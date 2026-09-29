Crimen y Justicia

Rosario: 11 años de prisión para un integrante de una banda narco que mató a un músico frente a la cancha de Newell’s

Se trata de Daniel Mateo Bommer, sentenciado en un juicio abreviado como partícipe secundario del crimen del artista callejero Lorenzo “Jimi” Altamirano, quien fue ejecutado el 1º de febrero de 2023

Rosario:cayó el presunto autor del crimen frente a la cancha de newell's: estaba en un centro para adictos de San Martín
Bommer luego de ser detenido en la provincia de Buenos Aires
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Daniel Mateo Bommer (25), miembro de una organización narco de Rosario, fue condenado a 11 años de prisión como partícipe secundario del salvaje homicidio del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano, ejecutado a balazos el 1º de febrero de 2023 frente a la cancha del club Newell’s Old Boys.

La pena de 11 años incluye una condena de un año y seis meses que Bommer firmó tiempo atrás en la Justicia Federal por la tenencia simple de drogas, según indicó el medio Rosario 3. La condena fue acordada tras un juicio abreviado, en el que se pusieron de acuerdo los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello, junto con el defensor público Iván Russo. La sentencia recibió la homologación del juez Fernando Sosa.

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Bommer, de 25 años, quedó condenado por colaborar con el grupo que asesinó a Altamirano y por integrar la estructura del capo narco Pablo Nicolás Camino, preso en el penal de Rawson, en Chubut.

La condena a Bommer se basó en las comunicaciones telefónicas, registros de antenas y declaraciones que lo relacionaron con los preparativos del homicidio de “Jimi” Altamirano, aunque esas pruebas no alcanzaron para atribuirle la autoría material. Por eso fue considerado partícipe secundario del asesinato y recibió una pena de 11 años de prisión.

Según la Fiscalía, el día del crimen Bommer se comunicó con Alexis “Tato” Romero y con Camino en reiteradas oportunidades. El Ministerio Público afirmó: “Estas comunicaciones sirvieron para coordinar el homicidio entre quienes lo ordenaron y quienes lo cometieron”.

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Altamirano, músico punk y sin antecedentes penales, fue secuestrado el 1º de febrero de 2023 en la intersección de 27 de Febrero e Iriondo. Cinco minutos después de las 23, fue asesinado.

El cuerpo fue abandonado en las inmediaciones del estadio de Newell’s Old Boys, en un hecho que, según la acusación, buscaba enviar un mensaje a referentes de la barra brava vinculados con la banda Los Monos, otra de las organizaciones narco más salvajes de Rosario.

Junto al cadáver hallaron una nota que decía: “Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez, dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario”.

Imagen dividida en dos: a la izquierda, una persona toca un bajo rojo; a la derecha, un hombre sonríe con un cartel naranja en la cabeza.
Lorenzo "Jimi" Altamirano, asesinado en la puerta de la cancha de Newell's en 2023

La Fiscalía atribuyó a Camino la instigación del homicidio. También imputó como presuntos autores materiales a Romero, Axel Daniel Ramírez y Uriel Enrique. A Romero y Ramírez les adjudicaron el robo del Renault Sandero utilizado para cometer el crimen, sustraído el 30 de enero de 2023 en Chacabuco y Cochabamba.

La caída de Bommer

En julio de 2023, la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe, junto con la DDI de San Martín, detuvieron a Bommer en el centro de rehabilitación para personas con consumos problemáticos de drogas “Marcando la diferencia”, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Bosch.

El joven, por entonces de 21 años, estuvo prófugo durante algunos meses, mientras que los agentes de inteligencia tenían el dato de que su familia lo había mandado a rehabilitarse a Buenos Aires.

El acusado tenía domicilio en el barrio San Francisquito, en la zona donde fue el secuestro de “Jimi”. Incluso, tres días después del crimen, fue baleado en Iriondo y Dean Funes, a 150 metros de su casa. Por ese ataque, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde fue asistido por heridas en el tórax, en la pierna derecha, en la espalda y en el brazo derecho.

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