Renuncia viceministro de Hacienda en Costa Rica: Gobierno de Laura Fernández acumula diez salidas de altos funcionarios en menos de seis meses

Luis Antonio Molina Chacón renunció al Viceministerio de Egresos, puesto que ocupaba desde septiembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Crédito: Semanario Universidad

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El Ministerio de Hacienda de Costa Rica confirmó este lunes 2 de noviembre de 2026 la renuncia de Luis Antonio Molina Chacón al cargo de viceministro de Egresos, una posición que desempeñaba desde septiembre de 2023 y desde la cual participó en la gestión presupuestaria y las finanzas públicas del país.

La salida del funcionario se hizo efectiva el pasado 31 de octubre, según informó la institución mediante el comunicado oficial CP-60-2026.

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De acuerdo con Hacienda, Molina decidió separarse del puesto para asumir “nuevos retos profesionales”, aunque no se detalló cuál será su próximo destino laboral.

“Hacienda agradece su aporte a la institución y el país durante sus años de gestión”, señaló el ministerio en el documento.

La renuncia se produce en medio de una serie de cambios de jerarcas registrados durante los primeros meses de la administración de la presidenta Laura Fernández Delgado, quien asumió el poder el pasado 8 de mayo de 2026.

Gobierno de Laura Fernández acumula diez salidas anunciadas

Con la renuncia de Molina, el Gobierno de Laura Fernández acumula diez salidas anunciadas de altos funcionarios en menos de seis meses.

Entre los movimientos más relevantes figuran las destituciones del excanciller Manuel Tovar y de la exministra de Comercio Exterior Indiana Trejos, así como la renuncia del exministro de Trabajo Roy Thompson.

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También dejaron sus cargos Stephanie Chandler, viceministra de Trabajo; Sofía Ramírez, viceministra administrativa de Educación Pública; Julián Arias, viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Adriana Bolaños, vicecanciller de Asuntos Multilaterales, y Christian Rucavado, viceministro de Economía, Industria y Comercio.

A estas salidas se suma la renuncia anunciada de Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), quien permanecerá en su puesto hasta diciembre.

En el caso de Molina, Hacienda únicamente informó que su decisión responde a nuevos desafíos profesionales.

El Gobierno de Laura Fernández acumula diez salidas anunciadas de altos funcionarios durante sus primeros seis meses, entre renuncias y destituciones. EFE/ Jeffrey Arguedas

¿Quién asumirá las funciones del Viceministerio de Egresos?

El Ministerio de Hacienda confirmó que Víctor Julio Carvajal Porras, quien actualmente ocupa el cargo de viceministro de Ingresos, asumirá también las responsabilidades correspondientes al Viceministerio de Egresos.

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Carvajal fue juramentado en su puesto el 14 de mayo de 2026, como parte de la conformación del equipo económico de la actual administración.

El funcionario es economista y cuenta con experiencia en política económica, gestión financiera y administración pública.

Anteriormente se desempeñó como ministro de Agricultura y Ganadería, durante la administración de Rodrigo Chaves, además de ocupar puestos relacionados con la asesoría económica y tributaria.

Con la decisión anunciada este lunes, Carvajal quedará a cargo de las funciones de ambos viceministerios, mientras no se informe un eventual nombramiento para ocupar la vacante dejada por Molina.

Víctor Julio Carvajal Porras, viceministro de Ingresos, asumirá también las funciones correspondientes al Viceministerio de Egresos tras la salida de Molina. Cortesía: Semanario Universidad

¿Quién es Luis Antonio Molina Chacón?

Luis Antonio Molina Chacón asumió el Viceministerio de Egresos el 6 de septiembre de 2023, durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles.

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El funcionario permaneció en el puesto tras el cambio de gobierno de mayo de 2026.

Según su perfil divulgado por Hacienda, cuenta con una maestría en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos, obtenida en la Universidad de Barcelona, España.

También es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y posee formación especializada en gestión estratégica de organizaciones públicas.

Antes de integrarse al Poder Ejecutivo, trabajó como consultor administrativo y presupuestario para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington D. C.

Asimismo, desempeñó funciones de asesoría política, legal y económica en la Asamblea Legislativa, donde participó en el proceso de discusión de la reforma fiscal de 2018.

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