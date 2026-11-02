Deportes

La UBA subastará prendas de Manu Ginóbili, Dibu Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez y Colapinto en una gala por el Hospital de Clínicas

La gorra firmada por el piloto de F1, los guantes del arquero y las camisetas de los campeones olímpicos de básquet integrarán “La Noche de la UBA” para equipar al centro asistencial

Los gestos solidarios de Julián Álvarez, Cuti Romero, Dibu Martínez, el Vasco Arruabarrena y los jugadores de River Plate

Guardar

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará el 12 de noviembre la primera edición de “La Noche de la UBA”, un evento benéfico que subastará objetos donados por deportistas argentinos de primer nivel para recaudar fondos destinados a una plataforma robótica quirúrgica para el Hospital de Clínicas “José de San Martín”. La cita tendrá lugar a las 20 en la Facultad de Derecho de la universidad.

La iniciativa busca convocar a la sociedad en torno a un objetivo solidario distinto cada año, con la Universidad como destinataria permanente de lo recaudado. En esta primera edición, el propósito es equipar al hospital universitario con tecnología que permita realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados de precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

PUBLICIDAD

Entre los objetos que saldrán a subasta figuran camisetas y accesorios donados por figuras del fútbol, el básquet y el automovilismo argentino. La lista incluye una camiseta de Julián Álvarez, una de Enzo Fernández y otra de Cristian “Cuti” Romero, todos ellos campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

Franco Colapinto donó una gorra para la velada solidaria (REUTERS/Eloísa Sánchez)
Franco Colapinto donó una gorra para la velada solidaria (REUTERS/Eloísa Sánchez)

A esas prendas se suma una camiseta de River Plate firmada por el plantel, y otra de Boca Juniors perteneciente a Leandro Paredes, también rubricada por el plantel completo. Por el lado del equipo xeneize se agregó una casaca y el anuncio estuvo a cargo del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

PUBLICIDAD

En tanto que el piloto Franco Colapinto de Fórmula 1 donó una gorra con su firma, mientras que el arquero Emiliano “Dibu” Martínez aportó un par de guantes utilizados en partidos con la Albiceleste.

El básquet tendrá representación con camisetas de Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, ambos campeones olímpicos en Atenas 2004 e integrantes de la Generación Dorada.

Un hombre sostiene con ambas manos una camiseta de fútbol blanca con una franja roja diagonal frente a un ventanal de vidrio
River Plate se sumó a la movida benéfica y Nicolás Otamendi muestra una camiseta firmada por los jugadores para subastar

La subasta incluirá, además, una pieza de valor histórico: la camiseta del ex futbolista Néstor Craviotto, utilizada durante su participación en la selección nacional de 1993.

La plataforma robótica que se pretende adquirir con lo recaudado permitirá mejorar la precisión de los procedimientos médicos, reducir complicaciones y acortar los tiempos de recuperación de los pacientes. El equipo ampliará la capacidad quirúrgica del hospital y contribuirá a la formación de médicos y técnicos que luego se desempeñan en todo el sistema de salud público y privado.

El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas por año y realiza más de 8.000 cirugías en el mismo período, a la vez que forma a más de 1.500 profesionales de la salud. Esas cifras explican, en parte, la magnitud del objetivo que persigue “La Noche de la UBA” en su primera edición.

Dos hombres sostienen dos camisetas deportivas de franjas celestes y blancas con números y firmas frente a un fondo de paneles oscuros
Fabricio Oberto y Emanuel Ginóbili muestran las casacas firmadas que donaron

La organización habilitó distintas formas de participación para quienes deseen sumarse sin asistir necesariamente a la subasta. La primera consiste en realizar una donación por el monto que cada persona decida, sin un piso mínimo establecido.

La segunda alternativa es convertirse en sponsor del evento, una opción pensada para empresas e instituciones interesadas en asociar su marca a la causa solidaria. La tercera es la compra de entradas para presenciar “La Noche de la UBA” el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho, donde se desarrollará la subasta en vivo con las prendas donadas por los deportistas.

Néstor Craviotto ganó dos veces la Copa América con Argentina.
Néstor Craviotto con la camiseta de la selección argentina en 1993. Ese año el ex futbolista de Independiente fue campeón de la Copa América (Crédito: Getty)

La casa de altos estudios planteó este evento como el inicio de una tradición anual que variará su objetivo solidario en cada edición, aunque siempre con la institución como eje central de la recaudación. Para poder participar se puede acceder al link que la UBA dispuso para el evento.

El formato elegido, que combina deporte, memorabilia y salud pública, apunta a diversificar las fuentes de financiamiento de un hospital que depende en gran medida de fondos estatales y donaciones privadas para sostener su infraestructura.

Temas Relacionados

Universidad de Buenos AiresEmanuel GinóbiliFabricio ObertoCristian "Cuti" RomeroJulián ÁlvarezEmiliano "Dibu" MartínezFranco ColapintoLeandro ParedesNicolás OtamendiRodolfo Arruabarrenadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salen a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: valores y horarios de expendio

La Conmebol anunció cuando habilitará el acceso para los hinchas xeneizes y los aficionados del conjunto brasileño

Salen a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: valores y horarios de expendio

Los memes del Chipi Barijho contra River tras el Superclásico: de la paternidad de Boca al mate de Riquelme y Montero

El exdelantero celebró el triunfo del Xeneize con una serie de historias en Instagram que apuntaron a varios referentes del Millonario

Los memes del Chipi Barijho contra River tras el Superclásico: de la paternidad de Boca al mate de Riquelme y Montero

Los detalles del informe del árbitro Nicolás Ramírez sobre las rojas a Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico

El juez quedó en el ojo de la tormenta por sus decisiones en el triunfo de Boca ante River en La Bombonera

Los detalles del informe del árbitro Nicolás Ramírez sobre las rojas a Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico

El cruce con insultos entre la gran promesa de Nueva Chicago y un integrante del cuerpo técnico en medio del descenso

El delantero de 18 años Thiago Ocampo reaccionó con insultos contra un colaborador de Gastón Lotito cuando el equipo perdía, mientras Maximiliano Meléndez reavivó una vieja disputa con Chacarita

El cruce con insultos entre la gran promesa de Nueva Chicago y un integrante del cuerpo técnico en medio del descenso

Los Pumas 7’s obtuvieron el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cómo está Argentina en el medallero

El seleccionado de rugby seven se impuso en el partido por el tercer puesto frente a Canadá

Los Pumas 7’s obtuvieron el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cómo está Argentina en el medallero

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch recibe ‘Wild Blue Skies’, un shooter aéreo al estilo ‘Star Fox’

Nintendo Switch recibe ‘Wild Blue Skies’, un shooter aéreo al estilo ‘Star Fox’

THQ Nordic actualiza ‘Gothic Remake’ con modo foto y trucos Marvin

‘Silver Palace’ confirma su lanzamiento gratuito para PlayStation 5, PC, iOS y Android

Dotemu llevará ‘Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster’ a consolas y PC en 2027

Vincent Cassel protagoniza ‘Quasimodo: el alma de París’, el nuevo thriller de Netflix

ENTRETENIMIENTO

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Accidente en el set de 'The Batman Part II' detiene el rodaje: el Batimóvil atropelló a un actor

Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”

La “terrible experiencia” que vivió Dustin Hoffman durante el rodaje de ‘El Graduado’: “Tenía la sensación de no tener ningún derecho a estar allí”

Judi Dench recuerda cómo Robin Williams acompañó en silencio a su esposo con cáncer: "Tenía sensibilidad y comprensión"

INFOBAE AMÉRICA

Canciller dominicano inicia agenda en España para fortalecer vínculos económicos en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

Canciller dominicano inicia agenda en España para fortalecer vínculos económicos en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

Diputado guatemalteco David Illescas, con un arma de fuego y una trifulca dentro de un estadio: “Defendía a mi gente”

Central eléctrica turca abandona Cuba mientras los cortes de luz se extienden hasta tres días consecutivos

El presidente dominicano participará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid los días 4 y 5 de noviembre

Renuncia viceministro de Hacienda en Costa Rica: Gobierno de Laura Fernández acumula diez salidas de altos funcionarios en menos de seis meses