el rastrillaje del terreno baldío lindero, cubierto de un alto pastizal. La fiscalía dispuso que personal policial custodiara el lugar de forma permanente hasta que fuera posible ingresar. Al día siguiente, con la autorización de la propietaria del inmueble, comenzó una operación que involucró a la fiscal Alejandra Rodríguez, de la UFI N° 9; funcionarios judiciales; personal de seguridad; agentes de la Delegación de Investigación Departamental; Bomberos Voluntarios de General Rodríguez; Infantería; Defensa Civil; y una unidad K9 con canes especializados en la detección de restos humanos. También se emplearon drones. Fueron los perros entrenados quienes ubicaron el cadáver, que estaba cubierto con objetos, según informó Primer Plano Online.

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La noche anterior, además, los buzos tácticos de los bomberos de la jurisdicción habían inspeccionado la pileta de natación de grandes dimensiones que se encontraba en el predio, ante la posibilidad de que el cuerpo estuviera en el agua. El resultado fue negativo.

Las hijas de Estefanía Monzón declararon que su pareja la golpeaba

Mientras se desarrollaba el rastrillaje del baldío, las tres hijas de Monzón —de 6, 11 y 13 años— fueron entrevistadas por peritos judiciales en Cámara Gesell. Según indicaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online, las menores narraron situaciones de violencia que su madre había padecido. “Era malo con mamá”, declararon. Esos testimonios resultaron determinantes para que la justicia ordenara profundizar la búsqueda en la vivienda.

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El testimonio de quienes conocían a Monzón reforzó ese cuadro. María José, amiga de la víctima, aseguró al mismo medio que ella y Lencina estaban separados, aunque el hombre seguía viviendo en la casa porque no tenía adónde ir.

Una vez hallado el cuerpo, la carátula del caso cambió. Lencina, quien hasta ese momento estaba aprehendido por lesiones agravadas en el marco de violencia de género, pasó a quedar detenido bajo la acusación de femicidio, tipificado como homicidio agravado por el vínculo. La fiscal Rodríguez ordenó la realización de la autopsia para determinar la mecánica del crimen. La indagatoria del imputado, en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires (CPPBA), quedó fijada para este jueves.

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