La UIF pidió la elevación a juicio del ex espía Raúl Martins por explotación económica de la prostitución

Raúl Martins en México, foto de 2019

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En las últimas horas, la Unidad de Información Financiera pidió la elevación a juicio del ex espía Raúl Martins por el delito de explotación económica de la prostitución en la histórica causa en su contra, un expediente que lleva más de once años de curso. El pedido fue realizado por Matías Álvarez, nuevo presidente de la UIF, ante el Juzgado Federal N°1 de María Romilda Servini.

Martins -hoy de 78 años- fue extraditado desde Cancún, México, en agosto de este año, país donde se refugió durante años y donde el ex miembro de la SIDE obtuvo la ciudadanía. En paralelo, Martins se encuentra acusado de lavado de dinero, junto con su pareja, Estela Percival, y su cuñada, una imputación que llevó al envío de varios exhortos al gobierno mexicano.

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