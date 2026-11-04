República Dominicana

República Dominicana: el presidente Luis Abinader participa en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid

La reunión regional, que congrega a 22 países y más de 700 millones de habitantes, busca renovar acuerdos de colaboración frente a retos que superan las capacidades individuales de los Estados

El presidente Luis Abinader participó en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El presidente Luis Abinader participó en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, participó el miércoles 4 de noviembre en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en el Teatro Real de Madrid. El encuentro reafirmó el diálogo, la cooperación y la solidaridad como bases para impulsar sociedades más justas, prósperas e inclusivas.

La comunidad iberoamericana reúne a 22 naciones y a más de 700 millones de personas entre América Latina, España, Portugal y Andorra. Sus gobiernos renovarán compromisos de cooperación en un escenario marcado por desafíos que exceden las capacidades individuales de cada país.

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El acto fue encabezado por el rey Felipe VI, junto con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. También asistieron mandatarios y representantes de los países que integran el espacio regional.

Durante su intervención, Felipe VI advirtió sobre la necesidad de actuar de manera coordinada ante los cambios globales: “Nadie sabe con precisión cómo será el mundo de aquí a unos años, pero sí sabemos que seguirá exigiendo respuestas y soluciones a desafíos más grandes que cualquiera de nuestros países, considerados de manera individual. Y estará en nuestra mano responder con una voz armónica, o 22 voces disonantes”.

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El monarca pidió a los jefes de Estado y de Gobierno que respalden el sistema de cumbres con un nuevo impulso. Entre sus áreas de impacto mencionó la transformación digital, la respuesta ante desastres naturales y el reconocimiento del cuidado como derecho y bien público, con la meta de que “los avances sociales lleguen a todos”.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llega a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Susana Vera
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llega a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Susana Vera

Cooperación regio nal ante desafíos compartidos

La cumbre coincide con los 35 años de creación de la Secretaría General Iberoamericana. La participación de Abinader ratificó la presencia de República Dominicana en los mecanismos de diálogo y concertación regional, orientados a construir respuestas comunes para el desarrollo sostenible y el bienestar de los pueblos.

Pedro Sánchez sostuvo que la cooperación debe traducirse en medidas concretas. “Las Cumbres Iberoamericanas son nuestros vínculos que se convierten en hechos y nuestra solidaridad en compromisos concretos”, afirmó.

El presidente español recordó que, durante una de estas reuniones, España asumió el compromiso de donar parte de su reserva de vacunas contra la COVID-19 a los países de América Latina y el Caribe. El ejemplo fue presentado como una expresión de solidaridad entre los países de la comunidad.

Andrés Allamand planteó que la defensa de los intereses colectivos también protege a cada nación. “El logro del interés colectivo es el que asegura el interés de cada uno. Un mundo cruzado solo por los intereses individuales es un mundo en que los conflictos aumentan, no disminuyen. Pensamos que es mejor un mundo donde todos progresan, donde nadie se queda atrás, donde los más avanzados no se olvidan de los rezagados”, expresó.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llega a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Susana Vera
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llega a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Susana Vera

Transformación digital, salud y sostenibilidad en la agenda

Los gobiernos abordarán la transformación digital y la inteligencia artificial, la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción del riesgo de desastres y la salud mental de niños y adolescentes. También tratarán la formación de jóvenes en competencias digitales, la movilidad académica de profesionales sanitarios y el desarrollo de un turismo sostenible.

La agenda incorpora asuntos sociales y de desarrollo inclusivo, cultura, innovación, igualdad, cohesión social, sostenibilidad medioambiental, fortalecimiento democrático y Estado de derecho.

Los países latinoamericanos que integran Iberoamérica son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Andorra, España y Portugal completan la comunidad desde Europa.

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