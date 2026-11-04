“No nos van a distraer”: Gobierno de Costa Rica arremete contra las protestas y acusa a la oposición de intentar desestabilizar el país

La presidenta Laura Fernández Delgado cuestionó las manifestaciones convocadas por diferentes sectores sociales durante noviembre y aseguró que su gobierno continuará con su agenda.

Guardar

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, lanzó fuertes cuestionamientos contra las manifestaciones organizadas por estudiantes, sindicatos y distintos sectores sociales, al asegurar que detrás de algunas movilizaciones existe una estrategia política de la oposición para generar una imagen de inestabilidad en el país.

Las declaraciones fueron realizadas este miércoles 4 de noviembre, durante su conferencia de prensa semanal, transmitida desde Madrid, España, donde participa en actividades relacionadas con la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

PUBLICIDAD

Consultada sobre las recientes protestas y las nuevas convocatorias previstas para noviembre, Fernández señaló que el país garantiza el derecho a manifestarse, pero cuestionó las motivaciones de algunos participantes y dirigentes políticos.

“Oponerse por oponerse, bloquear por bloquear y seguir generando mensajes como si estuviéramos en campaña electoral no le hace ningún bien a nuestro país”, manifestó.

La mandataria también aseguró que las manifestaciones cuentan con la participación de representantes de partidos opositores, entre ellos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Unidad Social Cristiana (PUSC) y sectores vinculados con el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Según Fernández, estos grupos estarían aprovechando las movilizaciones para mantener una confrontación con su administración.

“Parece que siguiéramos en campaña, donde vivimos una campaña de todos contra Laura. Ahora parece que es todos contra el Gobierno”, afirmó.

Presidenta habla de un bloque opositor

La presidenta utilizó la expresión “bloque comunista opositor” para referirse a los sectores políticos que, según su interpretación, están detrás de las protestas.

Fernández sostuvo que su administración continuará ejecutando las decisiones que considera necesarias y que las movilizaciones no modificarán sus prioridades.

“Estas manifestaciones no nos van a distraer de nuestros cometidos, que son continuar entregándole a su familia y a todo el pueblo de Costa Rica mejores resultados, oportunidades y desarrollo”, declaró.

PUBLICIDAD

Fernández calificó a sus adversarios como un “bloque comunista opositor” y aseguró que las manifestaciones no modificarán las prioridades de su administración.

Protestas por el presupuesto universitario

Las declaraciones se producen después de que estudiantes, funcionarios y representantes de las cinco universidades públicas se manifestaran el pasado lunes 2 de noviembre frente a la Asamblea Legislativa.

Los participantes rechazaron una reducción de aproximadamente ₡8,048 millones (USD 17 millones) en recursos vinculados con el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), incluida en el dictamen del Presupuesto Nacional de 2027.

Las universidades advierten que la disminución podría afectar becas, oportunidades de ingreso, investigación y funcionamiento de sedes regionales.

La protesta fue respaldada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y organizaciones estudiantiles, que solicitaron a los diputados reconsiderar las modificaciones presupuestarias.

Estudiantes y funcionarios de universidades públicas se manifestaron el 2 de noviembre frente a la Asamblea Legislativa para rechazar los recortes al presupuesto educativo. Crédito: UNA Comunica

Nuevas movilizaciones durante noviembre

El movimiento estudiantil anunció que mantendrá sus actividades de protesta durante el mes, incluyendo su participación en la movilización convocada por el Magisterio Nacional para el 11 de noviembre.

PUBLICIDAD

También se han organizado manifestaciones de otros sectores, entre ellos productores agropecuarios y organizaciones que defienden el financiamiento de los servicios públicos.

Desde el sector universitario, sus representantes sostienen que las protestas buscan defender el acceso a la educación y exigir el cumplimiento de compromisos presupuestarios.

Por su parte, Fernández insistió en que el Gobierno respetará la libertad de expresión, aunque cuestionó las acciones que considera motivadas por intereses partidarios.

El enfrentamiento discursivo se produce en medio de la discusión del presupuesto nacional, un proceso en el que coinciden las demandas por mayores recursos públicos y la posición del Ejecutivo de mantener restricciones al gasto.

PUBLICIDAD

Con nuevas movilizaciones programadas, las diferencias entre la administración presidencial y las organizaciones sociales continuarán formando parte del debate político costarricense durante noviembre.