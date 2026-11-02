Cómo es el operativo en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV

Papa León XIV

Guardar

La visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires implicará un operativo de seguridad con restricciones progresivas de tránsito y varios controles de acceso en el barrio de Palermo, según detallo el Gobierno porteño. Las condiciones informadas son para vecinos, trabajadores y huéspedes de hoteles dentro de los perímetros custodiados.

Hasta la noche del 3 de noviembre, la Avenida del Libertador mantendrá cortes parciales entre la Avenida Colombia y la Avenida Sarmiento. En ese tramo permanecerán habilitados dos carriles por cada sentido de circulación.

PUBLICIDAD

Desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el lunes 16 de noviembre, las restricciones se extenderán de forma escalonada sobre Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta llegar al cierre total. Los residentes frentistas podrán ingresar a sus cocheras mediante un carril exclusivo hasta el sábado 7, sin atravesar las áreas de vallado ni las zonas destinadas al montaje de carpas.

Entre la tarde del sábado 7 y la madrugada del miércoles 11, la zona restringida tendrá controles policiales. Los accesos y las salidas peatonales y vehiculares se concentrarán en la Avenida Santa Fe, la Avenida Luis M. Campos y la Avenida Las Heras.

PUBLICIDAD

Para atravesar los perímetros de seguridad, los vecinos deberán exhibir el DNI con domicilio actualizado. Quienes no puedan acreditar su domicilio —incluidos vecinos, empleados y comerciantes— deberán completar un formulario de declaración jurada disponible en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.

También deberán retirarse antes de la madrugada del 7 de noviembre los vehículos estacionados sobre Avenida del Libertador entre Virrey del Pino y Ugarteche, así como los ubicados en los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del perímetro. Los autos que permanezcan en esos sectores serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios.

PUBLICIDAD

Un mapa elaborado por Infobae detalla las calles con restricciones vehiculares en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán presentar la reserva para ingresar al área de seguridad. En tanto, los trabajadores tendrán que completar la declaración jurada correspondiente.

El operativo prevé además la reubicación de contenedores de residuos y modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos durante los días de las restricciones.

El recorrido del papa en la Ciudad de Buenos Aires

El obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, adelantó el último sábado que el papa León XIV tendrá dos recorridos en papamóvil por la avenida del Libertador, durante su visita a la Ciudad de Buenos Aires. La organización prevé accesos delimitados y sectores vallados.

PUBLICIDAD

Después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole por la mañana, el lunes 9 de noviembre, el pontífice volverá a la Ciudad para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Según describió Pizarro, en declaraciones a radio Mitre, la gente podrá ubicarse a ambos lados de la avenida del Libertador, dentro de los sectores organizados con vallas. El objetivo es que León XIV avance sin apuro y pueda tener contacto visual con quienes asistan a la misa.

El coordinador indicó que habrá cuatro accesos principales y que la entrada se organizará desde la zona de Olleros hacia adelante, además de los ingresos del lado del río. Allí habrá voluntarios y señalización para guiar a los asistentes hasta las áreas disponibles.

PUBLICIDAD

El segundo gran acto en la Ciudad se realizará el martes 10 por la noche, cuando León XIV vuelva de Córdoba para encabezar una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles. La convocatoria comenzará a las 20.15, aunque el predio estará habilitado desde el mediodía y ofrecerá actividades artísticas a partir de las 16.