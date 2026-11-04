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Revelaron los nombres y nacionalidades de los seis periodistas que votaron a Lionel Messi para ganar el Balón de Oro 2026

Luego de la ceremonia en Londres que coronó como los mejores futbolistas de la temporada a Harry Kane y Alexia Putellas, la organización compartió información sobre la votación del jurado

Lionel Messi se mantiene como el máximo ganador histórico del Balón de Oro con ocho trofeos (AP Foto/Michel Euler)
Lionel Messi se mantiene como el máximo ganador histórico del Balón de Oro con ocho trofeos (AP Foto/Michel Euler)
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Luego de la gala del Balón de Oro 2026 realizada en Londres que coronó como mejores futbolistas de la temporada al inglés Harry Kane y la española Alexia Putellas en sus respectivas categorías, se dio a conocer los votos de algunos de los periodistas que oficiaron de jurado en el tradicional galardón que entrega anualmente la revista France Football y que tiene a Lionel Messi como máximo ganador histórico con ocho estatuillas.

De acuerdo con la publicación del sitio oficial del Balón de Oro, el experimentado cronista de Record TV, Cléber Machado, le dio su voto a Messi como mejor futbolista masculino y fue uno de los seis miembros del jurado que vieron al delantero de 39 años como el máximo favorito. El veterano conductor de 64 años colocó al astro argentino que brilla en el Inter Miami en lo más alto de su lista personal, aunque el premio fue finalmente para Harry Kane. Machado ubicó al delantero del Bayern Múnich apenas cuarto en su preferencia y el podio lo completaron Kylian Mbappé y Rodri. Recién en el sexto puesto de su elección apareció un compatriota: Vinicius Júnior.

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Entre los otros periodistas que eligieron a Messi como el mejor se encontraron el argentino Ezequiel Fernández Moores (La Nación), el bielorruso Sergueï Nikolaïev (Pressball ), el chino Luo Ming (Titan Sports), el emiratí Osama Mohamad Alamri (Abu Dhabi Sports TV) y el panameño Humberto Cornejo (La Prensa). Al finalizar la votación, el rosarino terminó en el quinto lugar de la tabla general, con 612 puntos.

Harry Kane y Alexia Putellas ganaron el Balón de Oro 2026 en la ceremonia celebrada en Londres.
Harry Kane y Alexia Putellas ganaron el Balón de Oro 2026 en la ceremonia celebrada en Londres.

Por su parte, Mariana Spinelli, presentadora de O’Globo, eligió a la jugadora del Barcelona Alexia Putellas como la mejor futbolista en la rama femenina. Detrás de la española, siguieron en su línea de preferencia las jugadoras del conjunto catalán Patri Guijarro y la polaca Ewa Pajor.

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Cómo funciona la votación del Balón de Oro

El Balón de Oro masculino lo decide un jurado internacional de periodistas especializados en fútbol, con un representante de cada país que figure entre los 100 mejores del ranking FIFA al momento en que se anuncian los nominados. El período de evaluación de la edición 2026 abarcó del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, con actuaciones de clubes y selecciones nacionales como base de análisis.

Los votos se definen a partir de tres criterios, en orden de importancia: rendimiento individual —incluyendo actuaciones decisivas y destacadas—, rendimiento colectivo y títulos ganados, y clase y juego limpio.

Cada jurado elige a diez jugadores por orden de preferencia. El primero recibe 15 puntos, el segundo 12, el tercero 10, y así en descenso hasta 1 punto para el décimo. El trofeo se otorga a quien acumule la puntuación más alta al cierre de la votación.

La española Alexia Putellas volvió a ganar el Balón de Oro en la rama femenina (Action Images vía Reuters/Matthew Childs)
La española Alexia Putellas volvió a ganar el Balón de Oro en la rama femenina (Action Images vía Reuters/Matthew Childs)

Las posiciones finales del Balón de Oro

  1. Harry Kane — Bayern de Múnich (Inglaterra) — 1.055 puntos
  2. Kylian Mbappé — Real Madrid (Francia) — 1.027 puntos
  3. Lamine Yamal — Barcelona (España) — 881 puntos
  4. Rodri — Manchester City (España) — 726 puntos
  5. Lionel Messi — Inter Miami (Argentina) — 612 puntos
  6. Khvicha Kvaratskhelia — París Saint-Germain (Georgia) — 541 puntos
  7. Ousmane Dembélé — París Saint-Germain (Francia) — 418 puntos
  8. Erling Haaland — Manchester City (Noruega) — 378 puntos
  9. Michael Olise — Bayern de Múnich (Francia) — 296 puntos
  10. Fabián Ruiz — París Saint-Germain (España) — 201 puntos
Luis Díaz fue nominado al Balón de Oro y quedó en la casilla 24-crédito Bayern Múnich
El Balón de Oro
  1. Alexia Putellas — Barcelona / London City Lionesses (España) — 618 puntos
  2. Ewa Pajor — Barcelona (Polonia) — 532 puntos
  3. Khadija Shaw — Manchester City (Jamaica) — 344 puntos
  4. Melchie Dumornay — OL Lyonnais (Haití) — 342 puntos
  5. Patri Guijarro — Barcelona (España) — 221 puntos
  6. Caroline Graham Hansen — Barcelona (Noruega) — 220 puntos
  7. Pernille Harder — Bayern de Múnich (Dinamarca) — 220 puntos
  8. Clàudia Pina — Barcelona (España) — 155 puntos
  9. Alessia Russo — Arsenal (Inglaterra) — 155 puntos
  10. Temwa Chaŵinga — Kansas City Current (Malaui) — 113 puntos

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