Sociedad

Cómo es el operativo en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV

La visita del pontífice activará restricciones progresivas en Palermo, con controles de acceso, desvíos de tránsito y requisitos especiales para residentes, trabajadores y huéspedes

Papa León XIV
Papa León XIV
Guardar

La visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires implicará un operativo de seguridad con restricciones progresivas de tránsito y varios controles de acceso en el barrio de Palermo, según detallo el Gobierno porteño. Las condiciones informadas son para vecinos, trabajadores y huéspedes de hoteles dentro de los perímetros custodiados.

Hasta la noche del 3 de noviembre, la Avenida del Libertador mantendrá cortes parciales entre la Avenida Colombia y la Avenida Sarmiento. En ese tramo permanecerán habilitados dos carriles por cada sentido de circulación.

PUBLICIDAD

Desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el lunes 16 de noviembre, las restricciones se extenderán de forma escalonada sobre Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta llegar al cierre total. Los residentes frentistas podrán ingresar a sus cocheras mediante un carril exclusivo hasta el sábado 7, sin atravesar las áreas de vallado ni las zonas destinadas al montaje de carpas.

Entre la tarde del sábado 7 y la madrugada del miércoles 11, la zona restringida tendrá controles policiales. Los accesos y las salidas peatonales y vehiculares se concentrarán en la Avenida Santa Fe, la Avenida Luis M. Campos y la Avenida Las Heras.

PUBLICIDAD

Para atravesar los perímetros de seguridad, los vecinos deberán exhibir el DNI con domicilio actualizado. Quienes no puedan acreditar su domicilio —incluidos vecinos, empleados y comerciantes— deberán completar un formulario de declaración jurada disponible en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.

También deberán retirarse antes de la madrugada del 7 de noviembre los vehículos estacionados sobre Avenida del Libertador entre Virrey del Pino y Ugarteche, así como los ubicados en los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del perímetro. Los autos que permanezcan en esos sectores serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios.

Mapa urbano con áreas marcadas en color naranja, flechas amarillas, líneas discontinuas y nombres de avenidas y calles
Un mapa elaborado por Infobae detalla las calles con restricciones vehiculares en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán presentar la reserva para ingresar al área de seguridad. En tanto, los trabajadores tendrán que completar la declaración jurada correspondiente.

El operativo prevé además la reubicación de contenedores de residuos y modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos durante los días de las restricciones.

El recorrido del papa en la Ciudad de Buenos Aires

El obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, adelantó el último sábado que el papa León XIV tendrá dos recorridos en papamóvil por la avenida del Libertador, durante su visita a la Ciudad de Buenos Aires. La organización prevé accesos delimitados y sectores vallados.

Después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole por la mañana, el lunes 9 de noviembre, el pontífice volverá a la Ciudad para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Según describió Pizarro, en declaraciones a radio Mitre, la gente podrá ubicarse a ambos lados de la avenida del Libertador, dentro de los sectores organizados con vallas. El objetivo es que León XIV avance sin apuro y pueda tener contacto visual con quienes asistan a la misa.

El coordinador indicó que habrá cuatro accesos principales y que la entrada se organizará desde la zona de Olleros hacia adelante, además de los ingresos del lado del río. Allí habrá voluntarios y señalización para guiar a los asistentes hasta las áreas disponibles.

El segundo gran acto en la Ciudad se realizará el martes 10 por la noche, cuando León XIV vuelva de Córdoba para encabezar una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles. La convocatoria comenzará a las 20.15, aunque el predio estará habilitado desde el mediodía y ofrecerá actividades artísticas a partir de las 16.

Temas Relacionados

Papa León XIVCiudad de Buenos AiresTránsitoOperativo policialÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico ya llegó a Tribunales y se espera que declare por primera vez

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados arribó cerca de las 11, acompañado por su hermana Silvina y su mánager Santiago Ruiz. La audiencia número 17 comenzará a las 11.30 y también está previsto que declaren un perito y el cura rockero

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico ya llegó a Tribunales y se espera que declare por primera vez

Comenzó el juicio contra “La Toretto” por la muerte de Walter Armand: las claves del caso y la pena que enfrenta

La audiencia comenzó casi una hora después del horario pautado. Felicitas Alvite empezó a ser juzgada este lunes por el choque en el que murió un motociclista en abril de 2024. La joven, que cumple prisión domiciliaria, está acusada de homicidio con dolo eventual. También juzgan a una amiga suya

Comenzó el juicio contra “La Toretto” por la muerte de Walter Armand: las claves del caso y la pena que enfrenta

El Gobierno porteño habilitó la última rampa del Puente Labruna y amplió las conexiones en Núñez

La obra suma accesos entre Cantilo, Lugones, Ciudad Universitaria y el Parque de Innovación, en una zona por la que circulan más de 350.000 personas cada día

El Gobierno porteño habilitó la última rampa del Puente Labruna y amplió las conexiones en Núñez

La Plata homenajeó el legado de Francisco con una jornada de diálogo interreligioso

La actividad reunió a referentes del IDI, la UNLP, la Fundación Nexum y autoridades bonaerenses en encuentros institucionales, una plantación de olivo y un debate sobre ética e inteligencia artificial

La Plata homenajeó el legado de Francisco con una jornada de diálogo interreligioso

Quién es el sastre argentino que vestirá al Papa León XIV en su visita al país

Tomás Valentín Gómez trabajó en Lourdes y ahora confecciona en San Luis los ornamentos previstos para las actividades del pontífice en Buenos Aires y Córdoba

Quién es el sastre argentino que vestirá al Papa León XIV en su visita al país

DEPORTES

La revelación del arquero de España sobre su inesperado encuentro con Dibu Martínez tras la final del Mundial: “Me dijo unas palabras”

La revelación del arquero de España sobre su inesperado encuentro con Dibu Martínez tras la final del Mundial: “Me dijo unas palabras”

Arde la interna en Ferrari tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en la largada del GP de México de Fórmula 1: "Una falta de respeto a la marca"

Una figura de la Premier League pasó “dos noches de fiesta” y recibió una sanción de su club: “Todos bebieron bastante”

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Jack Alexy rompió el récord mundial de los 100 metros libre y pone la mira en Beijing

TELESHOW

Tras las especulaciones sobre su ausencia, Moria Casán blanqueó por qué no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Tras las especulaciones sobre su ausencia, Moria Casán blanqueó por qué no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Andy Kusnetzoff negó el consumo de cocaína y explicó a qué se deben los movimientos de su mandíbula: “Me pasa desde los 10 años”

El mensaje de Sergio Lapegüe tras conocer a Lionel Messi: “No puedo más de la emoción”

El gesto de Chano con José, el fanático de Tan Biónica que murió antes de lograr cumplir su último sueño

Emilia Mernes celebró su cumpleaños con una fiesta de disfraces y una torta inspirada en su figura: todas las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Panamá busca recomponer la fragmentada acción estatal dirigida a la infancia

Panamá busca recomponer la fragmentada acción estatal dirigida a la infancia

Viajar en autobús por Centroamérica gana atractivo entre turistas que buscan ahorrar y conocer más destinos

Las poblaciones de fauna silvestre en América Latina y el Caribe cayeron un 95% desde 1970

Costa Rica cumple 53 años sin casos de poliomielitis y renueva certificación internacional tras superar una epidemia que dejó 159 muertos

Honduras acumula 12,281 casos de dengue y Salud investiga muerte sospechosa en la capital