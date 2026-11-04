Avanza la investigación por el violento ataque de una patota contra mujeres trans en Palermo

La comunidad LGTBQ+ repudió los hechos

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La investigación por el salvaje ataque de una patota de más de 50 adolescentes contra trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo ya está en manos de la Justicia porteña y se comenzaron a tomar las primeras medidas para dar con los responsables.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el expediente por las agresiones que se viralizaron en las redes sociales durante las últimas 24 horas está en manos de Andrea Scanga, fiscal Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad, especializada en discriminación, quien intervino de oficio, a la espera de que se acerquen las víctimas a hacer la denuncia formal.

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Por el momento, el caso se investiga como lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género y se trabaja en colaboración con la Defensoría del Pueblo, para la contención y asistencia tanto de las mujeres que fueron atacadas, como de aquellos que fueron testigos de lo ocurrido. Al respecto, destacaron que el colectivo trans es un grupo muy vulnerable y manejan el caso con cautela y reserva, especialmente para resguardar su integridad.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la Justicia ordenó varias medidas para avanzar en la investigación, mientras se reciben las denuncias formales de las chicas trans golpeadas.

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La Federación Argentina LGBT alertó por el crecimiento de los crímenes de odio tras el ataque en Palermo

En ese sentido, explicaron que la fiscal Scanga dispuso el relevamiento de los registros fílmicos del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) correspondientes al Parque 3 de Febrero y al corredor de Avenida Figueroa Alcorta y Sarmiento.

Además trabajan en conseguir testigos presenciales entre quienes concurren a la plaza y personal del parque para que brinden su testimonio. Es por eso que insisten en pedir que se acerquen a declarar cuanto antes y así fortalecer la investigación.

La agresión

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en los bosques de Palermo, cerca de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en inmediaciones del Lago de Regatas, donde varios presuntamente adolescentes y jóvenes agredieron a golpes a trabajadoras sexuales trans del lugar.

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Filmaciones de la agresión fueron difundidas en redes sociales por sus supuestos protagonistas, con leyendas transfóbicas como “a correr a los trabas (sic)”, entre emojis de risas. Los videos incluídos en esta nota muestran escenas de gritos. En las imágenes, los adolescentes atacan con conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y hasta un árbol arrancado de raíz.

Las trabajadoras sexuales, según diversos testimonios, respondieron a la agresión. Un joven de 14 años, oriundo de Berazategui, fue golpeado con una linga de bicicleta en la cabeza. El SAME lo trasladó al Hospital Fernández, donde fue tratado por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico, una lesión leve.

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El posteo de Pedro Paradiso Sottile: "El ataque a travestis trans en Palermo es delito de odio"

En paralelo, explicaron las fuentes, se abrió otra causa que es la que investiga los golpes al menor de 14. Ese expediente está a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño.

Al respecto, señalaron que la fiscal Scanga solicitó copia de la historia clínica, epicrisis y examen médico practicado al chico herido, quien está fuera de peligro.

Los adolescentes que protagonizaron la agresión se encontraban allí en un encuentro de entusiastas del ciclismo stunt, donde se realizan trucos y acrobacias. “Nosotros teníamos un recorrido establecido, pero hubo un grupo de chicos que se abrieron solos y se fueron hacia los bosques de Palermo, empezaron a decirle cosas a las chicas y ellas respondieron, Ahí se dio la pelea”, aseguró uno de los organizadores al portal SM Noticias.

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Varios mensajes en torno al episodio se volvieron virales, donde supuestos partícipes se enorgullecían de tomar parte en el ataque. “Me dicen el matatrabas”, aseveraba un joven en una story, repetida en redes sociales.

Para la comunidad LGTBQ, el hecho se trata de un delito de odio. Pedro Paradiso Sottile, histórico referente, presidente de la Fundación Igualdad, aseveró en sus redes sociales:

“Desde la Fundación Igualdad, repudiamos la agresión que sufrieron personas travestis trans en Palermo. Un grupo de jóvenes las persiguió y las golpeó en plena calle, lo filmó y después lo subió a las redes. Esto no es una broma ni chiste o un exceso de una noche. Es violencia y delito de odio por identidad de género. Que se hayan filmado y se rían de lo que hacían muestra la impunidad con la que se sienten habilitados a actuar. Los discursos de odio avanzan, y muchas veces se promueven desde lugares de poder o autoridades del gobierno”.

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Esta mañana, en diálogo con Radio Con Vos, Julieta Medina, una trabajadora trans de la zona de Palermo y compañera de las víctimas, adelantó que durante el día de hoy, las afectadas se acercarán a la Fiscalía a hacer la denuncia.