Cada vez menos católicos en la Argentina: un sociólogo analizó el cambio en las creencias religiosas

El sociólogo Fortunato Mallimaci afirmó que diversas organizaciones políticas y sociales proyectan sus propios intereses sobre la figura del Papa

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La Argentina atraviesa una transformación de su mapa religioso: cada vez menos personas se identifican como católicas, crecen las confesiones evangélicas y aumenta la proporción de quienes no profesan ninguna religión. Así lo refleja la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas, realizada por investigadores del CONICET, que registró una caída de la identificación católica del 76,5% en 2008 al 62,9% en 2019.

Para el sociólogo e investigador del CONICET Fortunato Mallimaci, estos cambios expresan una modificación de las formas de creer y de relacionarse con las instituciones religiosas, antes que una desaparición de la fe. En una entrevista con Infobae al Regreso, analizó la pérdida de adhesión institucional de la Iglesia, la vigencia de la religiosidad popular y las disputas políticas en torno a la figura del Papa.

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Mallimaci y el “sueño del Papa propio” en la Argentina

Ante las expectativas sobre una eventual visita papal y su impacto político, Mallimaci advirtió que distintos sectores proyectan sus propias aspiraciones sobre la figura del pontífice. “En Argentina, en el largo plazo, yo podría decir, hay el sueño del Papa propio”, sostuvo.

El sociólogo explicó que esa apropiación atraviesa a organizaciones sociales, partidos políticos, actores culturales y medios de comunicación. “Cada organización social, política, cultural, mediática, ha armado a lo largo de la historia su propio Papa”, afirmó.

La identificación con el catolicismo en la Argentina cayó del 76,5% al 62,9% entre 2008 y 2019, según una encuesta del CONICET (Infobae en Vivo)

Para el investigador, una eventual visita no tendría una interpretación única, porque cada sector buscaría destacar determinados aspectos del mensaje papal. “Aquí hay diversos intereses dando vueltas sobre qué imagen, qué voy a propagar, qué voy a decir del Papa”, señaló.

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Como antecedente, recordó la oposición de sectores católicos a la ley de divorcio vincular, aprobada durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987. Mallimaci evocó las manifestaciones religiosas que buscaron frenar la iniciativa y destacó que, pese a esa resistencia, el Congreso terminó aprobándola.

Menos católicos y más diversidad religiosa

Los datos de la encuesta del CONICET muestran un retroceso de la identificación católica y una mayor diversidad de posiciones frente a la religión. Para Mallimaci, el fenómeno debe entenderse en el marco de cambios sociales y culturales más amplios.

“Vivimos en otro mundo, en el mundo del siglo XXI, en el cual las creencias se van transformando y mucho”, afirmó durante la entrevista.

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El investigador señaló que los estudios sobre religión permitieron identificar distintas formas de vivir el catolicismo, alejadas de una pertenencia uniforme. “Mostraban diversidad de catolicismos y empezamos a usar el plural y cada vez más, catolicismos”, explicó. Esa heterogeneidad también se observa en las comunidades evangélicas y en otras tradiciones religiosas.

Uno de los cambios centrales es la distancia entre identificarse con una religión y participar activamente de sus instituciones. Muchas personas se reconocen como católicas, pero no asisten con frecuencia a los templos ni mantienen un vínculo regular con las autoridades eclesiásticas.

Cerca del 85% de la población argentina conserva la creencia en Dios, independientemente de su adscripción a una religión específica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mallimaci diferenció esa pertenencia cultural de la estructura institucional de la Iglesia. “Ese catolicismo funciona como una institución. Al mismo tiempo, funciona como una cultura”, sostuvo.

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En esa línea, señaló que la tradición católica conserva influencia en distintos ámbitos de la sociedad, la política y el Estado, incluso cuando disminuye la participación religiosa formal. También advirtió sobre la reducción de las vocaciones sacerdotales y religiosas en Europa y América, una transformación que obliga a revisar las formas tradicionales de organizar la vida espiritual.

La fe popular y las nuevas formas de espiritualidad

La persistencia de grandes manifestaciones religiosas constituye otra señal de la complejidad del escenario argentino. Mallimaci mencionó la peregrinación juvenil a Luján como ejemplo de una práctica que convoca a multitudes, aun cuando la asistencia regular a los templos pierde centralidad.

Durante la entrevista, el sociólogo también destacó que la creencia en Dios continúa extendida entre los argentinos, incluso entre quienes no se identifican con una religión. Mencionó una proporción cercana al 85% y aludió a respuestas que incorporan conceptos como la energía para expresar experiencias espirituales.

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Estos datos permiten distinguir entre creer, pertenecer a una confesión y participar de sus actividades. Las tres dimensiones pueden coincidir, pero no necesariamente avanzan en la misma dirección.

La Iglesia católica priorizó el vínculo con los movimientos sociales por encima de las entidades sindicales ante el crecimiento del empleo informal (Infobae en Vivo)

La Iglesia, los movimientos sociales y la separación entre religión y Estado

Mallimaci también vinculó las transformaciones religiosas con los cambios en el mundo del trabajo. Según explicó, parte del discurso de la Iglesia católica presta mayor atención a los movimientos sociales, en un contexto de expansión de la informalidad y debilitamiento de las formas tradicionales de representación laboral.

“Hoy son los movimientos sociales y vos vas viendo cómo esta institución católica casi bendice más a los movimientos sociales que a los sindicales”, afirmó. Y agregó: “La ética del trabajo quedó para pocos y quedan millones y millones hoy con un trabajo informal”.

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Otro de los fenómenos que destacó fue el crecimiento de las posiciones favorables a la separación entre la Iglesia y el Estado. Para el investigador, esa demanda excede a quienes no creen en Dios y alcanza también a personas que cuestionan la intervención institucional de la religión en la política.

Mallimaci relacionó esa postura con el rechazo a la utilización partidaria de las creencias. “No queremos esta instrumentalización entre lo político y lo religioso”, sostuvo.

El sociólogo también planteó la necesidad de revisar el papel de la Iglesia durante la última dictadura militar y de analizar históricamente las expresiones antisemitas e islamofóbicas que aparecen en el debate público.

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En ese sentido, insistió en que las creencias y las instituciones religiosas no pueden comprenderse al margen de los procesos sociales y políticos en los que se desarrollan. La caída de la identificación católica, concluyó su análisis, convive con la persistencia de la fe y con una sociedad que expresa formas cada vez más diversas de espiritualidad y de relación con las instituciones.

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