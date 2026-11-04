Crimen y Justicia

“Mi amor, vení conmigo”: acosaba por redes a una nena de 12 años, viajó a Ushuaia e intentó raptarla en la puerta de su escuela

Francisco Álvarez Ruiz (22) fue detenido este martes en Ushuaia, Tierra del Fuego, luego de su intento por secuestrar a la víctima y violentar a patadas el acceso al establecimiento educativo donde estudia

Intentó raptar en Ushuaia a la chica de 12 años que acosaba desde Buenos Aires y violentó el ingreso a su escuela
Guardar

Un joven de 22 años que viajó desde Buenos Aires hasta Ushuaia intentó raptar a una nena de 12 años a la que acosaba por redes sociales. La interceptó cuando regresaba a su escuela, la sujetó del brazo e intentó besarla mientras le repetía: “Mi amor, vení conmigo”. La víctima logró escapar con ayuda de sus compañeros y se refugió en el colegio. El agresor la persiguió hasta el establecimiento, donde destrozó a patadas una puerta de vidrio antes de ser detenido.

El sospechoso fue identificado como Francisco Álvarez Ruiz, quien había sido denunciado en el mes de junio por la familia de la menor debido a los contactos que mantenía con ella a través de distintas plataformas digitales.

PUBLICIDAD

A la causa por grooming, investigada por el juez Nicolás Barone, se sumaron ahora los delitos de tentativa de rapto y daños, a raíz de los hechos ocurridos este martes en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU), en Tierra del Fuego.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió cerca de las 13.40, cuando la estudiante regresaba al establecimiento educativo junto a varios compañeros después del almuerzo.

En inmediaciones de la intersección de las calles Perito Francisco Moreno y Eduardo Daniel Iribarne, Álvarez Ruiz apareció sorpresivamente y se interpuso en el camino de la menor. Luego, la sujetó del brazo y del hombro e intentó besarla, pese a que ella se resistía y le pedía que la soltara.

PUBLICIDAD

“Mi amor”, “Vamos, vamos” y “Vení conmigo” fueron algunas de las frases que, de acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, pronunció el sospechoso mientras intentaba llevarse a la niña.

Intentó raptar en Ushuaia a la chica de 12 años que acosaba desde Buenos Aires y violentó el ingreso a su escuela
Francisco Álvarez Ruiz destrozó a patadas el ingreso a la escuela de la víctima

La intervención de sus compañeros fue clave para evitar que concretara su propósito. Uno de los alumnos se interpuso entre el agresor y la víctima, mientras otra estudiante comenzó a gritar para pedir ayuda. En medio de la situación, la menor consiguió soltarse y corrió hacia el colegio para ponerse a salvo.

Sus compañeros también ingresaron al establecimiento, perseguidos por Álvarez Ruiz, quien intentó entrar detrás de ellos.

Al advertir lo que ocurría, las autoridades de la escuela le impidieron el acceso. Sin embargo, el joven reaccionó violentamente y destrozó a patadas una de las puertas vidriadas de doble hoja del ingreso.

La secuencia quedó registrada en un video que acompaña esta nota. En las imágenes se observa cómo el sospechoso introduce una mano por la abertura que había provocado en el vidrio y alcanza a accionar el picaporte, mientras un docente intenta impedirle el paso.

En medio del episodio, Álvarez Ruiz llegó hasta el hall central del establecimiento, donde exigió hablar con el padre de la víctima. “Quiero hablar con el señor (NdR.: por el padre de la víctima)”, dijo, según reconstruyeron los investigadores.

Minutos después, efectivos de la Policía provincial llegaron al lugar y procedieron a detenerlo.

Intentó raptar en Ushuaia a la chica de 12 años que acosaba desde Buenos Aires y violentó el ingreso a su escuela
En medio de la desesperación, un docente actuó a tiempo e impidió el ingreso del acosador al establecimiento educativo

La denuncia previa por grooming y las amenazas

El intento de rapto no fue el primer episodio que involucró a Álvarez Ruiz con la menor. Tras su detención, el padre de la víctima recordó ante los investigadores que en junio pasado había presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, debido a los contactos que el sospechoso mantenía con su hija a través de medios digitales.

Según consta en la investigación, pese a esa presentación judicial, el joven continuó intentando comunicarse con la niña mediante distintos perfiles en redes sociales y líneas telefónicas, que cambiaba para evitar ser rastreado.

El padre también denunció que, después de que su hija bloqueara al sospechoso, Álvarez Ruiz comenzó a enviar mensajes amenazantes a compañeros de colegio de la menor y a integrantes de su familia.

Intentó raptar en Ushuaia a la chica de 12 años que acosaba desde Buenos Aires y violentó el ingreso a su escuela
Álvarez Ruiz, de 22 años, permanece detenido a la espera de ser indagado por el juez Nicolás Barone

La situación escaló este martes, cuando el acusado se presentó inesperadamente en Ushuaia con la intención de encontrarse personalmente con la víctima.

“El móvil de él fue venir a la ciudad para contactarse físicamente con la niña. De momento, y por la información colectada, no había un acuerdo con ella, sino que fue una aparición intempestiva”, explicó a Infobae una fuente con acceso al expediente.

Hasta este miércoles, Álvarez Ruiz permanecía detenido de manera preventiva, a la espera de ser sometido a una pericia psiquiátrica. Además, los investigadores deberán analizar el contenido del teléfono celular que le secuestraron al momento de su captura.

El joven ya era investigado por presunto grooming y amenazas contra personas del entorno de la víctima. Ahora, la Justicia también analiza su responsabilidad por la tentativa de rapto y daños en el colegio.

Temas Relacionados

GroomingUshuaiaSecuestroTierra del FuegoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avanza la investigación por el violento ataque de una patota contra mujeres trans en Palermo

Una fiscal intervino de oficio y piden que tanto víctimas como testigos se acerquen para dar sus testimonio. Se ordenaron varias medidas de prueba para identificar a los agresores. Trabajan en conjunto con la Defensoría del Pueblo

Avanza la investigación por el violento ataque de una patota contra mujeres trans en Palermo

"Todo se puede arreglar": condenaron a un ex inspector que pedía dinero a comerciantes para no clausurarlos

La Justicia impuso tres años de prisión condicional al hombre que simuló controles oficiales para evitar sanciones en locales del barrio porteño de Monserrat

"Todo se puede arreglar": condenaron a un ex inspector que pedía dinero a comerciantes para no clausurarlos

Una uña postiza y un video revelador: las pruebas que complican al sospechoso de asesinar a una pareja en Misiones

Marcelo Enrique Ifrán (40) es el único detenido hasta el momento por el doble crimen de Sergio Adrián Schulz y Griselda Yamila Gritzmacher, apuñalados frente a su hijo de 2 años

Una uña postiza y un video revelador: las pruebas que complican al sospechoso de asesinar a una pareja en Misiones

“No es la primera vez”: el relato de una trabajadora sexual trans sobre la violencia que viven en Palermo

Su nombre es Julieta Miranda y relató lo que padecen las mujeres que ejercen la prostitución en ese barrio. Dijo que acompañará a sus compañeras que fueron agredidas el domingo pasado a formalizar hoy la denuncia ante la Justicia

“No es la primera vez”: el relato de una trabajadora sexual trans sobre la violencia que viven en Palermo

“La cortan toda”: el nuevo video del triple crimen muestra a “Pequeño J” mientras tortura a la víctima de 15 años

Así lo aseguraron fuentes del caso a este medio. La autopsia reveló que Lara Gutiérrez sufrió la amputación de cinco dedos antes de ser degollada. Qué dijo “Pequeño J” de la víctima en su primera entrevista

“La cortan toda”: el nuevo video del triple crimen muestra a “Pequeño J” mientras tortura a la víctima de 15 años

DEPORTES

El Liverpool de Alexis Mac Allister empata contra Fenerbahce por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

El Liverpool de Alexis Mac Allister empata contra Fenerbahce por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

El exótico caso de la tenista de 79 años que disputó la qualy de un torneo oficial contra una jugadora 60 años menor

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy visitó la casa en la que vivió Diego Maradona y sus dos lugares favoritos en Nápoles

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

TELESHOW

Valentina Cervantes arrancó la decoración navideña: el árbol perdido, temática de ositos y un costado low cost

Valentina Cervantes arrancó la decoración navideña: el árbol perdido, temática de ositos y un costado low cost

La desconsolada despedida de Los Jaimitos a Daniel Bifulco, quien murió a los 56 años: “Hoy no estamos muy contentos”

Santiago del Moro anunció su nuevo proyecto en TV fuera de Gran Hermano: “Lo tenía guardado bajo siete llaves”

El pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos: "Respeto"

"Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas": el saludo de Georgina Barbarossa a sus hijos por sus 39 años

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las empresas del sur y sureste de México que lideran en ambientes laborales en 2026

Estas son las empresas del sur y sureste de México que lideran en ambientes laborales en 2026

Estados Unidos levanta el confinamiento de sus empleados, pero mantiene la advertencia para viajeros en la frontera con México

Desalojos de madres con hijos y falta de refugios: los reclamos que acompañan la crisis habitacional en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que la seguridad fronteriza no cambiará tras las elecciones

Honduras asignará bienes y fondos incautados al crimen entre instituciones de seguridad y justicia