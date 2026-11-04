El titular del EXIM Bank de EEUU dijo que la derrota republicana no afecta los anuncios de inversión en Argentina

El presidente y director del Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank), John Jovanovich (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Guardar

El presidente y director del Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM), John Jovanovich, afirmó hoy que “la oportunidad en Argentina va a trascender estos ciclos electorales” y ratificó los proyectos de inversión en el país como el Corredor Andes-Atlántico, anunciado en septiembre pasado como parte del marco bilateral “Construir el Futuro”, donde la entidad movilizará hasta 7.000 millones de dólares hasta 2027

“(La oportunidad) va a trascender cualquiera que sea el tema del día sobre el que todos estamos discutiendo, o que nos preocupa, o que nos genera ansiedad”, indicó Jovanovich, y llamó a las empresas estadounidenses a capitalizar lo que describió como una oportunidad que se da “una vez en una generación”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones tuvieron lugar, un día después de la derrota republicana en las elecciones norteamericanas, durante un evento organizado por el Atlantic Council en Washington, en el que también participó Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos, y que estuvo moderado por Jason Marczak, vicepresidente del Centro Adrienne Arsht para América Latina.

El eje de la discusión fue, precisamente, el Corredor Andes-Atlántico. El acuerdo apunta a conectar la cuenca energética de Vaca Muerta y los yacimientos de minerales críticos del noroeste argentino con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales.

Jovanovich describió el programa como una respuesta directa a la dependencia estadounidense de proveedores de materias primas que, en sus palabras, “no son libres, no son justos, no son funcionales”. “Lo que suceda en los próximos veinticuatro meses va a dar forma a los próximos veinticuatro años de las cadenas de suministro de energía”, advirtió.

PUBLICIDAD

El presidente y director del Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM), John Jovanovich (derecha) ((Captura Atlantic Council))

El presidente del EXIM Bank detalló los instrumentos disponibles: préstamos directos —mencionó el proyecto de YPF como ejemplo—, garantías de crédito a la exportación y otros productos para mitigar el riesgo país. En todos los casos, el objetivo es que cada dólar de capital público catalice al menos un dólar de inversión privada.

“No he conocido a una sola persona que no esté entusiasmada con una oportunidad en Argentina hoy”, afirmó Jovanovich. Uno de los sectores de mayor interés es el desarrollo no convencional de petróleo y gas. El directivo señaló que Estados Unidos fue pionero en esa tecnología y que compartir ese conocimiento práctico con empresas argentinas “produce no solo una transferencia de tecnología, sino los lazos que unen”.

PUBLICIDAD

El otro frente que identificó como prioritario es la conectividad digital: advirtió que actores no alineados con el mercado ya están intentando posicionarse en infraestructura crítica de la región, y que el tiempo para insertar tecnología estadounidense “es ahora”.

Consultado sobre el impacto de los resultados electorales en la relación con Argentina, Jovanovich fue terminante: “Son negocios de siempre en el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos. Las elecciones ocurren, y el resultado es que nadie anoche votó en contra de más empleos bien remunerados para los estadounidenses de a pie. Nadie votó en contra de más seguridad en la cadena de suministro”.

PUBLICIDAD

En esta línea, el presidente del EXIM subrayó que los desafíos del Hemisferio Occidental “son los mismos que teníamos ayer”, y que el marco con Argentina “solo planea crecer”. A su vez, calificó el trabajo del banco como “uno de los pequeños destellos de bipartidismo que quedan en esta ciudad” y descartó cualquier efecto sobre los proyectos en curso. “Podemos discutir sobre muchas cosas. Puede que no estés de acuerdo con mi política en varios temas, y está bien. Pero todos estamos de acuerdo en la necesidad de reindustrializar América”, agregó.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante un encuentro por el desarrollo del Corredor Andes-Atlántico.

La postura de Jovanovich contrasta con la cautela que se instaló en Buenos Aires tras conocerse los resultados. En el entorno del presidente Javier Milei reconocen que la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término lo debilita frente al Congreso, aunque descartan un viraje en el vínculo estratégico entre ambos países. La principal preocupación es que el apoyo financiero de Washington —en particular el Fondo de Estabilización Cambiaria— pueda “volverse más caro”, dado que legisladores demócratas con mayor poder de citación preparan investigaciones sobre los desembolsos del año pasado.

PUBLICIDAD

Ante la presencia de ejecutivos de empresas energéticas, mineras y financieras, Jovanovich fue directo respecto al proceso para acceder al financiamiento del banco: “El mayor desafío que tenemos es que un proyecto llega a nosotros justo lo suficientemente tarde como para que ya hayan tomado decisiones que no podemos deshacer”. Su recomendación fue iniciar el diálogo con el EXIM desde las etapas más tempranas de cada proyecto.

El banco también reportó avances en su Programa de Exportaciones Transformadoras de China (CTEP, por sus siglas en inglés), diseñado para competir con la influencia de Pekín en mercados estratégicos. Jovanovich indicó que, cuando asumió, menos de un tercio de los proyectos del EXIM tenían vinculación con ese programa; hoy ese porcentaje alcanza el 80%, y fijó como meta acercarse al 100% el próximo año.

PUBLICIDAD

Oxenford: “Los inversores no invierten en discursos; invierten en proyectos”

El embajador Oxenford cerró el evento con un discurso en el que reconoció que el potencial argentino no se convierte solo en prosperidad. “El capital se mueve cuando la oportunidad se encuentra con la confianza, la previsibilidad y la ejecución”, señaló, y subrayó que la administración del presidente Javier Milei trabaja para hacer de Argentina “un lugar más predecible, más competitivo y más confiable para invertir”.

Oxenford identificó tres áreas estratégicas de cooperación: energía, minerales críticos y superinteligencia. Sobre este último punto, señaló que la combinación de recursos energéticos, tierra, capital humano y ambición del país “crea una base convincente para los centros de datos”. El embajador también destacó que el EXIM restauró recientemente la elegibilidad de Argentina para financiamiento a corto y mediano plazo, un paso que calificó de “importante”.

PUBLICIDAD