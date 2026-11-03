Los memes del Chipi Barijho contra River tras el Superclásico: de la paternidad de Boca al mate de Riquelme y Montero

Los memes del Chipi Barijho contra River tras el Superclásico

Guardar

El exdelantero de Boca Juniors y actual entrenador de la Séptima División del club, Antonio Barijho, publicó una serie de memes contra River Plate tras el triunfo del Xeneize en el Superclásico disputado en la Bombonera. El “Chipi” utilizó sus historias de Instagram para celebrar sin filtro la victoria y apuntó contra varios referentes del cuadro de Núñez.

El primer posteo mostraba una imagen de Lautaro Di Lollo, autor del gol que le dio los tres puntos a Boca en el encuentro disputado el domingo. “Acá te saluda papá”, escribió Barijho junto a la fotografía del defensor, en una clara alusión a la diferencia histórica que mantiene el Xeneize sobre su rival de toda la vida. La paternidad se estiró a siete encuentros.

PUBLICIDAD

Los memes del Chipi Barijho contra River tras el Superclásico

Lejos de detenerse en el primer mensaje, el exgoleador continuó con las bromas y compartió un video generado con inteligencia artificial de Rodolfo Arruabarrena, exjugador y extécnico de River, en el que se lo ve bailar. Después subió una fotografía de Leandro Paredes con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en brazos, acompañada de la frase “hijos nuestros morirán”.

El cierre de la serie de historias llegó con una imagen del arquero colombiano Álvaro Montero junto a Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, mientras comparten un mate en la platea del estadio. Con esa publicación, Barijho retomó las declaraciones que el propio Riquelme había realizado tras el partido, cuando aseguró que “nuestro arquero creo que hoy tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco”, en referencia a la escasa exigencia que tuvo el guardameta boquense durante el encuentro.

PUBLICIDAD

Los memes del Chipi Barijho contra River tras el Superclásico

El estilo directo y sin filtros de Barijho en redes sociales no es un hecho aislado. Tiempo atrás, el exdelantero también había utilizado sus redes para burlarse de River tras una derrota del equipo dirigido por Eduardo Coudet frente a Belgrano de Córdoba, en la definición del Torneo Apertura. En aquella ocasión, el conjunto cordobés dio vuelta el resultado sobre el final del partido con un doblete de Nicolás Fernández, apodado “Uvita”, y se quedó con el título.

Los memes del Chipi Barijho contra River tras el Superclásico

Barijho había compartido entonces una foto de una bebida alcohólica junto a la frase “¿Alguien para tomar algo?”, en un juego de palabras con el apodo del futbolista de Belgrano. Aquella publicación también circuló con fuerza entre los hinchas de Boca, que además pidieron en redes sociales la incorporación de “Uvita” Fernández al plantel del Xeneize para el próximo mercado de pases.

PUBLICIDAD

Con la nueva victoria en el Superclásico, el historial entre ambos clubes quedó en siete partidos de diferencia a favor de Boca, un dato que Barijho no dejó pasar por alto en sus publicaciones.