La UBA subastará prendas de Manu Ginóbili, Dibu Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez y Colapinto en una gala por el Hospital de Clínicas

Los gestos solidarios de Julián Álvarez, Cuti Romero, Dibu Martínez, el Vasco Arruabarrena y los jugadores de River Plate

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará el 12 de noviembre la primera edición de “La Noche de la UBA”, un evento benéfico que subastará objetos donados por deportistas argentinos de primer nivel para recaudar fondos destinados a una plataforma robótica quirúrgica para el Hospital de Clínicas “José de San Martín”. La cita tendrá lugar a las 20 en la Facultad de Derecho de la universidad.

La iniciativa busca convocar a la sociedad en torno a un objetivo solidario distinto cada año, con la Universidad como destinataria permanente de lo recaudado. En esta primera edición, el propósito es equipar al hospital universitario con tecnología que permita realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados de precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

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Entre los objetos que saldrán a subasta figuran camisetas y accesorios donados por figuras del fútbol, el básquet y el automovilismo argentino. La lista incluye una camiseta de Julián Álvarez, una de Enzo Fernández y otra de Cristian “Cuti” Romero, todos ellos campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

Franco Colapinto donó una gorra para la velada solidaria (REUTERS/Eloísa Sánchez)

A esas prendas se suma una camiseta de River Plate firmada por el plantel, y otra de Boca Juniors perteneciente a Leandro Paredes, también rubricada por el plantel completo. Por el lado del equipo xeneize se agregó una casaca y el anuncio estuvo a cargo del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

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En tanto que el piloto Franco Colapinto de Fórmula 1 donó una gorra con su firma, mientras que el arquero Emiliano “Dibu” Martínez aportó un par de guantes utilizados en partidos con la Albiceleste.

El básquet tendrá representación con camisetas de Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, ambos campeones olímpicos en Atenas 2004 e integrantes de la Generación Dorada.

River Plate se sumó a la movida benéfica y Nicolás Otamendi muestra una camiseta firmada por los jugadores para subastar

La subasta incluirá, además, una pieza de valor histórico: la camiseta del ex futbolista Néstor Craviotto, utilizada durante su participación en la selección nacional de 1993.

La plataforma robótica que se pretende adquirir con lo recaudado permitirá mejorar la precisión de los procedimientos médicos, reducir complicaciones y acortar los tiempos de recuperación de los pacientes. El equipo ampliará la capacidad quirúrgica del hospital y contribuirá a la formación de médicos y técnicos que luego se desempeñan en todo el sistema de salud público y privado.

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El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas por año y realiza más de 8.000 cirugías en el mismo período, a la vez que forma a más de 1.500 profesionales de la salud. Esas cifras explican, en parte, la magnitud del objetivo que persigue “La Noche de la UBA” en su primera edición.

Fabricio Oberto y Emanuel Ginóbili muestran las casacas firmadas que donaron

La organización habilitó distintas formas de participación para quienes deseen sumarse sin asistir necesariamente a la subasta. La primera consiste en realizar una donación por el monto que cada persona decida, sin un piso mínimo establecido.

La segunda alternativa es convertirse en sponsor del evento, una opción pensada para empresas e instituciones interesadas en asociar su marca a la causa solidaria. La tercera es la compra de entradas para presenciar “La Noche de la UBA” el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho, donde se desarrollará la subasta en vivo con las prendas donadas por los deportistas.

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Néstor Craviotto con la camiseta de la selección argentina en 1993. Ese año el ex futbolista de Independiente fue campeón de la Copa América (Crédito: Getty)

La casa de altos estudios planteó este evento como el inicio de una tradición anual que variará su objetivo solidario en cada edición, aunque siempre con la institución como eje central de la recaudación. Para poder participar se puede acceder al link que la UBA dispuso para el evento.

El formato elegido, que combina deporte, memorabilia y salud pública, apunta a diversificar las fuentes de financiamiento de un hospital que depende en gran medida de fondos estatales y donaciones privadas para sostener su infraestructura.