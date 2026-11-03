Salen a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: valores y horarios de expendio

CONMEBOL confirmó el día y el horario para la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana

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La Conmebol habilitará la venta de entradas para los hinchas de Boca este martes 3 de noviembre, desde las 14 de Argentina, de cara a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El encuentro decisivo se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con las dos parcialidades ubicadas en sectores diferenciados del escenario.

La adquisición de los boletos se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de la CONMEBOL. Cada institución dispondrá de 12 mil entradas populares para su público: los hinchas de Boca ocuparán el Sector Norte del estadio, mientras que los seguidores de Atlético Mineiro se ubicarán en el Sector Sur. La Categoría 3, reservada para las parcialidades de los finalistas, costará USD 90, equivalentes a 140.000 pesos argentinos. La Categoría 1 tendrá un precio de USD 250 (casi 400.000 pesos) y la Categoría 2 costará USD 180 (280.000 pesos).

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La organización del torneo programó horarios distintos para cada parcialidad. Los seguidores de Atlético Mineiro podrán iniciar el proceso desde las 10.00 de Colombia, equivalentes a las 12.00 de Argentina, mientras que los hinchas xeneizes accederán a la venta dos horas más tarde, cuando sean las 12.00 en Barranquilla y las 14.00 en territorio argentino.

Este martes, las hinchadas de ambos finalistas podrán adquirir sus entradas en horarios distintos

Cada club contará con un espacio propio dentro del Metropolitano Roberto Meléndez y las condiciones de compra responderán a las políticas definidas entre la Conmebol y las instituciones finalistas. La entidad sugirió que los interesados completen el trámite previo antes de la apertura de la venta: “Se recomienda a los hinchas interesados realizar el pre-registro en la plataforma oficial, a fin de agilizar el proceso de compra y facilitar el acceso a las entradas una vez habilitada la venta correspondiente”.

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La primera fase estará destinada al público local y permitirá que los compradores de nacionalidad colombiana obtengan hasta cuatro entradas de Categoría 2. Esas localidades podrán ser nominadas y transferidas una sola vez, aunque el destinatario deberá contar exclusivamente con documento de identidad colombiano.

La etapa 3 quedó asignada a la venta a los clubes finalistas

La final única comenzará a las 19.30 de Argentina, horario que corresponde a las 17.30 de Colombia. Boca llegará al partido luego de revertir su semifinal contra Vasco da Gama: perdió 1-0 el primer duelo y luego se impuso 3-1 en el Maracaná. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará cerrar su recorrido internacional con una nueva consagración.

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Atlético Mineiro, conducido por Eduardo Domínguez, alcanzó la definición tras eliminar a Montevideo City Torque con un resultado global de 3-2. El 3-0 conseguido en Belo Horizonte resultó decisivo para el equipo brasileño, que intentará obtener por primera vez el título de la Copa Sudamericana y también acceder a la Recopa Sudamericana 2027.

Boca buscará su tercer trofeo en el certamen después de las conquistas de 2004 y 2005, una marca que le permitiría convertirse en el primer tricampeón de la competencia. Los dos clubes se enfrentaron ocho veces en partidos oficiales de CONMEBOL, con tres triunfos del conjunto argentino, una victoria de Mineiro y cuatro empates. La serie más reciente fue por la Copa Libertadores 2021, cuando el club brasileño avanzó por penales luego de dos partidos que terminaron sin goles.

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Antes de la final continental, Boca deberá disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield el sábado 14. Atlético Mineiro, por su parte, tendrá una agenda con compromisos por el Brasileirao, donde visitará a Botafogo y luego enfrentará a Mirassol el 14 de noviembre, además de las semifinales de la Copa de Brasil ante Gremio. El club brasileño también postergó para el miércoles 25 de noviembre su partido frente a Corinthians, previsto para después de la definición de la Sudamericana.