Crimen y Justicia

Robo de propofol: Casación anuló la elevación a juicio de Hernán Boveri y Delfin Lanusse y ordenó continuar la investigación

El tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que advirtió que faltaban pruebas fundamentales en la causa por el presunto desvío de anestésicos del Hospital Italiano. Qué pericias quedaron pendientes

Delfina Lanusse y Hernán Bovieri, los imputados por el uso de fármacos para fiestas del Hospital Italiano
Hernán Boveri y Delfina Lanusse Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse están acusados de desviar propofol del Hospital Italiano para consumo personal
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La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló el cierre de la investigación contra Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse, los médicos procesados por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano, y ordenó que el expediente regrese a la etapa de instrucción. La decisión se tomó después de que la causa fuera elevada a juicio sin que se realizaran una serie de medidas de prueba consideradas fundamentales.

Según informó el sitio Fiscales.gob.ar, el tribunal hizo lugar al planteo de los fiscales que intervinieron en el expediente, quienes advirtieron que todavía faltaba analizar el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados. Esa información podría aportar nuevos elementos sobre los hechos investigados e incluso modificar el alcance de la acusación.

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Lanusse y Boveri habían sido procesados en abril pasado por el juez Javier Sánchez Sarmiento por administración fraudulenta. La resolución fue confirmada en junio por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El anestesiólogo está acusado como autor de la maniobra, mientras que la médica residente fue considerada partícipe secundaria.

Sin embargo, al confirmar los procesamientos, la Cámara también había señalado la necesidad de avanzar con las pericias sobre los dispositivos electrónicos. Por ese motivo, el fiscal de instrucción Lucio Herrera solicitó la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

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El representante del Ministerio Público Fiscal también pidió incorporar registros que permitieran establecer en cuántas operaciones participaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera utilizado propofol.

Pese a esos pedidos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 consideró que las medidas podían realizarse durante el debate oral y avanzó con el cierre de la instrucción.

Herrera sostuvo que la investigación todavía no estaba completa, pero finalmente presentó el requerimiento de elevación a juicio, aunque dejó expresamente asentada su postura sobre las pruebas pendientes.

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