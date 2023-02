Ataque sicario en el velatorio de una víctima de la violencia en Rosario: seis heridos, entre ellos una embarazada

El lugar donde se realizaba el velatorio de la víctima de la violencia en Rosario

Seis personas, una de ellas una joven con embarazo a término, fueron heridas a tiros en la tarde de este lunes mientras velaban a Jorge Gustavo Maturano, un hombre de 45 años que fue ejecutado de ocho tiros durante la madrugada de este primer feriado de carnaval. Todas las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Los sicarios abrieron fuego desde un auto, que según testigos era un Peugeot blanco –algunos dijeron que era un 308, y otros un 408–. Los tiros dieron contra la Cochería Colonial, ubicada en Teniente Agneta y Pellegrini, en la zona Oeste de la Ciudad.

Al momento de los disparos se llevaban adelante dos velorios. Uno era por el asesinado Maturano y otro por el fallecimiento de una mujer. Como la cochería es pequeña, había gente en la vereda que se había acercado a dar el pésame a las familias, y en ese marco, los disparos hirieron a los que se encontraban frente a la fachada del lugar, según investigadores policiales.

Por la balacera, hay dos personas con lesiones en zonas delicadas: una mujer sufrió una herida de arma de fuego en la cabeza y un hombre en el tórax. Además, una joven de 19 años –que cursa un embarazo a término, según indicaron desde el Heca– recibió un tiro en el abdomen y se encuentra internada con pronóstico estable. Se evaluaba derivarla al Hospital Provincial por la alta demanda en cirugía y maternidad del Heca.

En el mismo ataque también resultaron heridos un hombre en la rodilla derecha y dos jóvenes en pies y brazos. En tanto, peritos forenses secuestraron siete vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena del ataque.

Al lugar también se dirigieron el fiscal de Homicidios Dolosos Ademar Bianchini –que interviene en los últimos cinco crímenes ocurridos entre el sábado y este lunes–, personal de la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal y hasta el flamante ministro de Seguridad Claudio Brilloni.

La palabra del ministro

“Estaban velando a un señor de 45 años que fue asesinado ayer a la noche. Los autores no pueden quedar libres como si nada hubiese ocurrido. Esto me causa pesadumbre. Soy santafesino y estoy comprometido con mi trabajo. Sé que con voluntad solamente no alcanza. Amerita más trabajo en equipo. Necesitamos apoyo de Nación. Lo tenemos, pero hay que potenciarlo. Hay que incorporar más patrulleros, más policías, recursos tecnológicos y humanos”, dijo Brilloni en diálogo con Telenoche Rosario.

Según contó este lunes Infobae, Jorge Gustavo Maturano fue acribillado en la madrugada de este lunes en Pasaje 1.752 al 2000, en barrio Santa Lucía, en la zona Oeste. de Rosario

De acuerdo a la reconstrucción del homicidio hecha por la Policía, Maturano abrió la puerta de su casa después de escuchar golpes y sicarios le dieron ocho tiros con una pistola calibre 9 milímetros, según las vainas halladas en la escena.

La víctima tenía heridas en la cabeza, en los brazos y en la zona cervical. Sus familiares dijeron ante personal de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal que el hombre vivía solo, no tenía problemas con nadie y que no había recibido amenazas previas al ataque. Sin embargo, lo ocurrido esta tarde es para los investigadores policiales un mensaje claro para todos sus allegados.

El departamento Rosario acumula 45 homicidios dolosos en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública: 25 de ellos ocurrieron en enero y los restantes 20, en febrero. La espiral de violencia motivó la convocatoria para una movilización que se llevará a cabo este miércoles por la noche frente al Monumento Nacional a la Bandera bajo las consignas “Rosario sangra” y “Rosario quiere paz”.

