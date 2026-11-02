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Julieta Prandi apuntó contra Juana Viale por sus dichos sobre su separación de Emanuel Ortega: “Me da lástima”

La conductora regresó a la radio y cuestionó los comentarios sobre el fin de su matrimonio, mientras pidió respeto para atravesar en privado el duelo después de seis años de relación

Julieta Prandi afirmó que Juana Viale carece de autoridad moral para opinar sobre su separación de Emanuel Ortega (Video: SQP, América TV)
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Este lunes, al regresar al aire de su programa radial Sarasa (La 100) tras semanas de silencio, Julieta Prandi apuntó sin rodeos contra Juana Viale después de que la conductora se burlara públicamente de la brevedad de su matrimonio con Emanuel Ortega. Lo hizo frente a las cámaras de Intrusos (América TV), que la esperaban a la salida del estudio de radio, y sus palabras no dejaron lugar a interpretaciones: “No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de la de Emanuel”.

La frase de Prandi llegó como respuesta directa a lo que Viale había dicho en la emisión de este sábado de La noche de Mirtha (Eltrece), cuando, junto al periodista Marcelo Polino, se refirió a la separación de la modelo con irónica sorpresa. “¿Cómo te separás después de 27 días de casados? No me jodas. No me digas que se desgastó la relación”, había lanzado Viale. Lejos de detenerse ahí, sumó comentarios sobre el costo económico de una boda: “¡Qué gastadero de plata al pedo! Está carísimo todo. ¡Ni un mes!”, remató entre risas.

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Prandi, que se tomó un tiempo antes de exponerse públicamente, eligió este lunes para responder con firmeza. Cuando el cronista de Intrusos le mencionó los dichos de Viale, la conductora fue directa: “Voy a repetir mis palabras: todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena. Me da lástima”. Ante la consulta de si esos comentarios le habían dolido, insistió: “Me da lástima”, y cerró con la frase que marcó la conversación del día en el mundo del espectáculo.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi posan juntos; ella sostiene una copa y viste un vestido claro de encaje
Prandi y Ortega pusieron fin a su relación el 12 de octubre, tras seis años de vínculo y 27 días de matrimonio

El cruce con Viale fue parte de un descargo más amplio que Prandi hizo frente a la prensa. La modelo dejó en claro que considera que nadie por fuera de una pareja tiene derecho a opinar sobre lo que ocurre dentro de ella. “Las parejas son de a dos, todo el resto es periferia”, afirmó. Y amplió: “Nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar de qué pasó, qué no pasó, qué se dijo, qué no se dijo, cuál era el acuerdo, cuál no era el acuerdo. Está de más que todo el mundo salga a opinar. Me parece que cada uno debería llamarse a silencio”.

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Ese criterio también alcanzó a Juan Alberto Mateyko, íntimo amigo de la familia Ortega, que salió a cuestionar la forma en que Prandi comunicó su separación a través de redes sociales. “Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno merece mi más profunda lástima”, sentenció. Y sobre quienes especularon durante semanas, fue lapidaria: “Todos los que salen a opinar, a tergiversar, a especular, están completamente desubicados”.

El trasfondo del conflicto es una separación que sacudió al ambiente del espectáculo local. Prandi y Ortega anunciaron el fin de su relación el pasado 12 de octubre, apenas 27 días después de haberse casado por civil el 15 de septiembre, pese a acumular seis años de vínculo. La decisión la tomó la modelo, según sus propias palabras, luego de que se cruzara información que consideró una traición a los acuerdos de la pareja. Entre las versiones que circularon, la más resonante fue la que relató Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda: que Prandi, al enterarse por redes sociales de que Josefina Lynch estaba grabando en el estudio de su marido, le escribió a Ortega y cortó el vínculo en el acto.

julieta prandi emanuel ortega
La conductora desmintió que su expareja se enterara de la decisión de terminar el matrimonio mediante las redes sociales

Prandi desmintió que Ortega se haya enterado de la ruptura por un comunicado en redes. “Él no se enteró de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”, aclaró tajante, sin dar más detalles sobre los motivos concretos de la separación. “No tengo por qué explicar. Emanuel y yo sabemos lo que pasó”, cerró. Sobre Josefina Lynch, la supuesta tercera en discordia, fue igual de escueta: “Me importa nada”.

La conductora también reveló que aún no inició el proceso legal de divorcio, aunque confirmó que lo hará próximamente. Mientras tanto, habló de cómo está atravesando este momento: “Por supuesto que es difícil, como para cualquier persona que se separa después de seis años. El duelo a todo el mundo le duele”. En ese contexto, señaló que su trabajo, su familia y sus amigos son su principal sostén. “Incluso en situaciones mucho peores que esta, mi trabajo me salvó. Esta no va a ser la excepción”, afirmó sobre su regreso a la radio, donde conduce Sarasa junto a Mariano Peluffo. También mencionó a su amigo Sebastián Waizer, quien la acompañó a Brasil durante lo que iba a ser su luna de miel.

Al despedirse de la prensa, Prandi pidió que la dejen transitar el duelo en paz y dejó en claro que no tiene intención de seguir respondiendo preguntas públicas sobre su vida privada. “Es mi vida privada, estoy separada. No hay mucho más para agregar”, concluyó.

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