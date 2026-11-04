Condenaron a perpetua a un capo narco de Los Monos por cuatro crímenes y el ataque al supermercado de la familia Roccuzzo

Pablo Nicolás Camino fue condenado a prisión perpetua

Guardar

Desde una celda del penal federal de Rawson, Pablo Nicolás Camino (32), dirigía una organización criminal que sembró el terror en Rosario con homicidios, balaceras y extorsiones. Este miércoles, el cabecilla de una facción disidente de Los Monos fue condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en cuatro asesinatos y una serie de ataques armados cometidos entre 2022 y 2023, entre ellos el perpetrado contra el supermercado Único, de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

El veredicto fue anunciado en horas de la tarde en el Centro de Justicia Penal por el tribunal integrado por las juezas Lorena Aronne, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic. En las inmediaciones del edificio judicial había gente cercana a las víctimas que fue a escuchar la resolución penal de primera instancia pidiendo justicia.

PUBLICIDAD

Las magistradas le dieron perpetua por considerar que era el jefe de una asociación ilícita que operaba desde las cárceles y ordenaba ataques en distintos puntos de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. La misma pena recibieron Antonela Fernández, Carlos Alberto “Gordo” Olguín —quien se encontraba detenido en la cárcel de Coronda—, Carlos Gregorio Ruiu, Alexis Oscar Romero y Uriel Enrique, señalados como organizadores de la estructura criminal.

En tanto, Lucas Castillo e Ignacio Axel Núñez fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión.

El supermercado de la familia Roccuzzo atacado (Leonardo Galletto)

De acuerdo con la acusación de los fiscales Franco Miatello y Anabel Cerutti, la escalada de violencia se produjo en medio de una feroz disputa territorial entre dos facciones de Los Monos que habían dejado de reconocer el liderazgo de Ariel Máximo “Guille” Cantero.

PUBLICIDAD

Por un lado, desde el penal de Ezeiza, operaba el grupo encabezado por Leandro “Pollo” Vinardi, Carlos “Toro” Escobar y Cristian Nicolás “Pupito” Avalle. Del otro, desde Rawson, actuaban los llamados disidentes: Camino, Leandro “Gordo” Vilches y Rodolfo Héctor “Eri” Masini.

Los investigadores manejaron dos hipótesis sobre el origen del enfrentamiento: una deuda en dólares que Vinardi y Escobar mantenían con Masini y Vilches, y una disputa por el control de la barra brava de Newell’s Old Boys.

La guerra entre ambas facciones se tradujo en asesinatos, extorsiones y ataques a tiros, principalmente en la zona oeste de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez. En total, la Fiscalía llevó a juicio once hechos, entre ellos cuatro homicidios.

PUBLICIDAD

Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Uno de los crímenes más estremecedores fue el de Lorenzo “Jimi” Altamirano, un músico y malabarista que no tenía ninguna relación con las organizaciones enfrentadas. El 1° de febrero de 2023, integrantes de la banda de Camino lo interceptaron mientras caminaba por la zona de 27 de Febrero e Iriondo, lo obligaron a subir a un Renault Sandero y lo trasladaron hasta las inmediaciones del estadio de Newell’s.

Allí lo bajaron del vehículo y lo acribillaron a tiros. Cuando la Policía encontró el cuerpo, descubrió que los asesinos habían dejado un papel con un mensaje dirigido a Vinardi y Avalle.

PUBLICIDAD

La investigación determinó que Altamirano había sido elegido al azar para utilizar su asesinato como una advertencia mafiosa. No tenía vínculos con el club ni con los protagonistas de la disputa.

“Era ajeno a este conflicto. Fue captado para dejar un mensaje a una banda por parte de la organización de Camino”, explicó la fiscal Cerutti durante una conferencia de prensa posterior al veredicto.

Lorenzo "Jimi" Altamirano, asesinado en la puerta de la cancha de Newell's

Otros dos asesinatos juzgados ocurrieron con apenas un día de diferencia y estuvieron directamente relacionados.

El 20 de febrero de 2023, dos sicarios que se desplazaban en moto llegaron hasta una vivienda de Pasaje 1752 al 2000 y asesinaron a tiros a Jorge Gustavo Maturano. Sin embargo, el verdadero objetivo de los atacantes era su hijo.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, la organización volvió a atacar, esta vez contra el lugar donde se realizaba el velorio de Maturano, en la zona de Teniente Agneta y Pellegrini. Los disparos dejaron cinco heridos y provocaron la muerte de Pablo Sebastián Latorre, otra víctima ajena al enfrentamiento entre las bandas.

El cuarto homicidio fue el de Victorio Benjamín “Cámara” Echavarría, un integrante de la propia estructura de Camino que terminó asesinado por sus cómplices.

Según reconstruyó la Fiscalía, Echavarría se trasladó en compañía de otros miembros de la organización, que se movilizaban en un auto y una moto, hasta una propiedad de Amenábar al 6200. Le habían encargado dejar una nota intimidatoria dirigida a un joven que mantenía una enemistad con Camino y cuyo carrito de comidas rápidas ya había sido atacado a balazos.

PUBLICIDAD

Pero se trataba de una trampa. Cuando Echavarría descendió del vehículo, sus propios compañeros le dispararon por la espalda y lo mataron en el acto.

El mensaje que le dejaron a Messi en el ataque al supermercado

Entre los hechos atribuidos a la organización también se encuentra la balacera contra el supermercado Único, propiedad de José Roccuzzo, padre de Antonela Roccuzzo, ocurrida el 2 de marzo de 2023 en Lavalle al 2500, en la zona oeste de Rosario.

Aquella madrugada, dos personas que circulaban en moto dispararon doce veces contra la fachada del comercio y dejaron un cartón con un mensaje intimidatorio dirigido a Lionel Messi. “Te estamos esperando”, decía.

PUBLICIDAD

El episodio tuvo una enorme repercusión pública por el vínculo del establecimiento con la familia del futbolista.

La investigación estableció que los atacantes utilizaron deliberadamente el supermercado y el apellido Roccuzzo para amplificar el impacto de la amenaza y generar temor en la ciudad.