Una encuesta reveló qué opinan los argentinos sobre una visita del papa León XIV al país

El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre en el primer viaje de un pontífice desde 1987 (REUTERS/Francesco Fotia /Archivo)

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Una encuesta realizada por Opina Argentina reveló cómo ven los argentinos la llegada del Papa León XIV al país. El viaje del sumo pontífice marcará un hito histórico, ya que será el primer líder de la Iglesia católica que visita este territorio desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

La comitiva papal estará en el país del 8 al 11 de noviembre, donde llevará a cabo una cargada agenda que tendrá encuentros con dirigentes políticos, sociales y de los diferentes cleros. Visitará la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

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En esa línea, el estudio, realizado entre el 23 y el 25 de octubre sobre una muestra de 2.205 personas en todo el territorio nacional, indica que dos tercios de los argentinos tienen una imagen positiva del Papa. El 46% lo califica de manera muy positiva y el 18% algo positiva, mientras que solo el 14% lo ve con ojos negativos y el 22% restante no tiene una opinión formada al respecto.

La aprobación del pontífice no es uniforme entre los distintos espacios políticos del país. Entre quienes se identifican con el peronismo, el 71% tiene una imagen favorable de León XIV. En cambio, entre los votantes de La Libertad Avanza, esa cifra cae al 55%, aunque sigue siendo mayoritaria. La imagen negativa dentro del espacio gobernante alcanza el 22%, más del doble que la registrada entre los peronistas (9%). Un 20% de los libertarios y un 23% tampoco tienen una opinión definida sobre el pontífice.

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(Opina Argentina)

El conocimiento de la visita entre los encuestados es casi total: el 97% declaró estar al tanto del viaje papal. La relevancia que le asignan, en cambio, genera más división. El 60% considera que la gira es importante, mientras que el 33% opina lo contrario y un 7% no se expide al respecto.

A la hora de definir el carácter del viaje, el 57% de los encuestados considera que la visita tiene un carácter religioso, frente al 31% que la percibe como un acto político. El 12% restante no tiene una postura definida. Sin embargo, la lectura varía según el género: entre las mujeres, el 64% ve la visita como religiosa y solo el 24% como política. Entre los hombres, la brecha se achica: el 49% la considera religiosa y el 37% política, una diferencia de apenas doce puntos porcentuales.

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Uno de los interrogantes que plantea el sondeo de Opina Argentina es el impacto político de la visita sobre la gestión de Javier Milei. La respuesta mayoritaria es neutra: el 60% estima que la llegada del líder católico no beneficiará ni perjudicará al Ejecutivo nacional. El 16% cree que lo perjudicará, el 10% que lo favorecerá y el 14% no tiene una opinión formada.

La percepción sobre el carácter de la visita incide de manera directa en esta evaluación. Entre quienes ven el viaje como un acontecimiento religioso, el 68% sostiene que no tendrá consecuencias políticas para el gobierno y solo el 11% cree que lo perjudicará. En cambio, entre los que lo consideran un evento de naturaleza política, el impacto negativo percibido sube al 30%, y la neutralidad cae al 48%.

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(Opina Argentina)

Otra de las dimensiones que aborda el estudio es la identificación política que los argentinos le atribuyen al pontífice. El 50% sostiene que León XIV no se identifica con ningún espacio político del país, y un 24% adicional no tiene una opinión formada al respecto. Combinados, el 75% de los encuestados no vincula al Papa con ningún sector de la política argentina. El 15% lo asocia al peronismo, el 5% al Frente de Izquierda, el 4% a La Libertad Avanza, y solo el 1% lo relaciona con el PRO o con el radicalismo.

Así será la agenda papal en el país

La visita de León XIV comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando el avión papal aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Esa misma tarde, el Papa rendirá homenaje al General José de San Martín en la plaza de Retiro, participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro privado con el presidente Milei a las 17:50. La jornada cerrará en el Palacio Libertad con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

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El lunes 9, la agenda comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad que lleva décadas funcionando en el sur del conurbano bonaerense. Horas después, a las 11:30, León XIV presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, visitará la Universidad Católica Argentina (UCA) para un encuentro con representantes del mundo del trabajo y luego mantendrá reuniones con líderes de comunidades religiosas en el Palacio San Martín. Al caer la noche, celebrará vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado argentino.

La agenda pastoral incluirá oficios religiosos multitudinarios en Palermo, Córdoba y la Basílica de Luján antes del traslado a Perú (Foto AP/Emma Da Silva)

El martes 10, el pontífice viajará a Córdoba para la jornada más masiva de su estadía. A las 10, encabezará la misa por la santificación del pueblo argentino en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), precedida por una vigilia juvenil. Luego recorrerá la ciudad en papamóvil hasta llegar al Arzobispado local y, a las 15:15, se reunirá con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche regresará a Buenos Aires para un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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El miércoles 11, último día de la visita, León XIV visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de libertad. A las 10, celebrará una misa en la explanada de la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación de América Latina. Tras esa celebración, el Papa se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 y la partida rumbo a Lima, Perú, a las 14.